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Удивительно, но американское издание Politico вдруг почувствовало бревно в своем глазу. Вернее, в глазу «своего» - Латвии, застрельщика и передовика НАТО/ЕС по русофобии. Так и написали всю правду (кто бы мог подумать!): «Усилия властей Латвии сделать латышский единственным языком, используемым в школах, являются дискриминационными по отношению к другим этническим группам в стране». Удивляет лишь то, что ссылка при этом дается не на госдеп США, главного, как все знают, защитника прав и свобод человека во всем мире, а на экспертов ООН.

То, что российские власти последнюю четверть века пытаются обратить внимание «цивилизованного мира» на ущемление прав, включая право говорить на родном языке, и прямую дискредитацию русскоязычного населения Латвии и других прибалтийских стран, на Западе стойко игнорировали. И даже невероятный институт «негражданства» в Латвии и Эстонии - самый настоящий апартеид - на Западе никого не возмущал. Дескать, их внутреннее дело. А когда прибалтов приняли в ЕС, для чего они приняли некоторые косметические меры в сфере «международного гуманитарного права», то вопрос и вовсе закрыли. По существующим в дружной европейской семье понятиям, если тебя в эту семью приняли, то с правами человека у тебя все в порядке. А если у кого-то и есть какие-то маленькие проблемки, то сами разберутся…

Поэтому, выискивая соринки в ситуации с правами человека в России, никто на Западе «мелких грешков» прибалтов стойко не замечал. И вдруг на тебе: в Латвии, оказывается, в прошлом сентябре принят закон, по которому с сентября 2025 года латышский язык станет единственным языком, используемым в школах страны, начиная с дошкольных учреждений. А в Латвии, на минуточку, по меньшей мере для четверти из 1,8 миллионного населения русский - родной язык. «Правительство Латвии обязано в соответствии с международным правом и региональными документами защищать и поддерживать языковые права меньшинств страны без дискриминации», - приводит требование экспертов ООН американское издание. Обязано? Да кто ж его посадит, если он член НАТО…

Поэтому на наглые претензии ООН министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс с присущей ему прямотой и смелостью (еще много лет назад, когда это не было так в моде, как сейчас, он не побоялся признаться, что гей) дал надлежащий отпор. «Латвия поступила добросовестно, - ответил он клеветникам, - постепенно увеличивая долю латышского языка как языка обучения в системе образования и устанавливая достаточный переходный период для вступления поправок в силу». Так что - отцепитесь с вашими мерами для «обеспечения надлежащей и эффективной защиты» прав меньшинств. Все у нас хорошо. Старшие товарищи довольны.

Русофобия латышской этнократии - это что-то образцовое в рамках западного антироссийского консенсуса. Может быть, только последнее заявление польского премьера, что гибель России, это смысл жизни Польши, его способно затмить. Русофобская закваска в ЕС - это основное предназначение и главный политический капитал прибалтов в дружной семье народов «свободных стран». 180 тысяч коллаборационистов - 10 процентов от всего тогдашнего населения Латвии, - бежавших из страны с немецкими нацистами, стали тем ресурсом, на котором американцы взращивали у латышей, и небезуспешно, ненависть к России и русским.

Но Politico, не забудем, издание серьезное. Поэтому для «объективности» добавляет: когда Латвия «находилась под советской властью, коммунистические власти проводили политику «русификации», установив русский язык в качестве основного институционального языка и создав русскоязычные школы». Тут ведь и в голову не придет, что сегодня англосаксы проводят тотальную и глобальную «англизацию» всего мира, насаждая повсюду английский язык. Для чего в свое время даже поспособствовали тому, чтобы похерить широкое увлечение «эсперанто» - искусственным и не связанным с какой-то одной национальной культурой языком международного общения.

Американскому автору, который пишет о «русификации» прибалтов, конечно же, не известно, что подавляющее большинство школ у них в советский период были с преподаванием на родных языках, на них же выходила пресса, снималось кино, ставились спектакли. Но убойная антироссийская пропаганда сделала свое дело: сегодня молодежь в Прибалтике воспринимает как абсолютную ложь информацию о том, что в советское время все вывески в их странах были на двух языках - родном и русском. «Русские нас угнетали!» - это уже накрепко вбито в мозги местного населения.

Лет десять-пятнадцать назад в Латвии решили составить «культурный код» нации, в который вошли бы наилучшие достижения национальной культуры за всю ее историю. Оказалось, что его абсолютное большинство - свыше 60 процентов - составляют памятники культуры, созданные в период вхождения прибалтов в Российскую империю, а затем в СССР. Такая вот оккупация…

Кстати, обратите внимание: американский автор пишет о «русификации», когда Латвия «находилась под советской властью» (under Soviet rule). А почему это вдруг не «под оккупацией»? Ведь именно за нее Россия должна латышам, как и прочим прибалтам, по их разумению, заплатить в качестве компенсации сотни миллиардов долларов. Тут Politico на чью мельницу воду льет?

И совсем уж возмутительно, что статья об «ущемлении прав» русскоговорящего населения Латвии появилась в американском издании. Не замечали и тут вдруг - раз тебе, и заметили. К чему бы это? Так, глядишь, и кое-что другое разглядят в той же Латвии - как там вытравили инакомыслие, посадили в тюрьмы всех диссидентов, заткнули рот неугодным журналистам. Нехорошо это, когда милые латвийскому сердцу американцы напраслину на них начинают слать…