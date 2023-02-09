Первый тренер Романа Костомарова: "Он сам согласился на ампутацию. Иначе бы он умер"

Фигурист Роман Костомаров Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Вот уже месяц олимпийский чемпион Роман Костомаров борется за жизнь в Коммунарке, куда его доставили 10 января с запущенной формой пневмонии. Всё это время об ухудшающемся состоянии фигуриста - сепсис, гангрена, ампутация - говорили лишь анонимные источники. Одни сообщали, что ампутирована стопа, другие - сразу две стопы, а в последние дни якобы началось отмирание тканей на руке. Но близкие спортсмена с первых дней хранили молчание, из-за чего поклонники вынуждены были теряться в догадках.

Увы, теперь страшные прогнозы подтвердились. О состоянии Романа Костомарова сайту KP.RU рассказала его первый тренер Лидия Караваева. В своё время она искала партнера для дочки-фигуристки и смогла разглядеть в девятилетнем Роме будущую звезду фигурного катания, хотя все вокруг уверяли, что в 9 лет начинать слишком поздно.

- Конечно, я в курсе этой ситуации, - с тяжелым вздохом призналась Лидия Васильевна. - Я на связи с Татьяной Тарасовой и с мамой Романа Валентиной Николаевной: буквально вчера разговаривали, в день его рождения (8 февраля чемпиону исполнилось 46 лет. - Ред.). Я ведь Рому знаю с 9 лет, когда он с дочкой моей катался. Мы уже как родственники, он меня с детства так и называл - вторая мама. Валентина Николаевна работала все время, а он был с нами.

- Лидия Васильевна, какие сейчас прогнозы у Романа? Поклонники верят, что всё непременно закончится хорошо.

- Ну, там уже всё не хорошо. Температура держится, ему то лучше, то хуже. Теперь вот грозит ампутация пальцев руки. Ничего еще не закончилось. Сейчас главное, чтобы Рома выжил. Он должен продолжать жить. У него замечательная жена, замечательная мама, очень хорошая семья. Поддержки достаточно, главное, чтобы здоровья хватило... Почему так получилось, честно говоря, никто не знает. Почему он вообще в Коммунарке оказался...

- А что не так с Коммунаркой? У него же пневмония была.

- Ну, если там некроз пошел, я думаю, надо было в другую больницу отправлять, специализированную. У него же не сразу начались проблемы с кровообращением, прошло какое-то время. А сейчас уже ампутированы обе ступни и, скорее всего, ампутируют пальцы на руках. Не знаю, как теперь... Хотя у Навки такие возможности, думаю, лучших врачей она, конечно, привлекла.

- Роман в сознании?

- Да, он в сознании. Но маму к нему не пускают, она ни разу там не была. Оксана ходит (жена Оксана Домнина. - Ред.), брат... А у мамы, наверное, такой вид, что ее просто боятся туда пускать - все-таки, женщина в возрасте. Она и так все время плачет. Думаю, там и Рома сказал, что не надо ей приходить, чтобы, не дай бог, не слегла с сердцем.

- Роман сам дал добро на ампутацию?

- Ну, конечно, а как не дать? Иначе бы он умер. У меня свекрови тоже две фаланги ампутировали. Сказали: или будете жить без ног, или прощайтесь с жизнью. Конечно, все выбирают жить при любых обстоятельствах. Умирать никто не хочет.

- А почему начался некроз на руках?

- Кровоснабжение нарушено, его никак не отрегулируют. Именно это, а не пневмония, сейчас основная проблема. Как-то инфекция попала и разнеслась по всему организму. Так что сейчас будут решать проблему с руками. Пока не знаю, чем там все закончится, я же не могу каждый день звонить. Но Тарасова сказала, что она каждый вечер созванивается с доктором.

- Говорят, немецкие врачи предлагали свою помощь в лечении Костомарова.

- По телефону да, консультируются. Думаю, если бы у немецких врачей была какая-то надежда или конкретное предложение, Рому бы уже отправили - нет проблем с этим при его статусе и с такой партнершей - я про Навку говорю, у которой много возможностей. Видно, там тоже дали прогноз неутешительный.

- Как мама Романа?

- Ну конечно, плохо. Как еще можно себя чувствовать, когда твой ребенок в реанимации на грани смерти. Я как мать ее очень хорошо понимаю. Когда будет стабильное состояние, она наконец сможет спокойно вздохнуть. А сейчас она с внуком и с внучкой каждую неделю, только на выходных приезжает к себе на дачу. Там есть помощники, но она же бабушка, близкий человек - хочет быть рядом. Устает морально, не без этого.

- Лидия Васильевна, а есть ли мысли, что Роман сможет вернуться на лед? Врачи говорят, это возможно...

- Сейчас ему главное выжить. Вы понимаете, он ведь на грани жизни и смерти. Когда была операция, у Романа держалась высокая температура. Потом, вроде бы, спала. Ничего еще не ясно, риск не миновал. Когда все закончится, тогда он и будет планы строить. А пока об этом даже речи нет. Да и мне лично неизвестны случаи, когда фигуристы продолжали карьеру после ампутации.

Но знаете, что я хочу сказать. Роман боец и до последнего будет карабкаться. У него и в спорте так было: тяжело давалось, особенно, когда его забрали в Америку. У Ромы не было золотой ложки во рту, он всего добился сам, своим трудом. И всем родственникам помогал, и дай бог, еще будет помогать. Я в это верю.