«После уколов отнялась нога»: Друзья 90-летнего отца Киркорова рассказали о его тяжелом состоянии

Друзья Бедроса Киркорова заявили, что у него отнялась нога Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бедроса Киркорова экстренно госпитализировали с бронхитом. Семья 90-летнего артиста пока не комментирует его самочувствие. Однако друзья певца рассказали KP.RU, что оказывается Бедрос тяжело заболел ещё месяц назад.

- Он был в Адлере, стали отекать ноги, поделился с KP.RU приятель Киркорова - старшего.-Бедрос еле ходил. Позвонили за консультацией Елене Малышевой, другим врачам тоже набрали. В итоге приехал какой-то лекарь, осмотрел ноги Бедроса, сделал уколы. Но легче ему, увы, не стало, одна нога совсем отнялась. Положили его в больницу в Адлере, там он пролежал около месяца. Но возникла новая проблема - стало тяжело дышать. В легких скопилась жидкость, врачи решили отправить Бедроса в Москву, на дальнейшее лечение. Но в больницу он сразу не лег, за ним присматривала дома сиделка. А когда стало ещё хуже, дышать стало тяжелее вызвали «Скорую». Сейчас его обследуют столичные врачи, - заключил наш собеседник.