«Украинские женщины более жестокие и коварные»: Почему киевский режим бросает на фронт всех подряд и сколько теряет под Артемовском

На передовую намерены отправлять украинских женщин-военнослужащих Фото: Shutterstock

В эфире «Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель обсудили с военным экспертом, подполковником в отставке Андреем Марочко последние действия командования ВСУ. В частности, лихорадочные попытки мобилизовать всех, кого только можно, например женщин-военнослужащих, а также признание растущих потерь.

- Какова ситуация сегодня в ВСУ?

- Собираюсь разместить у себя на канале заявление одного из украинских бойцов. Он сообщает, что 31 января они прибыли в Артемовск. 3 февраля их вывели оттуда. Было 5 человек, осталось трое. То есть 40% потерь личного состава. Это лишь маленькая часть того, о чем говорят украинские военнослужащие. Есть намного хуже заявления.

- О женщинах?

- Этот вопрос с середины прошлого года обсуждался. Он был весьма скандальный. Украинских женщин хотели поставить на воинский учет. Сейчас эта работа ведется без лишней огласки. Женщинам предлагают подписывать контакты. Согласно новым нормативно-правовым актам, военно-учетные специальности весьма расширены для женщин в украинской армии.

- Для чего?

- Чтобы восполнить потери, которые украинская армия несет ежедневно. Женщины раньше были радио-телефонистами и санитарами. Сейчас это операторы-наводчики, операторы беспилотников, входят в расчеты противотанковых управляемых ракет. ПТУР - это станина, которая весит немало. Это как минимум 3-4 трубы, это оптика, которую надо тянуть на себе. Все это довольно сложно, ведь еще нужно делать марш-бросок на 1,5-2 километра до боевой позиции.

- То, что женщин активно привлекают, это закономерно?

- Со стороны Киева — да. Мы помним заявления с той стороны, что будут биться до последнего украинца. Гендер не уточняли. Значит, и до последней женщины.

- А кто эти женщины?

- На Украине не так уж много сейчас способов заработать деньги. Тяжелая экономическая ситуация заставляет женщин идти зарабатывать деньги где только возможно. Большая часть работоспособных мужчин на фронте. У многих женщин семьи, которые нужно содержать. И немало женщины, которые осознанно идут на такой шаг. Нужно серьезно относиться к данному факту.

- Почему?

- Женщины более жестокие, более коварные. С 2014-го я неоднократно встречался с женщинами-военнослужащими. Они более мотивированные, чем мужики. Давайте вспомним ту же Надю Савченко, других барышень-радикалов. Посмотрите на их высказывания, как они себя ведут. То, что женщины появляются в украинской армии - не тот факт, который ее ослабляет.

- Что вы думаете по поводу слов Кадырова о том, что спецоперация завершится до конца 2023-го?

- Логичное заявление. Но тут огромное количество факторов, в том числе поставки вооружений Западом. Советское оружие и боеприпасы, которые были у ВСУ, закончились еще летом. Сейчас Украина все боевые действия ведет уже практически натовским вооружением.

- Это подтверждается информацией с линии соприкосновения?

- Общаюсь с ребятами, они говорят: если раньше натовский боеприпас - это было что-то сверхъестественное, когда прилетало по нам, то сейчас советские или украинские боеприпасы уже удивляют на линии боевого соприкосновения. 90% того, что летит по нам — это западное оружие, западные боеприпасы. Почти уже не ведется огонь из советских типов оружия. Используется оружие натовских калибров. Это и 155 мм, это и 60-е минометы, это и «Хаймарсы».

- К 24 февраля вы ждете конкретных успехов?

- Есть несколько направлений, где вероятны успехи наших войск. Некоторые населенные пункты зачищены либо находятся в огневом мешке. Но называть, что за населенные пункты, где есть у нас успехи, я не буду. Но тенденция очень положительная.

- Называлась цифра в 200 украинских военных, которые гибнут ежедневно в боях за Артемовск.

- Эта цифра занижена. Если мы берем нашу зону ответственности, то там эта цифра намного больше сейчас. В ходе интенсивных боевых действий там цифры трехзначные. На каждых участках местности по-разному. В районе Артемовска, по моим подсчетам, 250 -300 ежедневных безвозвратных потерь. И где-то порядка 400 человек – это санитарные потери. Мы заявляем только о тех цифрах, которые на 100% подтверждены.