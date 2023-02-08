Как землетрясения в Турции и Сирии рушат дома и жизни простых людей: истории надежды и отчаяния пострадавших

По последним данным, землетрясение на юге Турции унесло жизни более 8,5 тысяч жизней и это число растет с каждым часом. Фото: REUTERS

С каждым днем надежды найти под завалами выживших все меньше. Землетрясение в ночь на 6 февраля, - сильнейшее за последние 80 лет, - превратило в руины тысячи построек в десяти провинциях Турции и северных районах Сирии. За доли секунд дома становились грудой камней, хороня под собой десятки и сотни людей.

Но несмотря на резкое похолодание и прошедший снегопад, спасатели и местные жители все-таки надеются найти живых. История спасения в городе Газиантепе одновременно героическая, и трагическая. Во вторник в районе полудня спасатели обнаружили там, где раньше была крыша дома, семью с детьми. Начался кропотливый процесс по разрезанию металла и бетона, дабы не сдвинуть обломки и не повредить тех, кто мог бы быть придавлен внизу. К руинам подтянулись родственники семьи Карапирли, которая оказалась под завалами, отмечает New York Times.

Периодически, чтобы удостовериться, что семья жива, спасатели требовали тишины и все замирали. С помощью камеры-змейки смогли установить, где именно находятся выжившие, позже им передали шейные бандажи, несколько одеял. Только с наступлением сумерек рабочим удалось поднять на поверхность близнецов, а следом - их мать. За ней подняли на поверхность отца, завернутого в золотое спасательное одеяло. Все они были доставлены в больницу. А поиски еще двоих сыновей 11 и 12 лет продолжились. Их голосов под завалами спасатели до сих пор не слышали.

ЖИЗНЬ НАДВОЕ

В области Хатай, которая в значительной степени пострадала в результате землетрясения, продолжаются поисково-спасательные работы. Во время разбора завалов в городе Хатай рабочие заметили живого мужчину, придавленного обломком бетонной стены. От яркого света фонарика он прищурился и из последних сил протянул руку в сторону спасательной команды. Рядом с ним лежало тело погибшей жены, пишет The Daily Mail.

Абдулалим Муаини провел под завалами двое суток. Землетрясение разделило его жизнь надвое, лишив всего - после того, как мужчину на носилках вынесли из-под завала для оказания медицинской помощи, спасатели нашли под руинами дома тела двух его дочерей Махсен и Бесир.

Землетрясение в южной провинции Кахраманмараш унесло жизни более 8,5 тысяч жителей Турции, пострадали почти 50 тысяч человек. В городе, который стал эпицентром катастрофы, практически не осталось целых зданий. В прессе появился трагический снимок, на котором местный житель Месут Ханчер, одетый в яркую оранжевую куртку, сидит возле развалин своего дома и держит за руку свою мертвую дочь Ирмаклейлу, которую на смерть раздавили бетонные перекрытия.

Тысячи турков в одночасье потеряли всё. Ситуация усугубляется тем, что сейсмологи прогнозируют новые подземные толчки. Фото: REUTERS

ГОРОД, ГДЕ ЦАРИТ СМЕРТЬ

В городе Нурдагы, расположенном недалеко от эпицентра землетрясения Кахраманмараша, превратился, по словам журналистов Washington Post, в город, где царит смерть. Тела погибших лежат, завернутые в простыни или одеяла, на улицах. Больницы и морги переполнены.

На бордюре сидела женщина, сжимавшая в руках детскую голубую подушечку в форме облачка, и кричала, что не смогла никого спасти. Дедушка нес на руках поднятую из-под руин дома 6-летнюю внучку, нежно называя ее «моя маленькая овечка». Молодой человек, привалившись к дверце автомобиля, сидел, увидев тела двух своих двоюродных братьев 19 и 21 года.

На спасатели продолжают свою работу, к ним на помощь спешат военные и местные жители, среди них есть и те, кто недавно сам был вызволен из каменного плена.

27-летний Ридван Чапак рассказал, что находился внутри многоквартирного дома в момент трагедии. Когда здание зашаталось, они с сестрой переглянулись и Ридван только хотел кинуться к ней, как дом стал рушиться. Молодому человеку повезло, он оказался в образовавшейся пустоте, где провел почти сутки. Через 21 час спасатели вытащили его. Сейчас юноша вновь на руинах своего дома, помогает отыскать сестру и ее семью. Надежд отыскать их живыми остается все меньше.

В пострадавших районах Турции уже работают спасатели МЧС России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«СПАСИТЕ, Я БУДУ ВАШЕЙ СЛУЖАНКОЙ»

В Сирии уже третий день продолжаются поисково-спасательные работы. Во время разбора завалов на севере страны в деревне Харам спасатели заметили троих детей, зажатых между бетонными блоками. Землетрясение превратило их дом в руины, пока семья Мустафы Зухира Аль-Сайеда мирно спала, пишет CNN.

- Мы почувствовали, как земля затряслась, и на нам на голову стали падать обломки. Мы находились под завалами два дня. Мы испытали то, что, я надеюсь, никому не придется испытать, - рассказал глава семейства.

Ожидая помощи, семья читала Коран и вслух молилась о вызволении.

- Нас услышали и спасли. Мы все живы, мы благодарим тех, кто нас спас, - добавил сириец.

Первыми вытащили отца и мать. А трое детей оставались зажатыми обломками.

- Вытащите меня отсюда, я сделаю для вас все, что угодно, - шептала спасателям девочка лет 7. - Я буду вашей служанкой.

- Нет! Нет! - отмахивались спасатели, поспешив вызволить детей из каменного заточения.

Старшую девочку зовут Мариам. Пока они лежали прижатые бетонной плитой, Мариам успокаивала брата по имени Илааф, поглаживая его по голове, и младшую сестренку. Иногда девочка прикрывала ладошкой лицо братику, чтобы в глаза не попала пыль.

Для семьи стало счастьем спустя 36 часов безызвестности вновь вернуться к жизни.

Тысячи турков в одночасье потеряли всё. Ситуация усугубляется тем, что сейсмологи прогнозируют новые подземные толчки. Фото: REUTERS

ЕДИНСТВЕННАЯ ИЗ СЕМЕРЫХ

Кадры спасения новорожденной девочки на северо-западе Сирии облетели весь мир. Младенца обнаружили во время разборов завалов рядом с матерью. По всей видимости, малышка появилась на свет во время землетрясения, потому что пуповина, которой она была связана с матерью, не была перерезана, сообщает CNN.

Младенца отвезла в больницу сестра местного жителя Халила аль-Сувади.

- Когда мы копали, то услышали звуки, а потом нашли ребенка, - рассказал мужчина, добавив, что, по всей видимости, малышка - единственная выжившая из своих ближайших родственников. Семья — отец, беременная на тот момент мать и четверо детей - жила в пятиэтажном многоквартирном доме, который оказался полностью разрушен.

Сейчас девочка находится под присмотром врачей в городе Африн. По словам педиатров, состояние у нее стабильное, но во время первичного осмотра доктора установили переохлаждение, а на теле были заметны синяки и рваные раны.