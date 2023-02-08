Герой спецоперации «Z» старший сержант Акулов взял и удержал выгодный рубеж

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Политика — тухлое яйцо», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще говорил: «Если любишь горячее, будь способен и к холодному».

ВЫНЕС НА СЕБЕ РАНЕНЫХ ТОВАРИЩЕЙ

Прапорщик Юрий ВЛАСОВ

Прапорщик Юрий ВЛАСОВ Фото: Минобороны РФ

«Батарея, в составе которой выполнял задачи старший техник гаубичной самоходно-артиллерийской батареи прапорщик Юрий Власов, заняв выгодную огневую позицию, поддерживала огнем наступление мотострелковых подразделений российских войск. Противник, стремясь лишить наши войска артиллерийской поддержки, начал наносить артиллерийские удары по позициям батареи. Из-за плотного огня артиллерии противника оперативная эвакуация раненого личного состава была невозможна. Оценив сложную обстановку, действуя мужественно и решительно, Юрий Власов вынес на себе раненых военнослужащих в безопасное место. Затем вышел на связь с медицинским подразделением и организовал эвакуацию в полевой госпиталь. Благодаря отважным и решительным действиям удалось избежать гибели личного состава, сохранить жизни раненым».

ВЗЯЛ И ЗАКРЕПИЛСЯ НА ВЫГОДНОМ РУБЕЖЕ

Старший сержант Вадим АКУЛОВ

Старший сержант Вадим АКУЛОВ Фото: Минобороны РФ

«Отделение под командованием старшего сержанта Вадима Акулова выполняло специальные задачи в одном из районов. Продвигаясь по маршруту, Вадим обнаружил вражеский опорный пункт. Бойцы отделения Вадима Акулова сумели подобраться вплотную к опорному пункту незамеченными. Оценив обстановку Акулов принял решение провести штурм опорного пункта противника. Грамотно распределив задачи между подчиненными, командир отделения дал команду на штурм. В течение нескольких минут опорный пункт был взят без потерь. Противник предпринял попытку отбить утерянные позиции. Но отделение точным огнем отбила все атаки врага. Продвигаясь в окрестностях опорного пункта старший сержант Акулов обнаружил наблюдательный пункт противника, с которого корректировался огонь вражеской артиллерии по позициям российских войск. Вадим оперативно передал координату объекта на командный пункт и тот был уничтожен артиллерийским ударом. Благодаря слаженным действиям российских военнослужащих наблюдатели противника были уничтожены, а российские войска продолжили движение вглубь обороны противника. Мужественные и решительные действия отделения под командованием старшего сержанта Вадима Акулова позволили закрепиться на важном тактическом рубеже и развить наступление российских войск в глубину обороны противника без потерь среди личного состава».

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