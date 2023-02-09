Последние новости о ситуации вокруг Украины на 9 февраля 2023 года: Ужасы в моргах Николаева, цели Данилова в России и каратели во главе регионов

Пока Зеленского принимали в Букингемском дворце, силы ВСУ несли тяжелые потери Фото: REUTERS

Чем больше теряют, тем красноречивее Зеленский

Группировкой войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесены удары по 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригадам ВСУ. В районах Стельмаховки, Червонопоповки, Червоной Диброво, Кузьмино в ЛНР и в Терны в ДНР нивелированы полторы роты. Огнем артиллерии и авиации «Западной» группировки войск на Купянском направлении нанесен урон 14-й и 92-й мехбригадам ВСУ в районах Ольшаны, Першотравнево, Крахмального, Берестового в Харьковской области и в Новоселовском в ЛНР. За сутки тут убито более 35 украинских бойцов. На Донецком направлении «Южной» группировкой войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении ухудшила показатели 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Угледара и Водяного в ДНР. За сутки отсюда ушли похоронки на 75 «воинов света». А в это время их лидер вещал в Букингемском дворце о демократических ценностях. Когнитивный диссонанс.

Небоевые потери украинцев в январе выросли на четверть

Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, сообщил, что небоевые потери среди украинских военных на территории СВО в январе увеличилось на четверть. Рост связан с самоубийствами, ДТП в алкогольном и наркотическом опьянении, неуставными взаимоотношениями и убийствами в ходе конфликтов. В рядах ВСУ ухудшается морально-психологическое состояние бойцов. Из-за плохих бытовых условий и холодов зафиксирован всплеск острых респираторных и простудных заболеваний, они перерастают в хроническую форму. Марочко сообщил: «Появились пациенты с тяжелыми стадиями обморожений, уже есть ампутации конечностей... одна операция привела к летальному исходу». Снег растает - начнут тонуть в лужах.

Какие объекты в России готов уничтожить глава СНБО Данилов?

Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны незалежной, отважно заявил, что его великая европейская держава должна «уничтожать» российские объекты. Все те, что как-то наносят урон главной демократии мира. Так и написал: «Если есть объекты, которые наносят ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты». Данилов утверждал, что виртуозы бомбежек из его великой страны могут бить по целям на территории РФ тем оружием, что произведено на суперсовременных заводах солнечной украинской республики. Ну, то есть, не используя поставки РСЗО и ракет к ним из Америки и Европы. Либо фантазер, либо курильщик. Либо два в одном.

ВСУ пытались прикрыться храмом в Марьинке

Под Марьинкой бойцы группы «Викинг» применили высокоточный управляемый снаряд «Краснополь» - и поразили расположенный вблизи от православного храма узел связи ВСУ. Именно применение высокоточного боеприпаса и мастерство артиллеристов позволило «Викингам» уничтожить противника, не повредив расположенную рядом церковь. Ранее наши мастера высокоточным снарядом «Краснополь» уничтожили полевой штаб и центр связи вооруженных сил Украины в Угледаре - их обнаружили по работе терминала Starlink. Привет Маску.

ВСУ продолжают использовать химоружие на Донбассе

Новые свидетельства об использовании ВСУ химоружия под Угледаром и Артемовском приходят из Донбасса. Украинские подразделения сбрасывают на российские позиции гранаты с отравляющим газом, вызывающим тошноту. Иногда дело доходит до потери сознания. Специалисты полагают, что речь может идти о газе вроде «Черемухи». Она отцветет, а парни запомнят.

В Николаевских моргах раненных разбирают на органы

Из Николаева приходят страшные сообщения. В морге местной горбольницы №1 «неучтенных» военных украинской армии по указанию из Киева «пускают на органы». Местный житель сообщил, что в морге на улице Володарского появились трупы военнослужащих без видимых ранений, тела которых буквально «выпотрошены». Предположительно, это тела местных мобилизованных, которых должны были отправить в зону боевых действий, но они еще не оказались на учете в воинских частях на Донбассе. Ранее в ЛНР сообщали, что в район Артемовска из двух западных стран прибыли «черные трансплантологи», которые работали с тяжелоранеными и только что убитыми бойцами ВСУ по изъятию у них органов для отправки заказчикам из Европы. Где-то рядом должен крутиться режиссер Шон Пенн. Для съемок хоррора об орках-москалях.

Копенгаген отправит Киеву списанные танки

Датское радио сообщает, что Копенгаген пошлет Киеву списанные датские танки Leopard. Они уже не входят в состав Вооруженных сил Дании. Бронемашины продали в 2010 году компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH в Германии. Первые танки отправят в незалежную «в течение нескольких месяцев». Кажется их будет 99 штук. Часть из них использовались в операции на Балканах в середине 1990-х годов. Премьер Дании Метте Фредериксен заявил о продолжающейся помощи Украине.

Памятники Чкалову и Ватутину в Киеве снесут по решению Минкульта

Снос памятников генералу Николаю Ватутину и летчику Валерию Чкалову в Киеве согласован комиссией Минкульта Украины. Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец. Он ликовал: «Наконец-то Минкульт дал согласие на демонтаж памятников Ватутину и Чкалову!». Под командованием Ватутина 1-й Украинский фронт 6 ноября 1943 освободил Киев от немецко-фашистских захватчиков. 80 лет прошло — история ничему не научила. Министерство истинной культуры.

Зеленский назначает губернаторами карателей из СБУ

Шестой президент Украины назначил главами Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской и части Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина. Прежде они занимали должности в Службе безопасности и полиции. Малашко возглавлял антитеррористический центр при СБУ, Прокудин был начальником Нацполиции Херсонской области. Лысак занимал должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области, а до июля 2022 года был начальником управления СБУ в Житомирской области. Как пальцы ломать они знают. Теперь будут переламывать ситуацию. Или перемалывать.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Для чего Запад сорвал переговоры России и Украины (подробнее)