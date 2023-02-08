Политолог Дмитрий Журавлев: Крым Украине не нужен, но нужен Америке

Политолог Дмитрий Журавлев Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

«Все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!». Судя по всему, коллективный запад охватывают панические настроения мелкого бандита с амбициями Геши Козодоева из гайдаевской «Бриллиантовой руки». «Зарубежные партнеры», еще вчера наивно полагающие, что Крым – не наш, а их, заподозрили неладное. А если серьезно, то кое-кто в США начал понимать, что не видать Украине полуострова, как своих ушей. А они ж так не договаривались!

Американская Politico опубликовала эксклюзив, выцарапанный журналистами у кого-то из суровых участников секретного совещания в Пентагоне, на котором, кроме прочих с докладами выступили начальник оперативного отдела Объединенного штаба (вооруженных сил США) генерал-лейтенант Дуглас Симс и заместитель помощника министра обороны (США) по России, Украине и Евразии Лаура Купер. Кто конкретно сделал это заявление за закрытыми дверями, журналисты, конечно, не афишируют, но суть его в том, что Украина, как бы ни пыжилась, не сможет отобрать у России Крым. И весенняя наступательная кампания, к которой готовится Незалежная, ощетиниваясь как испуганный еж импортным вооружением, все равно ничем хорошим для Зеленского и его западных покровителей ни закончится. Словом, штатовские милитаристы крепко призадумались.

Месяцем раньше, вспомнили журналисты Politico, то же самое говорил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Украинцы тогда еще, как писали западные СМИ, расстроились: мол, зря вы, дяденька, в наших способностях сомневаетесь.

По мнению экспертов, шушукавшихся между собой за закрытыми дверями в Пентагоне, чтобы отвоевать у России Крым – во всяком случае в обозримом будущем, у Украины не хватает ни техники, ни подготовленных бойцов. И как бы кажется, что американцы сожалеют о несостоятельности подопечных, но на самом деле – ставят на «стоп» собственные планы.

Напомним, в Киеве не раз заявляли, что Крым – одна из главных целей их противосияния России. И в достижении этой цели США поддерживают Украину как могут.

Но политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, уверен, что, по гамбургскому счету, Крым Украине не нужен.

- Совершенно не нужен, но возвращение полуострова – это для Незалежной - вопрос принципа, - сказал эксперт «КП». - На Украине любой политик, который вернет Крым, станет живым богом.

А вот, кому на самом деле необходим полуостров – это как раз Соединенным Штатам. Что бы американские политики и военные не говорили, будто всего лишь поддерживают политику несправедливо обиженного Зеленского, США давным-давно облизываются на полуостров.

Вряд ли за океаном забыли, как семь лет назад, тогда еще вице-президент Джо Байден в одном из своих выступлений перед американскими СМИ, рассказывал, как важно для Америки, чтобы Крым вернулся в распоряжение Украины. Случись такое, и Штаты беспрепятственно смогут его «милитаризировать».

«США заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Украиной, - вещал политик в 2016-м. - Ключевым интересом для нас является Крым, который был подконтрольным Киеву до 2014 года. Данный регион мог послужить отличной военной базой для НАТО и непосредственно войск США. Ни для кого не секрет, что украинцы хотят в НАТО и мы готовы идти навстречу Украине. Но сейчас данный процесс был заморожен из-за конфликта с Россией. После того, как конфликт будет разрешен и Киев возобновит контроль над всеми регионами, мы начнем диалог о дальнейшей западной интеграции Украины».

Тогда же нынешний депутат Госдумы, возглавляющий группу по связям с парламентом ДНР, Дмитрий Саблин, уверял, что американцы действительно в серьез готовились занять Крым. Вроде бы, была даже составлена смета на ремонт зданий в Севастополе и Симферополе, где, по планам, должны были располагаться американские штабы. А украинские военачальники получали от штатовских кураторов инструкции по переоборудованию гарнизонов и аэродромов под НАТОвские стандарты. Начать обустраивать Крым «под себя» США планировали через полгода после Майдана, в апреле. Но что-то замешкались, случился референдум и Крым – вот так сюрприз! - вернулся под защиту России. Все планы полетели в тартарары. Но только не в головах американской верхушки.

Теперь запад фанатично пичкает Украину вооружением. И уже президент Байден заявляет в Белом доме, ничуть не стесняясь, что «поможет вернуть Украине Крым». Понятно, зачем.

- Кроме того, Крым – это символ, - прокомментировал Дмитрий Журавлев. - Для тех, кто борется с Россией - возвращение Крыма Украине – стало бы символом поражения России. Американцам еще и с этой позиции очень нужно, чтобы Украина его получила. Цель - подорвать авторитет России в мире, ослабить, а в идеале – расчленить. Если бы они могли взять Крым, это означало, что надо давить дальше. При этом мнение людей, живущих в Крыму США не волнуют. Они колонизаторы и действуют в рамках своей колониальной логики. И искренне верят в то, что Крым взять возможно, но надо еще чуть поднажать. «Вот мы еще 10 танков добавим, пять самолетов пригоним, и русские проиграют». У американцев есть иллюзия, что они вообще-то почти выиграли, но им, как студенту перед экзаменом, не хватает одной ночи. Вот они по этой логике студентов и живут. Вот еще немножечко, еще чайную ложечку и все.