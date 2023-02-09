«Худой и молодой»: Блондин Киркоров заинтриговал новым имиджем

Артист помолодел и снова поет о любви Фото: Михаил ФРОЛОВ

В День всех влюблённых, 14 февраля Филипп Киркоров готовит очередной песенный «боевик», балладу «Если ты уйдешь», саундтрек к фильму Николая Лебедева «Нюрнберг».

На съемках клипа репортеров ждала сенсация. Худой и молодой поп-король выпорхнул из своей гримерки. Никаких страз, никаких других «блестяшек» и перьев - черный костюм, черные ботинки. Цвет настроения - черный, как говорится.

На сей раз 55-летний артист перевоплотился в почти библейский образ - белые длинные локоны, серо-голубые линзы.

На съемках клипа репортеров ждала сенсация Фото: Михаил ФРОЛОВ

Похудев и помолодев, артист снова запел о любви.

Кстати, это одно из первых появлений Филиппа Киркорова после пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова.

55-летний артист перевоплотился в почти библейский образ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним: в декабре король эстрады признался, что сделал пластику у звездного доктора, который ранее поработал над прессом Давы.

- Кубиков на моём прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее. Благодаря Тимуру я теперь в такой отличной форме, - делился после операции Филипп Киркоров. - Проще всего говорить правду. Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера. Я лучшее создание Тимура. Его лучшее творение.

По словам Филиппа, помимо пресса, Хайдаров поколдовал и над его лицом. Впрочем, артист не скрывает, что его поклонников ждут сюрпризы. Мол, к апрельским концертам в Кремле Киркоров представит «полный комплект» своего преображения.