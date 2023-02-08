Врач раскрыла причину трагической болезни пережившего ампутацию стоп Костомарова

Фигурист Роман Костомаров Фото: Даниил ОПАРИН

Роману Костомарову, олимпийскому чемпиону в танцах на льду, чемпиону мира и Европы, заслуженному мастеру спорта и звезде телевизионных шоу, исполняется 46 лет. Встречать этот праздник фигуристу приходится на больничной койке. Ему только что ампутировали стопы ног (по некоторым сообщениям, только одну).

Хронология событий выглядит каким-то страшным сном. 10 января - госпитализация с пневмонией. Затем – Костомарову хуже, его подключают к аппарату ЭКМО, насыщающего кровь кислородом. Это очень серьезное устройство, применяемое только в случаях крайне тяжелых заболеваниях. Результат - небольшое улучшение, но сразу после – как из чудовищного портала посыпались сообщения: сепсис, некроз, гангрена ног и ампутация.

Что же случилось со всеми любимым спортсменом? Распутать этот детектив, понять причину случившегося по обрывочной информации непросто. Врач-эндокринолог и реаниматолог Зухра Павлова «по горячим следам» предположила, что сыграли роль скрытые болезни, о которых широкой общественности не было известно. Картину немного проясняют описания недели «до» госпитализации. По сообщениям СМИ, новогодние праздники Роман Костомаров провел в турне со своим шоу на льду «Волшебник из страны Оз». Подчеркивалось: нагрузка была колоссальной, 30 спектаклей, часть из которых проходила в сильные морозы на открытом воздухе. Говорят, уже тогда спортсмен почувствовал себя неважно, но продолжал работать, и даже в прорубь окунулся. Могло ли все это спровоцировать системное «обрушение» организма молодого и спортивного человека?

КАК НЕ СОРВАТЬСЯ

- Важный урок, который мы можем вынести из примера Романа Костомарова: забывать о гигиене труда и отдыха нельзя, - говорит Зухра Павлова. - Если работать так напряженно, да еще и в сложных погодных условиях, то от организма требуются колоссальные усилия, даже от тренированного. Происходит «срыв адаптации»: это состояние, когда надпочечники не могут обеспечить работу организма. В результате, например, иммунная система начинает работать неадекватно нагрузке. Вот и получается, что даже то заболевание, которое Роман Костомаров перенес бы совершенно спокойно, не будь у него такого перенапряжения, превратилось в тяжелую драму. При срыве адаптации человек оказывается незащищенным перед инфекциями.

Нагружать себя при гриппе или ковиде (официально не подтверждено, какой именно респираторный вирус вызвал пневмонию у Романа Костомарова, - прим. ред.) – крайне опасное занятие, даже если у вас нет никаких сопутствующих заболеваний.

НЕ РАСКАЧИВАТЬ КАЧЕЛИ СВОЕГО ВЕСА

Случай Романа Костомарова заставляет вспомнить о других трагических событиях, которые до сих пор на слуху. Например, историю певицы Юлии Началовой, когда «раскачивание» веса от полноты до худобы, спровоцированное нервной анорексией, привело к развитию подагры и в итоге – к смерти в 38 лет. Научила ли кого-либо та трагедия? Сомнительно. Согласно данным, которые распространяют электронные аптеки о своих продажах, прямо сейчас, в ожидании весны люди усиленно закупаются средствами для похудения. Но принесет ли экстренный сброс веса желаемый красивый и бодрый весенний вид?

- Стройным надо быть круглый год, а не от случая к случаю, - предупреждает врач Зухра Павлова. - Ожирение – это всегда воспалительная реакция, которая заканчивается фиброзом (соединительная ткань в органах разрастается, появляются рубцы). Вокруг почек образуется «жировая капсула», печень и поджелудочная железа, по сути, перерождаются жировой тканью. Когда жировая ткань быстро уходит, печень и поджелудочная не восстанавливаются в прежнем объеме. Это значит, что в организме нарушается выработка важнейших веществ: гормонов и гормоноподобной субстанции, ферментов. Ломается и процесс детоксикации. И часто человек на этих «качелях» веса теряет здоровье. Плюс – это еще и серьезное негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП И СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ

После внезапной гибели от сердечной недостаточности кумира миллионов Юрия Шатунова (48 лет) заговорили о синдроме внезапной смерти. Мол, молодые люди все чаще падают с сердечным приступом, когда ничто, как говорится, не предвещало.

- Синдром внезапной смерти связан с эмболией – закупоркой артерий. Предотвратить ее сложно, - говорит Зухра Павлова. – Внимательно стоит следить за такими заболеваниями, как варикозная болезнь вен, тромбофилия (нарушение свертываемости крови). За другими болезнями, при которых требуется постоянного разжижать кровь. Если же человек не знает о таких проблемах и живет спокойно, то самое лучшее средство профилактики закупорки артерий - простая рекомендация, которую часто игнорируют: пить воду в достаточном количестве! Когда нашей сердечно-сосудистой системе жидкости хватает, то клетки крови не так сгущаются, у них меньше возможности образовывать тромбы. И самое главное – нагрузка на сердце тоже снижается, когда оно качает легко текущую жидкость, а не густую, как у курильщиков, например.

ЧТО ЕЩЕ ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ РИСК

Физическая активность

- Если человек малоподвижен и вдруг ему надо добежать до автобуса, он тут же начинает хвататься за сердце, - говорит Зухра Павлова. - А для людей тренированных, которые регулярно и посильно себя нагружают, риск того, что внезапно откажет сердце, меньше. Я даже не говорю про бег, пройдитесь до работы пешочком! Есть возможность подняться на свой этаж дома без лифта – делайте это, введите себе за правило. Это уже будет отличная физическая нагрузка. Бесплатная, короткая и очень эффективная.

Расслабление после стрессовых нагрузок и восстановление.

Стрессов у нас вокруг – огромное количество. Шум на улице, толкотня в транспорте, пробки, сложности на работе, в семье. Физических, эмоциональных перегрузок много, а когда они длятся месяцами, а то и годами, - до срыва адаптации уже недалеко. Поэтому обязательно давайте себе разгрузку. Подбирайте для себя те средства восстановления, которые подходят именно вам, будь то приятная музыка, душ, прогулка под любимую аудиокнигу.

- Подходят любые варианты для расслабления, кроме заедания стресса, - отмечает врач Зухра Павлова. – Помните, что еда при стрессе и тревоге успокоит быстрее всего, но потом вызовет чувство вины, лишний вес и массу проблем. Так что – придумывайте и используйте свои творческие варианты антистресса.