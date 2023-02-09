Иван Силаев, при котором создали лучшие русские самолеты, пережил Ельцина и Горбачева

Председатель Совета Министров РСФСР Иван Силаев, 1990 г. Фото: Дмитрий Соколов/Фотохроника ТАСС

Иван Силаев был заметной фигурой в перестроечном Советском Союзе.

Уроженец нижегородского села Бахтызино, Иван Степанович, отучившийся в Казанском авиационном институте, вернулся в родной город Горький. Где на авиазаводе имени Серго Орджоникидзе за 20 лет от мастера дорос до директора этого крупнейшего советского авиапредприятия. Именно там выпускали самолеты семейства МиГ.

Ставший в 1959-м коммунистом, натуральный волжанин и искренний авиатор Иван Силаев в 1974-м, уже будучи директором одного из ведущих заводов советского ВПК, был направлен в Министерство авиапромышленности СССР. И там немало лет трудился заместителем министра. А позже возглавил весь советский авиапром. Еще при любителе дальних полетов Леониде Брежневе.

Именно при Силаеве создавались знаменитые боевые машины МиГ-29, МиГ-31, Су-27. А также солидные Ил-86 и Ан-124. При Иване Степановиче состоялся полет «Бурана» - уникального советского космического челнока.

1981 год. Министр авиационной промышленности Иван Силаев. Фото Валентина Черединцева /Фотохроника ТАСС/

Ставший в 1981-м году членом ЦК КПСС ( а это включение в высшие слои советской элиты), с ноября 1985-го года Иван Силаев в правительстве Рыжкова стал заместителем председателя правительства СССР.

Именно Силаев возглавил правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Он лично много времени проработал в зоне атомной катастрофы.

С 15 июня 1990-го возглавил правительство РСФСР (с подачи Бориса Ельцина, который хорошо знал Ивана Степановича по совместной работе на Урале, а позже и в Москве). При том в конце августа 1991-го Силаев дистанцировался от Ельцина, требуя приостановить передачу союзной собственности в собственность РСФСР.

На исходе 1991-го, перестав быть российским премьером, с 26 сентября он возглавил Межгосударственный экономический комитет. Который пытался скрепить то, что еще оставалось от Советского Союза.

За 10 дней до окончательного крушения СССР Иван Силаев был отправлен простоянным представителем России в Брюссель в качестве Чрезвычайного и полномочного посла при Европейских сообществах. Где и проработал около трех лет. А потом, вернувшись на родину, работал в банковских и иных коммерческих структурах. Пять лет возглавлял Российский союз машиностроителей. Баллотировался в Госдуму от Аграрной партии России.

Борис Ельцин и Иван Силаев у Дома Советов РСФСР, 24 августа 1991 г. Фото: Анатолий Морковкин/ТАСС

14 лет назад вступил в «Единую Россию».

Последнего премьера РСФСР не стало 9 февраля на 93-м году жизни.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким Ивана Степановича Силаева.