«Разругался с женой!» : 51-летний Святослав Ещенко рассказал, почему почти не видится с сыном

Юморист Святослав Ещенко заявил, что бывшая жена настраивает сына против него Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посмотреть на новый фильм Александра Ковтунца «Быть» о лихих 90-х съехался не только киношный бомонд, но и светские «пассажиры». В первых рядах на дорожку выпорхнула певица Анна Калашникова, демонстрируя новые бриллиантовые серьги в виде змей.

Кстати, украшения в виде рептилий сейчас в тренде. Первой ещё несколько месяцев назад задала тон королева шансона Любовь Успенская, выгуляв колье в виде змеи. К слову, как говорит сама Успенская, это украшение она подарила себе сама.

Стоит такое роскошество аж 39 миллионов рублей. Украшение выполнено из белого золота и инкрустировано бриллиантами в 74 карата.

В первых рядах на дорожку выпорхнула певица Анна Калашникова, демонстрируя новые бриллиантовые серьги в виде змей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подобном на недавней премии «Грэмми» появилась западная дива Джей Ло. Ну, а другие гости не участвовали в ярмарке тщеславия, а наоборот пришли, как говорится, в чем Бог послал. Нарядились в стиле 90-х, когда наши звезды ещё не знали, что такое люкс и обшивались у какой-нибудь портнихи на окраине Москвы. Обстановка на премьере, надо заметить, располагала к ностальгии. На втором этаже кинотеатра «Октябрь» старушки угощали ароматными пирогами. Ну прям как те бабули у метро, которые ещё в начале «нулевых» приторговывали у метро пирогами, да пуховыми платками. Гости премьеры, закусывая сдобой, фотографировались с приметами того времени-с древними мобильниками, кассетами из видеопроката и советскими телевизорами. Всем этим нехитрым бытом был стилизован кинотеатр по случаю премьеры. В общем, ещё до показа мы окунулись в 90-е, может, поэтому с каким-то даже детским восторгом зрители приняли фильм «Быть».

Гости премьеры, закусывая сдобой, фотографировались с приметами того времени-с древними мобильниками, кассетами из видеопроката и советскими телевизорами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как вы помните, в те далекие годы в каждой семье проживал поклонник «Кривого зеркала». Вот звезда этого шоу, 51-летний юморист Святослав Ещенко и пожаловал на кинопоказ.

-Святослав, вы в отличной форме. Не выходите из спортзала, наверное?-поинтересовалась у юмориста KP.RU.

-Да, нет. Раньше пытался заниматься йогой, но потом понял, что я лентяй,-поделился с «КП» Ещенко.-Просто у меня гармоничное мышление. Ну и 33 года я не ем мясо.

-А откуда энергию берёте?

-Энергия берётся прежде всего от позитивного мышления и гармоничного сосуществования с миром, что в наше время все сложнее и сложнее. Одни сплошные стрессы. Каждое утро приходится настраиваться на позитив.

-А в пандемию сложно, наверное, было настроиться?

-Очень сложно. Работы тогда совсем не было. Я 4 месяца сидел без гастролей, без выступлений. А поскольку я свободный художник, не состою в каком-то стационарном театре, могу надеяться только на свои силы.

-Не болели ковидом?

-Болел! Причем, обоими штаммами. Но я очень легко выздоровел. Думаю, благодаря вегетарианству. Потом я прочел исследование ученых, что 75 процентов вегетарианцев ковид переживали бессимптомно.

-И алкоголь тоже исключили?

-Иногда могу выпить, если друзья очень просят. Какой-нибудь хороший, не крепкий напиток могу пригубить, но не более того.

-Вы в 2018 году развелись. Как у вас с бывшей женой складывается? Общаетесь?

-Мы с Ириной разругались на почве политики.

Она теперь и сына настраивает против меня, -вздыхает юморист.-С сыном, к сожалению, почти не вижусь.

-А где с девушками знакомитесь? В соцсетях?

-Я вообще не знакомлюсь. У меня интенсивная творческая жизнь и мне этого достаточно. У меня нет проблемы, что мне надо с кем-то познакомиться. В основном ведь как бывает? Мужчины сначала кого-то находят, а потом уже разводятся с женами. У нас с Ириной было все честно. Мы когда поняли, что нам тяжело вдвоем, мы сначала просто разъехались. Три года мы с женой жили отдельно и только потом развелись официально. Ну когда уже поняли, что назад дороги нет. Мы ведь думали, что ещё сможем склеить наш брак, но не получилось. Но в целом мы цивилизованно прошли этот период развода. Конечно, многие мои приятели только из-за бытовухи ищут пару. Мол, кто-то должен готовить, кто-то должен стирать, убирать. А у меня есть стиральная машинка, есть пылесос. Готовить мне особо не надо, я редко бываю в Москве. Да, и пыли у меня практически нет дома. Ради быта кого-то брать в каббалу, мучить женщину? Я же понимаю всю ответственность. Я должен не только требовать с женщины, но и давать ей что-то взамен. А когда люди по-настоящему любят друг друга, дня не могут прожить друг без друга, когда между ними есть полное взаимопонимание, тогда да, тогда есть смысл создавать семью.

А так в 50 с лишним лет жениться ради быта? Какой в этом смысл? -смеется юморист.