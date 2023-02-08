Александр Лазарев пустил дым и все побежали: В «Ленкоме» вышел нашумевший спектакль «Бег»

Фото: Полина Королёва

Премьера в Театре Марка Захарова – это почти всегда событие. Среди публики не только известные артисты, светские персоны, но и высокопоставленные зрители. Премьера «Бега» не стала исключением. На ней уже побывали: пресс-секретарь Владимира Путина - Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой, министр культуры России Ольга Любимова и ее коллега, отвечающий за культуру в столице, Александр Кибовский. Посмотрели спектакль Маргарита Симоньян с мужем-режиссером Тиграном Кеосаяном и еще многие-многие пришли не только увидеть новый спектакль, но и поддержать народного артиста РФ Александра Лазарева, почувствовавшего в себе режиссёрскую смелость.

Два года назад он вернул на ленкомовскую сцену спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва». «Бег» - его полноценный режиссерский дебют.

Как рассказал Лазарев, давным-давно он посмотрел спектакль по пьесе Булгакова в Театре им.Маяковского. Тот «Бег» произвел на него ошеломляющее впечатление: в нем играли его родители – Светлана Немоляева и Александр Лазарев-старший. Поэтому именно эту пьесу он выбрал для режиссерского дебюта.

Кстати, о семейных традициях. В конце спектакля в «Ленкоме» тихо вошла в зрительный зал мама «виновники торжества» актриса Светлана Немоляева в сопровождении внучки Полины Лазаревой и невестки Алины. Светлана Владимировна и Полина в тот вечер играли у себя в Театре им.Маяковского. И после спектакля помчались в «Ленком» разделить радость и волнение Александра Лазарева. Успели к финалу. Когда включили свет Ольга Любимова, находившаяся в зрительном зале, не по-чиновничьи, а почти по-родственному расцеловала Светлану Немоляеву, поздравила с талантливым сыном… Так что премьера прошла по-семейному, зрители принимали тепло и доброжелательно.

Пожалуй, впервые после смерти Марка Захарова в спектакле «Бег» вернулся дух прежнего захаровского «Ленкома». Он ощущается. Критики уже написали и про «щедрую игровую стихию» и про «захаровский стиль и форму», что про то, что пьеса Булгакова ожила в современных реалиях в новом свете.

Есть достойные актерские работы, несмотря на то, что в немаленькой труппе не нашлось артиста на роль генерала Чарноты. Его играют два приглашенных «гостя» - Максим Аверин (артист Театра сатиры) и Владимир Большов (из «Сатирикона»). Конечно, для этой роли нужна мощь и темперамент в идеале Михаила Ульянова (вот уж кто образцовый Чарнота из кинофильма Алова и Наумова), но где же сегодня взять ульяновых и евстигнеевых?

Максим Аверин справился с ролью достойно. Надеемся, что и Владимир Большов (он играет в очередь с Авериным) не подведет. В роли генерала Хлудова в разных составах - Игорь Миркурбанов и Дмитрий Гизбрехт. Я видела спектакль с Миркурбановым. На мой взгляд, его Хлудов на любителя. Жеманства в нем больше, чем обреченной трагической силы. Но некоторым понравился. Анна Якунина – Люська. Парамона Корзухина в очередь играют Андрей Леонов и Николай Агапов - актеры старой ленкомовской гвардии, не посрамят честь театра.

Наконец получил большую (одну из главных) роль приват-доцента Голубкова все ещё числящийся молодым и подающим надежды (хотя ему почти 35 лет) артист Алексей Поляков. Прежде в основном его знали по работе в комик-группе «Заячий стон» (Поляков – один из её участников и создателей). Получилась отличная работа у Станислава Тикунова, которого в роли начальника контрразведки Тихого буквально корежит от его злодеяний во время допросов и пыток. Серафиму Корзухину играют в составах Алёна Митрошина и Ясмин Мамаева. В спектакле много и других молодых артистов, что вселяет надежду: рядом с мастерами «Ленкома», признанными звездами, начнут вырастать новые яркие имена.

Наверняка, найдутся зрители, которые скажут: «Бег» специально поставлен ко времени. Тема ведь актуальная как никогда: мировые катаклизмы, бегство из России... Реплику одного из персонажей: «Какой стал Стамбул!» зал понимающе встретил аплодисментами. Но скорее всего, тема пьесы Булгакова и наши реалии – это совпадение, спектакль наполнен вневременными смыслами... Как написал кто-то из критиков: когда люди начинают свой бег в нИкуда, они обрекают себя на то, что возвращаться им нЕкуда.

Хорошо, что Александр Лазарев об этом задумался. И нам предложил. Хорошо, что своим спектаклем вернул зрителям прежний «Ленком», с его любовью к пластическим мизансценам, с его умением красиво работать со светом, чудесным музыкальным и художественным оформлением, сценическими эффектами, хотя дыма, действительно, многовато…

Где: Театр «Ленком».

Когда: 11, 21 февраля.

Цена билетов: 1100 – 12000 руб.