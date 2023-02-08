Официальный представитель МЧС России Роман Охотенко: Министр в курсе, что под завалами в Турции - семья россиян. Помощь идёт

К месту ЧП уже направляется группа наших спасателей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
… - Роман, я уверен, вы в курсе, что в Хатае в Турции под завалами оказалась семья россиян. Можете сказать, как развивается ситуация, знает ли о случившемся глава МЧС Александр Куренков? И какие меры принимаются?
- Александр, вы абсолютно правы, в координации с турецкой стороной наши спасатели выдвинулись уже в провинцию Хатай, это 250 километров от места нашей работы в провинции Кахраманмараш.
По нашим сведениям, под завалами - россиянка и двое ее детей. Адрес точный у нас тоже есть.
Официальный представитель МЧС России Роман Охотенко
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Наши спасатели прибудут в ближайшее время, я полагаю, что где-то через час-полтора они уже будут на месте. Дорогу, к сожалению, сейчас предсказать сложно, потому что дороги частично разрушены, частично заняты пробками, автомобильным транспортом, в том числе и автомобилями по доставке гуманитарной помощи.
- Роман, насколько мы понимаем, там есть турецкие спасатели, но у них нет техники, нет необходимых приспособлений. Россияне выехали, естественно, со всем необходимым, все технические средства, о которых мы писали с вашей помощью, у наших бойцов имеются.
- Да. Я, к сожалению, не смогу прокомментировать оснащение турецких спасателей. Если они обратились к нам за помощью, то я полагаю, что наша помощь там будет востребована.
Мы действительно взяли с собой все оборудование, вообще в командировку взяли все необходимое. И именно это позволило нам вчера максимально оперативно, разгрузившись, на своем транспорте выдвинуться в зону ликвидации чрезвычайной ситуации, в провинцию Кахраманмараш. Остальные спасатели, прибывшие из других стран, к сожалению, такими возможностями не обладали и зачастую ждали от турецкой стороны предоставления трансфера.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Роман, еще такой вопрос возникает. Сколько наших спасателей, можно поконкретнее?
- Вы имеете в виду вообще?
- Нет, вообще мы писали. А вот которые непосредственно поехали спасать эту семью россиян?
- Пока мы можем говорить, что это 4 специалиста…
- И техника необходимая.
- Да, и техника.
- Какая техника, не будем сейчас уточнять?
- Вы знаете, не всегда стабильная связь, к сожалению, с зоной чрезвычайной ситуации. И я не хочу перегружать спасателей дополнительными вопросами, отвлекая их от работы. Поймите правильно.
- Понял.
- Глава МЧС России Александр Куренков в курсе всей этой ситуации, ему докладывают обо всех изменениях своевременно, практически в режиме реального времени.
- Мы в этом и не сомневались. Вы можете нам сообщить, когда все там произойдет? С семьей уже удалось нашим связаться?
- Мы обязательно сообщим и предварительный итог, и окончательный итог спасательной операции в Хатае.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На текущий момент я не могу подтвердить, что наши спасатели имеют стабильную связь именно с семьей, находящейся под завалами.
- Понял. Мы можем рассчитывать, что через час-полтора мы снова с вами свяжемся в эфире Радио «Комсомольская правда» и расскажем, чем завершилась эта ситуация?
- Я думаю, что через час-полтора мы должны прибыть на место и приступить к работам.
Поэтому, если вас устроит, я бы порекомендовал сделать это часа через три. Уже будут итоги какие-то.