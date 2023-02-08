Не стало чудака-профессора: Ушел из жизни Валерий Чудинов — легендарный философ, который считал русских прародителями всех остальных народов

Профессор Чудинов известен своими «чудинками» - удивительными историческими открытиями. Фото: Кадр видео

В начале было слово. И слово это было у русских

Валерий Чудинов оставил богатейшее «наследство» - более 700 научных статей и книг по древнерусской истории и лингвистике - «чудинок», как их многие называли. Ведь идеи, которые отстаивал ученый, как правило, не укладывались в рамки традиционных научных представлений. Они и в самом деле, были «чудными», но никогда скучными. Несколько раз Валерий Алексеевич был гостем «Комсомолки» - удивлял. И радовал, конечно, чего скрывать – уж очень были любезны русскому народу его гипотезы.

Вот, скажем, такая гипотеза: не исключено, что мы – русские – были первыми людьми на Земле. И самыми грамотными – умели читать и писать с доисторических времен. Доказательства – невероятно древние надписи на русском языке (!). Они выгравированы русскими буквами (!) – ну, если точнее, то знаками, удивительно похожими на русские буквы. Обнаружены на многочисленных предметах. Найденных на всех континентах Земли кроме Антарктиды. Предметы привозили непосредственно или присылали фото археологи, геологи, историки.

Некоторым артефактам, число которых близко к трем тысячам, десятки, а то и сотни тысяч лет. А одному из самых таинственных - «камню Розо», более 200 тысяч лет. Его нашли среди других артефактов в начале прошлого века в Америке в штате Миннесота - на месте поселения первобытных индейцев.

Камень Розе с ликом древней русской богини.

Сам камень, в итоге, кто-то спёр. Но остались фото, на которых хорошо видны чье-то лицо, а главное надписи на «пояске» этой штуковины, размером около 5 сантиметров.

Как полагал весьма авторитетный американский антрополог Джон Джагер из Миннеаполиса, исследовавший «камень Розо», надписи на нем сделали аргонавты на языке, который предшествовал всем другим будущим языкам и наречиям: «на нем говорили и писали первые люди на Земле - хозяева океана, которые плавали по всему свету». Валерий Чудинов и его коллега Владимир Пахомов наглядно доказали, что язык это был русский. И что на лицевой стороне камня изображена древнерусская Богиня Яра.

Надписи на ободке камня. Буквы похожие на русские.

Чудинов, изучая мелкие детали разнообразных надписей, обнаруживал русские буквы там, где неискушенный человек видел либо игру света и тени, либо чисто художественные узоры. За что его обвиняли в предвзятости.

Вот какой довод ученый приводил в доказательство справедливости своих открытий:

«Одно-два совпадения, когда черточка или складка похожа на букву, допускаются теорией вероятности. Но уже три-четыре совпадения, когда «тени» или «точки» складываются в осмысленное слово, невозможно найти там, где слова нет. А я их нашел тысячи».

На вопрос, почему русский язык не сохранился до сих пор как единый, профессор отвечал:

«Помешали природные катаклизмы. В мезолите начали таять ледники, многие земли ушли под воду, где-то появились болота. Единый русский народ стал распадаться на отдельные группы, уходя жить в другие места, терять все связи. У отдельных групп появились свои диалекты, уходящие все дальше от основного языка.

Сегодня, спустя тысячелетия, вы без переводчика вряд ли поймете серба или болгарина. Или украинца. А ведь их языки всего лишь диалекты русского. Русский лексический фонд лег в основу и всех других языков мира.

Иностранные слова, согласно Чудинову, образовывались, как в игре в «испорченный телефон»: чем дальше передавалось из поколения в поколение слово, тем больше оно изменялось - как в произношении, так и в написании. А то и вовсе могло приобрести другой смысл.

Так изначально выглядела Великая пирамида – мы русские – помогали возводить масштабные объекты. В древности – пирамиды, сейчас – АЭС. Фото: Кадр видео

Не от мира сего

По версии Чудинова, русские помогали древним египтянам строить пирамиды. Как минимум, Великую пирамиду – Хеопса. В ней самой и на плато, на котором она стоит, полно гранитных камней и блоков со следами высокотехнологичной механической обработки. Они отпилены, прорезаны, отшлифованы, отполированы, высверлены неким очень прочным инструментом.

Несоответствие технологии, применявшейся при строительстве пирамид и куда более примитивной, которую египтяне применяли в повседневной жизни, и дало ученому основание предполагать: до египетской на Земле существовала более развитая цивилизация. Какая? Не трудно догадаться - русская.

- Большинство египетских иероглифов можно читать по-русски, - рассказывал профессор. – Сам читал. А на ряде статуй находил названия русских мастерских.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Валерий Алексеевич ЧУДИНОВ родился 30 июня 1942 года в Москве. Здесь же и скончался 6 февраля 2023 года.

Окончил физический факультет МГУ им. Ломоносова. Защитил докторскую диссертацию по теме «Философские проблемы естественнонаучной атомистики».

Доктор философских наук, профессор, академик РАЕН и Академии фундаментальных наук, одно время возглавлял Комиссию по истории культуры Древней и Средневековой Руси при РАН. Читал лекции во многих вузах.

Является автором оригинального метода прочтения тайнописного наследия, зашифрованного в остатках материальной культуры древних цивилизаций.

Традиционно мыслящие ученые относились к идеям Чудинова, мягко говоря, скептически. Даже обвиняли в национализме. Бог им судья.