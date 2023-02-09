Красавица-внучка Валерия Золотухина дебютировала в кино

Мария Золотухина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 9 февраля прошла премьера военно-исторического фильма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка. Автор «Ликвидации» снял драму об одном из трагических событий Великой Отечественной войны – подвиге советского офицера Николая Киселева, спасшего из фашисткой оккупации в Белоруссии более 200 евреев.

Одну из героинь фильма сыграла 25-летняя актриса Мария Золотухина – внучка народного артиста Валерия Золотухина и актрисы Нины Шацкой. Для молодой выпускницы школы-студии МХАТ эта роль стала дебютом в кино. Маша уже успела громко заявить о себе на театральной сцене, став одной из восходящих звезд «Сатирикона». Наследница громкой фамилии получила роль Катерины в драме Островского «Гроза». Неудивительно, что в кинозале за игрой своей воспитанницы в этот вечер наблюдал худрук «Сатирикона» Константин Райкин.

Внучка народного артиста Валерия Золотухина дебютировала в военной драме "Праведник". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Для премьеры Мария выбрала лаконичный образ – простое черное платье, массивные ботинки и сумочка в тон наряду. Волосы актриса собрала в скромный пучок. На красной дорожке Маша позировала одна. Если сердце знаменитой наследницы и несвободно, то она предпочитает это не афишировать.

Мария родилась в семье старшего сына Валерия Золотухина Дениса. Когда родители развелись, Денису было 10 лет. Мальчик очень переживал из-за их разрыва. Через четыре года у Дениса появился отчим – не менее звездный, чем отец. Его мама Нина Шацкая вышла замуж за актера Леонида Филатова.

Маша родилась в семье священника Дениса Золотухина, старшего сына Валерия Золотухина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Знаменитый артист был уверен, что Денис захочет продолжить кинематографическую династию. Юноша поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Но больше чем кино Дениса волновали дела духовные. Молодой человек посещал храм, пел в хоре, у него появился духовник. Проучившись два года во ВГИКе, он в итоге бросил вуз и поступил в Московскую духовную семинарию. Филатов был в шоке, а вот Золотухин благословил сына.

Во время учебы на первом курсе Денис женился на официантке из столовой семинарии Алле. Супруга родила ему пятерых детей. Сейчас отец Дионисий служит священником в подмосковном приходе. Супруги живут скромно, но в достатке. От мамы Денису достались две квартиры в Москве. Нина Шацкая ушла из жизни в 2021 году, ей был 81 год.

Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Маша – младшая из дочерей Дениса Золотухина. У нее две сестры - Ольга и Татьяна – и два брата: Алексей и Никон. Несмотря на актерские гены, Мария не собиралась становиться артисткой. Она никогда не занималась в театральном кружке и вообще не мечтала покорять подмостки. Решение стать актрисой возникло спонтанно. Маша собиралась поступать в Суриковский институт, на факультет графики. Но за несколько месяцев до окончания школы вдруг передумала и подала документы сразу в несколько актерских вузов. Во ВГИКе провалилась, зато легко поступила в Школу-студию МХАТ. Готовиться к экзаменам ей помогала бабушка Нина Шацкая.