Василий Бочкарев рассказал, как снимали с репертуара спектакль с Ахеджаковой

Актриса Лия Ахеджакова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Накануне стало известно: все спектакли с участием Ахеджаковой ушли из репертуара «Современника». Вчера сняли последний - «Игру в джин». Эту новость подтвердила и Лия Меджидовна: «Приказ уже есть. Меня предупредил директор: меня больше в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, которые пишут письма в театр. Департамент культуры тоже подтвердил, что меня убрали из репертуара. Сижу и плачу…».

Предложений от других театров ей пока не поступало. Ещё в начале сезона был отменен спектакль «Первый хлеб», где у нее была главная роль. Потом на гастролях отменили её антрепризный спектакль «Мой внук Вениамин»… Лия Меджидовна и раньше говорила, что ей поступают угрозы за её публичные высказывания… Скандалы, связанные с этим, преследовали Ахеджакову на протяжении многих лет. «Офицеры России» написали на нее жалобу за то, что со сцены говорила слова, уничижающие память ветеранов ВОВ (это было в спектакле «Первый хлеб»)… Она выражала поддержку Украине. Много чего наговорила еще и вот – её убрали со сцены государственного театра.

Встал вопрос: как к этому относиться? Если пожилая, политически не шибко грамотная актриса, делает неумные, но резонансные заявления, надо ли её за это лишать профессии?

2013 год. Актеры Валентин Гафт в роли Мартина Веллера и Лия Ахеджакова в роли Дорси Фонсии в сцене из спектакля режиссера Галины Волчек «Игра в джин» на сцене театра «Современник». Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

На первый взгляд, ситуация цинично объяснима: пацан к успеху шел. Выбрал свой путь - получи результат. С другой стороны, недавно мы возмущались отменой русской культуры на Западе. Ну а теперь-то сами что? Отменили Ахеджакову, невзирая на ее возраст и былые заслуги. Журналист Игорь Мальцев назвал ее глыбой русского театрального искусства, мол, пашет (теперь уже пахала) в «Современнике» в свои 84 года и радует зрителей, которые идут на спектакли с её участием. Об этом тоже не надо забывать, как бы некоторым ни хотелось разделить талант и личность…

Мы поговорили с партнером Ахеджаковой по спектаклю «Игра в джин» - народным артистом России Василием Бочкаревым, который в сложившейся ситуации тоже оказался в роли «потерпевшего».

- Решение о снятии спектакля было предсказуемо, - считает Василий Бочкарев. – Хотя зрители принимали нас очень хорошо. Ахеджакова замечательная актриса. Не надо забывать, что «Игра в джин» - последний спектакль Галины Борисовны Волчек. Мою роль сначала играл Валя Гафт. Когда ему это стало трудно (по состоянию здоровья), он дал мне свое благословение. Это спектакль с историей. Он живой, не было проблем с продажей билетов, но мне позвонили из дирекции «Современника», сказали, что спектакль снимают с репертуара. Значит, накопилось… Так решил директор, художественны совет, у театра - своя позиция, своя внутренняя жизнь. Я не имею права в неё вмешиваться: всё-таки я гость, приглашенный артист (Бочкарев – артист Малого театра – Ред).

После этого мне позвонила Лия и извинилась... Мол, подвела меня. Она все прекрасно понимает.

- И вы, что сказали?

- Высказал сожаление и поблагодарил её: 5 лет мы работали вместе и, надеюсь, обоюдно получали творческое удовлетворение. Она выбрала меня своим партнером после ухода Вали Гафта. Спектакль был дорог нам обоим. Мы бы его и дальше играли. Публика очень хорошо принимали. У Ахеджаковой есть свои зрители.

Сожалеет ли она? Конечно! Для неё – это потеря. Работы у нее нет. Что касается ее политических взглядов… Есть много людей, которые создают себе большие проблемы и настаивают на них. Каждый иметь право выбора, но за это приходится платить.

Надеюсь, что работа у Ахеджаковой все же появится. Она из России не уехала, как некоторые наши коллеги. Жалко её очень… И «Современник», и спектакль, и память о Галине Борисовне Волчек – всех очень жаль...

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