В России за двое суток взрывы газа уничтожили две многоэтажки. Какие дома в зоне риска и грозит ли это вам

Энергетик Александр Москаленко рассказал, как предотвратить ЧП в домах с газом Фото: REUTERS

7 февраля взрыв бытового газа унес жизни семи человек в городе Ефремов Тульской области. Предварительная причина трагедии – неисправность газового оборудования. В ночь с 8 на 9 февраля история повторилась в Новосибирске – пятиэтажный многоквартирный дом на ул.Линейной,39 восстановлению не подлежит, не менее пяти человек погибли, разбор руин продолжается до сих пор. Жильцы говорят, что накануне по подъезду шастали неизвестные и предлагали заменить газовые трубки за 16 тысяч рублей. Некоторые жильцы согласились. После этого предположительно и появился запах газа. Стало ли это причиной трагедии, разбираться теперь будут следователи.

КАКИЕ ЖИЛЫЕ ДОМА ПОД УГРОЗОЙ

- Оба дома, в которых произошли ЧП, - примерно одного года постройки, - констатирует президент ГК «Городской центр экспертиз», почетный энергетик России Александр Москаленко. – В 50-60-е примерно и началась газификация строящихся домов. И сейчас газовое оборудование в них выходит из строя. Увы, этот процесс будет продолжаться, а значит, таких случаев со временем может стать больше. В зоне риска также дома, построенные в 90-е, когда царил хаос и качество проектирования и строительства газовой системы не всегда хорошо контролировалось. Кроме того, крайне опасно держать в жилых домах газовые баллоны – этим «грешат» частные домовладения, особенно в сельской местности, а также кафе-рестораны на первых этажах.

В чем проблема? По словам Москаленко, в той системе, что размещена в подъезде, мало элементов, которые могут выйти из строя. Трубы почти не гниют и особых проблем не вызывают. То же – с вентилями на улице. Даже если там будет какая-то утечка, взрыва это не вызовет.

Зато то оборудование¸ которое подведено в квартиры (плиты, газовые колонки, вентили и многочисленные трубки и вентили), рассчитано примерно на 20-30 лет службы, конечно, оно ветшает и требует «апгрейда», и делать его – это уже зона ответственности того, кто в этой квартире живет. Более того, мало кто живет и пользуется теми плитами, которые были установлены в квартире при строительстве. Плиты меняют, колонки переносят с кухни в ванную, и такая модернизация часто становится «слабым звеном» газовой системы.

Поэтому так важно регулярно самому вызывать специализированные компании, которые обследуют газовую систему и скажут, все ли в порядке или что-то нужно менять. Чтобы не нарваться на мошенников, контакты проверенных контор лучше спросить у своей управляющей компании или у той организации, которая вас обеспечивает газом. Важно, чтобы у этой фирмы, с которой вы будете работать, было разрешение на проектирование и строительство газовых сетей.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПАХНЕТ ГАЗОМ

Самый надежный «датчик» - это ваш собственный нос, для этого в газ и подмешивают специальные вещества – чтобы вы могли учуять утечку. Да, есть специальное оборудование, но просто датчик, который уловит утечку газа, фактически бесполезен:

- Нужно, чтобы аппарат еще и перекрывал подачу газа, а это уже совсем другие расценки. Речь идет о десятках тысяч рублей за квартиру и миллиардах, если такими датчиками оснастить все жилые дома в стране, где проведен газ, - констатирует Александр Москаленко.

Что делать, если в квартире пахнет газом? Ничего не трогаем, не включаем и не выключаем, даже дверями стараемся не хлопать. Перекрываем вентили газа, открываем окна, из дома забираем ключи и документы и уходим оттуда, потом звоним на 112, чтобы сообщить об утечке. Поверьте, соответствующие службы буквально примчатся – ЧП никому не нужны.

- Газ вместе с воздухом, который находится в квартире, создает взрывоопасную смесь, при ее взрыве создается очень высокое избыточное давление – 35 кг на квадратный см. Никакие стены и панели этого не выдержат, - объясняет советник начальника ГКУ «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России, полковник запаса МЧС России Игорь Томчук. – Если вдруг взрыв произошел, и вы оказались под завалом, но в сознании, ищите телефон, звоните на 112, объясняйте, в какой квартире и на каком этаже жили, где сейчас находитесь, что видите. Нет телефона – кричите, каждый час есть минута тишины. Не можете кричать – стучите, стук очень хорошо слышно. И главное – берегите кислород, силы, сохраняйте спокойствие. Спасение людей в таких ситуациях – работа тяжелая, ручная. Но наши спасатели опытные, они знают, что делать.

МОЖНО ЛИ ВСЕ ЭТО ПРЕДОТВРАТИТЬ?

- Иногда нам это стыдно: вдруг кого-то зря побеспокоим. Но в этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть – уверен Александр Москаленко. – Вы можете почуять газ у себя, а утечка обнаружится у соседей, представляете, сколько газа у них там скопилось? Вы это не определите, а «газовщики» обнаружат утечку у вашего соседа при помощи спецоборудования, после чего будут действовать по особому алгоритму, которое предотвратит взрыв. Ваше дело – покинуть опасное место.

Еще один вариант – застраховать квартиру. Да, государство помогает пострадавшим, но утерянное жилье, вещи, а главное – нервы и здоровье это не вернет.

- Такая страховка, если ее сделать ее обязательной, как ОСАГО, может быть весьма полезной, - считает Александр Москаленко. – Во-первых, пострадавший получит возмещение ущерба не из бюджетных средств. Во-вторых, ни одна страховая так просто не согласится заключить договор – перед этим квартиру тщательно обследуют и недостатки потребуют устранить. Да, проверки со стороны газовых служб есть и сейчас, но сколько случаев, когда собственник просто не открывает дверь? В идеале контроль за газовым оборудованием сделать системным, как это сейчас на промышленных предприятиях, но это долгий и сложный процесс.