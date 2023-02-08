Перед землетрясением в Турции в небе видели странные огни: Что это было на самом деле

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 9 057. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Немного оправившись от ужаса, турки начинают распространять видео, которые люди делали накануне землетрясения. На этих кадрах – огни, немного напоминающие молнии, очень яркие. Было темно, и поэтому свечение выглядит эффектно и зловеще. Многие решили, что именно так выглядит геологическое, или сейсмическое, оружие – стало быть, речь не о землетрясении, а о нападении на страну.

Но нет: небеса светятся почти перед каждым землетрясением. Когда Везувий засыпал Помпеи, все началось как раз с того, что из тучи, которая окутала Везувий, вдруг стали вылетать молнии. Подробно явление описано в 869 году как «странные огни». Бывает, что они сверкают не до, а после собственно толчков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как они выглядят? Те, которые возвестили о последнем дне Помпей, были похожи на молнии, и в самом деле были молниями. Те, которые зафиксировали турецкие блогеры, очень своеобразны. Мы бы сравнили их с полярными сияниями. Они немного похожи и по цвету (полярные сияния, впрочем, более зеленые). Но отличие в том, что такие сполохи, «завесы света», висят в воздухе несколько десятков секунд, в отличие от полярного сияния, и исчезают. То есть это скорее медленные молнии. Часто такие огни видны около эпицентра, но иногда и за 200-400 км от него. Так что бежать, завидев такое, бессмысленно.

Свет имеет, безусловно, электрическую природу. Иногда видно, как под его воздействием вибрируют линии электропередач (то есть природные токи вступают во взаимодействие с рукотворными). Его цвет объясняется составом газов, которые сияют под колоссальными напряжениями. Так, кислород – синеват, азот – красноват или тоже синеват, и так далее.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что установлено точно: магнитуда должна быть больше пяти. Как в Турции. А вот о природе явления так четко судить не получится, хотя в целом мы причины понимаем.

Существуют две основные гипотезы. Одна объясняет явление «снизу», из недр, другая «сверху», из атмосферы. Видимо, в природе есть то и это.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суть первой гипотезы. Возьмите два кремня и в темноте побейте один об другой. Будет искра – и раньше так высекали огонь. Физика появления такой искры сложная. Просто говоря, происходит разрыв молекулярных и атомных связей, и энергия, та, которая равна произведению массы на квадрат скорости света, выделяется. То есть по сути мы можем сделать ядерный взрыв, побив кремень о кремень? Ну, немного. Во время землетрясений атомные и молекулярные связи рвутся только так. Этой энергии надо куда-то деваться. Не в свет ли? А как она передается из недр в воздух? Через поля, через ионы, как-то иначе? Есть несколько моделей, как.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Другая гипотеза связывает дело с ионосферой – заряженным слоем атмосферы на высоте 80-100 км. Мы точно знаем, что землетрясения и ионосфера как-то связаны хотя бы потому, что во время землетрясений выделяются сверхдлинные радиоволны (за них обычно отвечает ионосфера). Огни при такой гипотезе – как бы электрический пробой между землей и ионосферой. Такое бывает между столбом и землей. Ну а тут масштабы явления еще больше.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что касается сейсмического оружия, до сих пор свидетельств, что какая-либо страна даже теоретически подбирается к его созданию, нет. Конечно, можно – в принципе – рвануть атомную бомбу в недрах и вызвать землетрясение. Но вы таким взрывом выдадите себя с головой, а результат разочарует. Человек еще не так хорошо понимает недра, чтобы незаметно подложить атомный заряд в нужном месте и спровоцировать эффект домино.