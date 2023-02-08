Герман Греф: «Главная проблема нашей экономики - отсутствие спроса на инновации»

Фото: Пресс-служба Сбера

В России пока не сформировался достаточный спрос на инновации, считает президент, председатель правления Сбербанка Геман Греф. Для того, чтобы креативные идеи могли воплощаться в жизнь и превращаться в высокотехнологичные компании, необходимы три основных условия: высокая конкуренция в отраслях, развитая инфраструктура и предложение на рынке. В России за последние годы выросло и число стартапов, и спрос на них, однако пока этот процесс развивается недостаточно быстро.

«Инновации возникают там и тогда, где и когда на них возникает спрос. И главная проблема нашей экономики - отсутствие спроса на инновации. А что является его главным драйвером? Высокий уровень конкуренции. У нас недостаточный уровень конкуренции, недостаточно отраслей, которые находятся в условиях глобальной конкуренции, и, соответственно, у нас низкий спрос на инновации. Сейчас он подрастает, но, к сожалению, не теми темпами, которые хотелось бы видеть. И это проблема номер один. Вторая проблема - должна быть создана инфраструктура. Ну и третья история - это предложение. У нас проблемы есть на всех трех стадиях, но ключевой является спрос», - рассказал глава Сбера в интервью журналу «Стимул».

«ВЕСЬ ПУТЬ ОТ РОЖДЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ДО ВЫХОДА ЕГО НА РЫНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДДЕРЖАН ГОСУДАРСТВОМ»

Герман Греф возглавил Сбербанк в 2007 году. За эти годы под его руководством крупнейшая постсоветская корпорация превратилась в современную инновационную компанию, одну из самых высокотехнологичных в нашей стране. До того, как встать у руля Сбера, Греф с 2000 по 2007 год занимал пост министра экономического развития России. Его называют инициатором активной инновационной политики и одним из создателей отечественного рынка венчурных компаний. В новом интервью глава Сбера назвал основные условия для развития в России инновационной экономики и конкурентной среды, способной превращать креативные идеи в прибыльные стартапы.

Один из главных факторов, по его мнению, - всесторонняя поддержка государства. Опыт других стран показывает, что только создание комфортной экономической среды может привести к инновационному буму и развитию предпринимательства в этой сфере.

«Весь путь от рождения маленького инновационного предпринимателя до выхода его на рынок и дальнейшего развития должен быть прописан и государством поддержан. Я не знаю ни одной страны в мире, которая построила бы инновационную экономику без очень серьезной поддержки государства. Мы в свое время изучили опыт целого ряда стран, и везде, где государство не вкладывалось в это, ничего не получилось. Сингапур, Ирландия, Китай - они сделали колоссальный скачок за счет государственной поддержки.

Например, мало кто знает, что в мире существуют тысячи особых экономических зон, практически в любой стране мира», - отметил глава Сбера.

«В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ЗАПУСТИЛИ ГАГАРИНА В КОСМОС – И ПОЯВИЛАСЬ МОДА НА ИНЖЕНЕРНУЮ КУЛЬТУРУ»

Еще один фактор, влияющий на рост числа инновационных стартапов - это интеллектуальная среда, формирование в обществе запроса на высокотехнологичное образование и научные исследования.

«Инновации - это очень тонкая сфера. Она зиждется на культуре. Вот почему в свое время в Советском Союзе запустили Гагарина в космос, и вдруг появилась мода на инженерную культуру, все пошли в инженерные вузы. Появилось огромное количество разных проектов в разных сферах: судостроение, самолетостроение, вертолетостроение. Это было очень модным. Нужно создавать такую культуру со школьной и вузовской скамьи, отбирать лучших, связывать науку с предпринимателями… У нас есть проблемы оторванности Академии наук от вузовской науки и связи первой и второй с бизнесом.

Любая современная продвинутая организация стоит на трех ногах: Research (исследование – Ред.), Education (образование – Ред.), Practice (практика – Ред.) или Business (бизнес – Ред.). Я подчеркиваю: организация, необязательно коммерческая компания, а также любое научное и учебное учреждение. Сбер следует этому же принципу», - говорит Греф.

Многие крупные компании сегодня приходят к пониманию, что для успешного развития бизнеса необходимы поддержка образования и финансирование научных исследований. Герман Греф приводит в пример опыт Сбера, создающего широкие возможности для обучения и занятий научной деятельностью не только для своих сотрудников, но и для будущей интеллектуальной элиты России - молодых ученых, студентов, школьников.

«Когда я пришел, Сбербанк был огромной корпорацией. Как только мы начали менять свои технологические процессы, стало понятно, что нам нужно начать заниматься подготовкой собственных кадров. И мы построили свой корпоративный университет, который несколько лет подряд признавали лучшим в мире. И таким образом мы вырастили вторую ногу - то, что называется Education. И третья нога — Research: мы в какой-то момент поняли, что нам нужно идти в инновации. У нас сегодня работают 14 лабораторий «СберНауки», с большим количеством ученых, которые занимаются и фундаментальной, и прикладной наукой. Эффективная организация может существовать в инновационной экономике, только опираясь на вот эти три ноги: бизнес, наука и образование. Без этого невозможно развиваться ни компаниям, ни университетам, ни бизнесу», - убежден глава Сбера.

«ВАЖНО СТИМУЛИРОВАТЬ КРУПНЫЕ КОМПАНИИ К РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИЙ»

Усилия бизнеса в этом направлении должны идти рука об руку с поддержкой государства. Для формирования благоприятной среды необходимо развитие культуры предпринимательства уже со школьной скамьи, а также соответствующая инфраструктура – инкубаторы и акселераторы. Кроме того, необходим венчурный капитал для инвестиций ранних стадий, а также сформировавшийся рынок капитала и покупателей стартапов.

«Инновации заработают тогда, когда все стадии их развития будут на хорошем уровне. Когда будет создана необходимая среда в учебных заведениях; когда ребята молодые, которые хотят заниматься предпринимательством, получат поддержку в виде инфраструктуры - это инкубаторы, акселераторы; когда они смогут получить капитал на апробацию своих идей; когда они смогут развивать уже свои состоявшиеся стартапы и получать более позднее финансирование, размещаясь при этом в технопарках а-ля «Сколково». И должны быть рынок капитала и рынок покупателей, которые в конце концов приобретают их детище.

Но есть проблема: все равно недостаточная воронка, очень небольшое количество стартапов. Очень часто наши предприниматели пытаются просто повторять какой-то опыт, который они видели где-то за рубежом. Недостаточно креатива, недостаточно новых идей, это критически важно», - считает Герман Греф.

Для того, чтобы экономика в России стала инновационной, необходимо перестраивать систему образования. Креативные идеи воплощаются в жизнь только в том случае, если их создатели сумеют успешно продать свои разработки. И этому нужно учиться еще в школе и в вузе.

«Образовательная инфраструктура должна быть под это построена. Нужно все начинать со школ и с университетов, потому что предпринимательская культура, инновационная культура - это основа основ. Это должно быть воспитано на ранних стадиях. У нас предпринимательство в школах вообще не преподают, в университетах - очень, очень мало. И только сейчас начали создавать технопарки и акселераторы при университетах. А предпринимательство нужно сделать одним из ключевых предметов формирования предпринимательской культуры, среды для детей, подростков и молодежи», - считает Герман Греф.

Второе обязательное условие – финансовая поддержка креативных стартапов и спрос на них со стороны российских компаний.

«Эксперименты, поиск креативных идей должны быть поддержаны соответствующим финансированием. Дальше, когда у людей появился такой запрос что-то делать — построить какой-то стартап, — возникает запрос на соответствующую инфраструктуру. Нужны инкубаторы, акселераторы, венчурный капитал для ранних стадий. Классические фонды начинают инвестировать на более поздних стадиях, а вот на более ранней стадии в нашей стране критически тяжело найти капитал. Мы (Сбербанк – Ред.) создали венчурный фонд ранних стадий, и он один из немногих в стране, финансирующих начинающие стартапы… Дальше возникает необходимость рынка венчурного капитала. И здесь тоже у нас все не очень хорошо. Здесь есть всевозможные государственные структуры для поздних стадий инвестирования, но нужно, конечно, увеличивать присутствие предпринимателей.

Ну и последняя стадия - это рынок капитала и рынок покупателей. Спрос очень низкий. Более того, в России очень модно поругивать компании, которые покупают стартапы: это Сбер, Яндекс, ну и еще несколько компаний на рынке. Но проблема в том, что таких компаний у нас очень мало. Важно стимулировать крупные компании к развитию инноваций».