Планировать взрыв на «Северных потоках» США начали до начала СВО: полное скандальное расследование американского журналиста

Журналист утверждает, что российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны по прямому указанию администрации Джо Байдена. Фото: REUTERS

Знаменитого американского журналиста, лауреата престижной Пулитцеровской премии Сеймура Херша в Соединенных Штатах называют «разгребателем грязи». Всю свою жизнь (а сейчас Хершу уже 85) он специализируется на расследованиях самых тщательно хранимых тайн ЦРУ, Пентагона и других правительственных структур США. В свое время журналист рассказал об издевательствах над иракскими заключенными в тюрьме «Абу-Грейб», подверг сомнению официальную версию властей США о ликвидации Усамы бен Ладена. А только что обнародовал очередные сенсационные материалы, политическое значение которых трудно переоценить.

Херш утверждает, что российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны по прямому указанию администрации Джо Байдена. Операцию готовили и провели американские военные и спецслужбы при помощи коллег из Норвегии. Автор публикации утверждает, что получил самую достоверную информацию от человека, который сам принимал участие в планировании акции. Имя своего источника он по понятным причинам не разглашает.

Сеймур Херш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, что 26 сентября 2022 года в Балтийском море, недалеко от датского острова Борнхольм, рядом с которым пролегали трассы трубопроводов, был зафиксирован мощнейший выброс газа. Вода клокотала в окружности диаметром в несколько десятков метров. Сразу же возникло подозрение о диверсии на "Северных потоках". Проведенные потом шведскими специалистами исследования (теракт случился в экономической зоне Швеции) эти предположения подтвердили: лежавшие на дне трубы были разорваны взрывом подложенных под них зарядов. В США не скрывали радости по поводу случившегося, однако категорически открещивались от своей причастности к диверсии.

И вот теперь расследование Херша позволяет получить четкое представление о том, как это было на самом деле.

«ЭТО НЕ ДЕТСКИЕ ШТУЧКИ»

С первых дней своего существования «Северный поток-1» рассматривался Вашингтоном как угроза доминированию США, - пишет Херш. У России теперь появился дополнительный источник дохода, а Германия и остальная Западная Европа становились еще более зависимыми от дешевого российского природного газа, уменьшая роль Америки в поставках сырья в Старый Свет. «Северный поток-2», строительство которого было завершено в сентябре 2021 года, в случае одобрения немецкими регулирующими органами удвоил бы объем этого дешевого газа для Европы, обеспечив, например, более 50 процентов годового потребления Германии.

В декабре 2021 года, еще за два месяца до начала российской СВО на Украине, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан созвал совещание недавно сформированной целевой группы - из Объединенного комитета начальников штабов, ЦРУ, Госдепартамента и министерства финансов. Это была первая из серии сверхсекретных встреч в охраняемой комнате на верхнем этаже Старого административного здания, примыкающего к Белому дому, где также располагался Консультативный совет президента по внешней разведке, утверждает Херш. Обсуждали один вопрос: как уничтожить оба «Северных потока». Это было прямым указанием Байдена.

На этой и последующих встречах варианты предлагались разные. Военно-морской флот выступал за то, чтобы использовать недавно введенную в эксплуатацию подводную лодку для атаки на трубопроводы. Военно-воздушные силы обсуждали сбрасывание бомб с запалами замедленного действия, которые можно было бы привести в действие дистанционно. ЦРУ утверждало, что, что бы ни было сделано, это должно было быть тайным. Все участники понимали, каковы ставки. «Это не детские штучки», - цитирует Херш своего информатора. Ведь Москва могла квалифицировать нападение как «казус белли» («акт войны»).

Директор ЦРУ Уильям Бернс создал в агентстве рабочую группу, в состав которой вошел человек, знакомый с возможностями глубоководных водолазов из специального центра ВМС в Панама-Сити. В течение следующих нескольких недель члены этой группы принялись разрабатывать план тайной операции, в ходе которой глубоководные водолазы должны были обеспечить подрыв газопроводов. В начале 2022 года цереушники отчитались перед межведомственной группой Салливана: «У нас есть способ взорвать «Северные потоки».

«То, что произошло дальше, было ошеломляющим, - сообщает Херш и пишет, что 7 февраля, менее чем за три недели до начала спецоперации на Украине, Байден встретился в своем кабинете в Белом доме с канцлером Германии Олафом Шольцем.

- На последовавшем брифинге для прессы Байден вызывающе заявил: «Если Россия вторгнется... «Северного потока-2» больше не будет. Мы положим этому конец», - сообщает Херш .

Чтобы избежать утечки сведений, было принято решение не информировать о ней конгресс. Военные знали, что русские ведут превосходное наблюдение за Балтийским морем. К подыскиванию места диверсии привлекли норвежцев. И тамошние специалисты быстро нашли нужный район на мелководье в нескольких милях от острова Борнхольм.

СИГНАЛ О ПОДРЫВЕ ПОДАЛ БУЙ

В июне прошлого года водолазы ВМС США приступили к работе. Они действовали под прикрытием учений НАТО BALTOPS 22, устроенных там специально. Погружаясь с норвежского минного охотника класса Alta, водолазы устанавливали кумулятивные заряды C4 с дистанционным управлением на четыре трубопровода (каждый из «Северных потоков» имел по две нитки) с бетонными защитными крышками. Это была утомительная, отнимающая много времени и опасная работа, но воды у берегов Борнхольма имели еще одно преимущество: здесь не было сильных приливных течений, которые значительно усложнили бы задачу погружения.

Норвежцев посвятили в сверхсекретные планы не случайно. «Они ненавидели русских, а норвежский флот был полон превосходных моряков и водолазов, которые имели многолетний опыт глубоководной разведки нефти и газа», - говорит источник Херша. Возможно, у норвежцев были и другие интересы. Разрушение «Северного потока» позволяло Норвегии продавать в Европу значительно больше собственного природного газа.

Взрывчатка, прикрепленная к трубопроводам, должна была сработать с помощью гидроакустического буя, сброшенного с самолета. 26 сентября 2022 года самолет-разведчик ВМС Норвегии P8 совершил, казалось бы, обычный полет и сбросил этот буй. Через несколько часов с него был подан сигнал сначала на «Северный поток-2», а затем на «Северный поток-1». Сработала мощная взрывчатка С4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя. Мир узнал, что произошло нечто необратимое.

ВАШИНГТОН ДОВОЛЕН, НО ВИНЫ НЕ ПРИЗНАЕТ

Сразу после взрыва на трубопроводе американские СМИ отнеслись к этому как к неразгаданной тайне, отмечает Херш. Россия неоднократно упоминалась в качестве вероятного виновника, хотя было совершенно не ясно, зачем Москве уничтожать свой собственный прибыльный газопровод. Ни одна крупная американская газета не сослалась на более ранние угрозы трубопроводам, высказанные Байденом и заместителем госсекретаря Нуланд.

Более убедительное обоснование действий президента прозвучало из уст госсекретаря Тони Блинкена.

На пресс-конференции сразу после подрыва он заявил: «Это потрясающая возможность раз и навсегда избавиться от зависимости от российской энергетики и, таким образом, лишить Владимира Путина возможности использовать энергетику в качестве средства продвижения его имперских замыслов. Это очень важно и открывает огромные стратегические возможности на ближайшие годы».

А его заместитель Виктория Нуланд, давая показания на слушаниях в комитете по международным отношениям сената в конце нынешнего января, сказала сенатору Теду Крузу: «Как и вы, я и, я думаю, Администрация очень рады узнать, что «Северный поток-2» теперь, как вы любите говорить, кусок металла на дне моря».

Как и следовало ожидать, расследование «разгребателя грязи» Сеймура Херша официальным Вашингтоном было принято в штыки. Представитель Белого дома Эдриенн Уотсон заявила: «Это ложь и полный вымысел». Представитель ЦРУ Тэмми Торп отреагировала аналогичным образом: «Это утверждение полностью и бесповоротно ложно».

Как бы то ни было, но шило из мешка показалось. Если учесть прозвучавшие недавно в Германии выводы следствия, что за подрывом «Северных потоков» может стоять некая западная держава, то есть все основания предполагать, что спустить это дело на тормозах не получится и вскоре мы узнаем новые подробности американского теракта на наших газопроводах. А сморщившейся старушке Европе остается только только утереться жалкими остатками своего было суверенитета и признать, что ее экономические интересы отныне определяются за океаном.