Росстат заявил о росте зарплат россиян. А мы расскажем, что происходит с доходами людей на самом деле

За прошлый год зарплаты россиян выросли на 12,7% - до 62 тысяч рублей Фото: Shutterstock

Экономический кризис? Нет, в Росстате про такое не слышали. Статистическое ведомство опубликовало очередную новость из постоянной рубрики «веселится и ликует весь народ»: за прошлый год средняя зарплата в России выросла на 12,7% и составила в среднем 61 985 рублей. То есть наши зарплаты росли быстрее, чем цены — напомним, инфляция (по данным, как вы понимаете, Росстата) за прошлый год составила 11,9%. При этом реальные располагаемые доходы (зарплаты за вычетом инфляции, кредитов, коммуналки и прочих обязательных платежей) снизились всего на 1%.

С одной стороны, звучит неплохо — с учетом ситуации в экономике. А с другой, поглядишь в кошелек, потом на цены в магазинах, и закрадывается предательская мысль, что статистика лукавит. Давайте в этом разберемся.

МЕТАЛЛУРГИ – В ПЛЮСЕ, ОФИЦИАНТЫ – В МИНУСЕ

- При оценке реальных доходов населения Росстат использует показатель общей инфляции. А она не очень связана с потребительской. По отдельным видам товаров рост произошел на 15 – 20, а то и 30%. Поэтому в реальности покупательская способность населения упала сильнее, чем на 1%, - объясняет Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, рост номинальных зарплат произошел благодаря тому, что власти подняли МРОТ и прожиточный минимум. А некоторые отраслевые компании (например, нефтяники и металлурги) самостоятельно индексировали зарплаты своих работников, компенсировали им уровень общей инфляции.

И наконец, еще одна причина такой относительно позитивной картины – методика учета средней зарплаты. Для этого показателя Росстат считает только зарплаты, которые платят средние и крупные компании. Малый бизнес в эту статистику не попадает. А вот там как раз самые большие потери.

- Особенно сильно просели по доходам те отрасли, которые связаны с потребительским спросом. Услуги, развлечения, общепит. Источников дохода там нет. Поэтому там произошли и сокращения сотрудников, и снижение зарплат оставшимся, - объясняет Александр Сафонов.

ОБЕДНЕЛИ МЕНЬШЕ ЕВРОПЕЙЦЕВ И АМЕРИКАНЦЕВ. НУ-НУ!

Некоторые эксперты на этом фоне предлагают не унывать. Мол, давайте посмотрим с другой стороны.

- В прошлом году рубль укрепился доллару минимум на 10%. Получается, что в долларовом эквиваленте доходы россиян в прошлом году увеличились. Если иметь в виду, что реальные (после инфляции) доходы среднего европейца и среднего американца в прошлом году в их валютах упали, получается, что… реальные доходы россиян, относительно европейцев и американцев в прошлом году выросли, - говорит пишет в своем телеграм-канале экономист Сергей Васильев.

Спасибо, дорогой эксперт, стало намного легче (сарказм). Но вот проблема – даже по этому показателю в этом году мы вряд ли будем в плюсе. Доллар и евро активно укрепляются по отношению к рублю. И почти отыграли то падение, которое произошло в прошлом году.

ДЕФИЦИТ КАДРОВ НЕ ДАСТ УПАСТЬ ДОХОДАМ

Тем не менее дальнейшего снижения доходов населения большинство экспертов не предрекают. На это есть как минимум несколько причин. Во-первых, инфляция в этом году должна приостановиться. Центробанк в расчетах ориентируется на 5 – 7% годовых. Во-вторых, в этом году правительство планирует поднять зарплаты бюджетникам. И в-третьих, дефицит на рынке труда.

- Сдерживающий фактор для снижения доходов – это демография. С занятостью, конечно, не все однозначно. Где-то пусто, а где-то густо. Но естественная убыль населения (в том числе из-за отъезда части населения за границу. – Ред.) вынуждает многих работодателей даже повышать заработные платы сотрудникам, - объясняет Александр Сафонов.

И цены, и зарплаты пошли вразнос. Кто-то от всего происходящего только выиграл, стал зарабатывать больше, получил повышение. А кто-то потерял и вряд ли сможет в ближайшее время восстановить тот же уровень дохода. При этом что-то немного подешевело, а что-то подорожало в разы – например, цены на авиабилеты. И все это в совокупности влияет на то, как себя чувствует отдельный человек или семья. Кто-то теперь может позволить себе большее, а кто-то – даже базовые потребности уже не может удовлетворить.