Официальный представитель МЧС России Роман Охотенко: Министр в курсе, что под завалами в Турции - семья россиян. Помощь идёт

К месту ЧП уже направляется группа наших спасателей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Роман, я уверен, вы в курсе, что в Хатае в Турции под завалами оказалась семья россиян. Можете сказать, как развивается ситуация, знает ли о случившемся глава МЧС Александр Куренков? И какие меры принимаются?

- Александр, вы абсолютно правы, в координации с турецкой стороной наши спасатели выдвинулись уже в провинцию Хатай, это 250 километров от места нашей работы в провинции Кахраманмараш.

По нашим сведениям, под завалами - россиянка и двое ее детей. Адрес точный у нас тоже есть.

Официальный представитель МЧС России Роман Охотенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наши спасатели прибудут в ближайшее время, я полагаю, что где-то через час-полтора они уже будут на месте. Дорогу, к сожалению, сейчас предсказать сложно, потому что дороги частично разрушены, частично заняты пробками, автомобильным транспортом, в том числе и автомобилями по доставке гуманитарной помощи.

- Роман, насколько мы понимаем, там есть турецкие спасатели, но у них нет техники, нет необходимых приспособлений. Россияне выехали, естественно, со всем необходимым, все технические средства, о которых мы писали с вашей помощью, у наших бойцов имеются.

- Да. Я, к сожалению, не смогу прокомментировать оснащение турецких спасателей. Если они обратились к нам за помощью, то я полагаю, что наша помощь там будет востребована.

Мы действительно взяли с собой все оборудование, вообще в командировку взяли все необходимое. И именно это позволило нам вчера максимально оперативно, разгрузившись, на своем транспорте выдвинуться в зону ликвидации чрезвычайной ситуации, в провинцию Кахраманмараш. Остальные спасатели, прибывшие из других стран, к сожалению, такими возможностями не обладали и зачастую ждали от турецкой стороны предоставления трансфера.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Роман, еще такой вопрос возникает. Сколько наших спасателей, можно поконкретнее?

- Вы имеете в виду вообще?

- Нет, вообще мы писали. А вот которые непосредственно поехали спасать эту семью россиян?

- Пока мы можем говорить, что это 4 специалиста…

- И техника необходимая.

- Да, и техника.

- Какая техника, не будем сейчас уточнять?

- Вы знаете, не всегда стабильная связь, к сожалению, с зоной чрезвычайной ситуации. И я не хочу перегружать спасателей дополнительными вопросами, отвлекая их от работы. Поймите правильно.

- Понял.

- Глава МЧС России Александр Куренков в курсе всей этой ситуации, ему докладывают обо всех изменениях своевременно, практически в режиме реального времени.

- Мы в этом и не сомневались. Вы можете нам сообщить, когда все там произойдет? С семьей уже удалось нашим связаться?

- Мы обязательно сообщим и предварительный итог, и окончательный итог спасательной операции в Хатае.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На текущий момент я не могу подтвердить, что наши спасатели имеют стабильную связь именно с семьей, находящейся под завалами.

- Понял. Мы можем рассчитывать, что через час-полтора мы снова с вами свяжемся в эфире Радио «Комсомольская правда» и расскажем, чем завершилась эта ситуация?

- Я думаю, что через час-полтора мы должны прибыть на место и приступить к работам.

Поэтому, если вас устроит, я бы порекомендовал сделать это часа через три. Уже будут итоги какие-то.