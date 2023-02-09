Крупная торговая сеть собрала на переработку более 4,5 тонн зубных щеток

С августа 2020 года в рамках проекта были установлены контейнеры для сбора пластиковых зубных щеток любого производителя в «Перекрёстках» по всей России. Все щетки, собранные в ходе экоинициативы «Щетка, сдавайся», партнер передает на вторичную переработку в компанию «Спецтранс» во Владимирской области, которая специализируется на раздельном сборе отходов, вывозе вторсырья и его переработке.

Первая партия щеток в 2021 году была передана на переработку в полимерпесчаную тротуарную плитку и использована для благоустройства городской площади в г. Окуловка Новгородской области. В 2023 году компании продолжают поддерживать проект «Щетка, сдавайся» и устанавливают 350 обновленных контейнеров в магазинах сети. С помощью удобной инфраструктуры для раздельного сбора пластиковых щеток «Перекрёсток» планирует вовлечь еще больше людей в экоинициативу, а также популяризировать в обществе культуру ответственного потребления. Следующая партия сырья будет направлена на переработку для изготовления лавочек и тротуарной плитки для благоустройства в городе Окуловке, Новгородской области.

«Перекрёсток» активно развивает инициативы, позволяющие повышать долю вторичной переработки из использованных материалов. Уже сейчас в супермаркетах используются покупательские корзины, полностью изготовленные из переработанного пластика, и пакеты, состоящие на 35% из вторсырья. На территории магазинов также установлены специальные контейнеры для сбора аэрозольных баллонов, пластиковых крышечек, ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок. Все собранные предметы отправляются на последующую переработку, а затем сырье используется повторно.