Погиб ополченец Берег Фото: СОЦСЕТИ

В 2019 году я обсуждал с ним план этнографической экспедиции для изучения быта чёрных христиан в Центральноафриканской Республике. ЦАР тогда, до прихода российской ЧВК «Вагнер», была одной из самых опасных стран мира, террористы резали всех подряд, включая и наших единоверцев; мы планировали заехать в те слабо контролируемые районы со стороны соседнего Чада.

— Надо будет купить две машины типа «джихад-пикап», купить оружие, купить десяток чадских бойцов для охраны — и добро пожаловать в ЦАР, — говорил мне он.

— Назад бы другой дорогой — через Банги (столицу республики), — говорил ему я.

— В Банги меня все знают, — говорил мне он.

— Это может быть проблемой? — говорил ему я.

— Не, я засяду в бар, хряпну любимый виски, а потом выйду с чёрного хода: всё будут думать, что я пьянствую в баре и успокоятся, а мы с тобой сможем ехать куда хотим, — говорил мне он.

Данный план уже не осуществится. Международный авантюрист наивысшего ранга; человек уровня «короля наёмников» Боба Денара, способный организовать переворот в небольшой стране; гений политтехнологии, чьи идеи были сколь экстремальными, столь и опередившими время; в конце концов, просто хороший друг — Игорь Мангушев умер от ран 8 февраля 2023 года.

Ещё он вёл телеграм-канал — но даже сейчас, после дозволения чуть большего градуса в нашей патриотической риторике, ни один его пост я не могу привести тут даже с купюрами. Тексты Мангушева изобиловали неполиткорректностью, призывами к извращённым формам насилия в адрес внутренних и внешних врагов, жесточайшей «критикой бюрократии» — и почти ежедневными отчётами о внедрении новых противо-дроновых систем.

Это чудо-оружие — электроволновые пушки, похожие на реквизит из кинофантастики, — наш герой вместе с однополчанами собирал на коленке в луганских гаражах и подвалах, и вражеские беспилотники падали с небес кверху лапками: ведь нехитрые изделия, основанные на простых законах физики, создавали помехи, от которых почти любой квадрокоптер теряет связь с оператором. И, если у «дронобоя» будет достаточно времени, жалкой грудой пластика ударяется оземь.

Такими устройствами Игорь Мангушев оснастил им же созданное подразделение «Сурикаты» — название пришло само, едва все увидели, что движения бойца-дронобоя при амуниции напоминают повадки забавного африканского зверька.

В эпицентре конфликта же всем было не до смеха. Мини-группа с такими «дронобойками» способна прикрыть небо над несколькими километрами фронта — а значит, противник не сможет корректировать артогонь и вести разведку с помощью своих «птичек». Мангушев как раз и мечтал, чтобы «Сурикаты» появились при каждом подразделении, и наш долг — довести его дело до конца.

Ибо сам уход командира-изобретателя вызывает вопросы: после нескольких дней агонии он умер в результате загадочного ранения в голову где-то в нашем тылу — надеюсь, следственные органы отыщут виновных.

Но его позывной — «Берег» — всегда будет звучать в наших сердцах.