Зеленский уехал в Лондон: Какими "подарками" встретит его возвращение Украина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Лондон. У него там масса важных дел. Во-первых, надо проведать, все ли в порядке с недвижимостью на Бейкер-стрит. А то до сих пор все через каких-то доверенных лиц узнавал про состояние дел со своей недвижимостью, а она любит, чтобы хозяин лично приглядел. Мало ли, на днях новый форум "Евросоюз-Украина", так если там пнут под зад ногой из Киева, надо же, чтобы запасной аэродром был в полной готовности к приему.

Ну, еще Зеленскому покажут, что Великобритания приступила к подготовке пилотов современных истребителей из числа летчиков ВВСУ, которых переправили для этого на Туманный Альбион. А еще особо подготовленных украинских военных – как заявил британский премьер-министр Риши Сунак, из них на Британских островах будут лепить морскую пехоту по своему образу и подобию.

- Я горжусь тем, что сегодня мы расширим программу подготовки украинских сил, которая теперь, помимо солдат, будет распространяться на пилотов истребителей и морских пехотинцев, - заявил Сунак, которому, похоже, больше гордиться в этой жизни уже нечем. Не приданым же жены, дочери индийского мультимиллиардера?

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS

Еще в канцелярии британского премьера пообещали, что королевство предоставит Украине более дальнобойное оружие, нежели предоставляло до сих пор. В общем, Зеленский вернется из своего вояжа по Европе с кучей подарков.

Если, конечно, вернется. А то ведь ряд украинских экспертов уже загадывают, случится ли такое. Итоги недавно прошедшего в Киеве аналогичного мероприятия все расценивают, как однозначный провал и называю его встречей "обманутых надежд", поскольку Киев так и не услышал желанного обещания принять остатки Украины в ЕС и НАТО. И некоторые сейчас уже предполагают, что Зеленского поставят на саммите на растяжку, нарисовав перед ним безальтернативный вариант отставки.

Впрочем, их прогнозы представляются чересчур оптимистичными, и думается, что до этого дело вряд ли дойдет. Но вот по возвращении Зеленского может ждать весьма неприятный сюрприз. И называется он Бахмут (или Артемовск, хотя Бахмутом это поселение в 1571-м году назвал еще Иван Грозный, основав тут одноименную крепость для отпора крымским татарам).

Сейчас Бахмут является самой "горячей точкой" на линии фронта и предметом жарких споров между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Залужный требует отвести из него украинские войска, чтобы спасти их от полнейшего разгрома российскими бойцами. А Зеленскому Бахмут нужен, пусть издыхающий, в котором все ВСУшники погибнут, но под украинским флагом. Хотя бы до саммита "Евросоюз – Украина", а еще лучше – до очередной встречи министров обороны стран-членов НАТО на базе "Рамштайн" в Германии, где будет окончательно корректироваться военная помощь Незалежной. И сдача Бахмута будет означать не только военное, но и морально-политическое поражение самого Зеленского и его режима, которое тем самым продемонстрирует невозможность успешного сопротивления российским войскам.

В руководстве ВСУ настаивают на выводе войск из Артемовска (Бахмута). Фото: REUTERS

Чтобы этого не произошло, Зеленский назначил непосредственно руководить обороной Бахмута генерала Сырского. Он и Залужный недолюбливают друг друга, а офис Зеленского вместе с ним самим мечтают поставить Сырского на пост Залужного. Вот только "сожрать" Залужного Зеленскому и заменить его послушным Сырским не дают США, которые активно поддерживают нынешнего главкома.

Сейчас, пользуясь тем, что Зеленский на несколько дней оставит Киев и перестанет путаться под ногами, Залужный уже вздохнул свободнее и, по сведениям из Киева, уже отказался перебрасывать подкрепления в Бахмут из-под Запорожья. По некоторым сведениям, из города уже оттягивается без всякого приказа военная техника, а штабы уже ушли куда-то подальше от непосредственной линии боевого столкновения. И потому, когда Зеленский вернется в Киев, то его может ждать весьма неприятный для него сюрприз.

Ну, по крайней мере, хоть в Европе приятно время проведет. Потусуется среди сильных мира сего, пообщается, повыпрашивает и вернется с новыми обещаниями, которые постарается втюхать украинцам в качестве нового маяка светящей через дымку тумана недостижимой перемоги.

Пока неясен только один вопрос: сменит ли Зеленский футболочку в поездке в Лондон? И когда Зеленский вернется в Киев, а Бахмут уже сдадут, он долго и нудно будет грозиться и топать ножками, вопрошая: "И кто же это сделал?" А потом констатирует: "Это не я". И овцы останутся сыты, и волки целы". И в этом предложении нет ошибки.