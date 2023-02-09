В Анкаре почтили память российского посла Андрея Карлова, убитого террористом

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, его супруга Ирина Ерхова и Марина Карлова на территории российской дипмиссии возлагают цветы у бюста погибшего дипломата Андрея Карлова. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

День дипломатического работника традиционно отмечается во всех российских посольствах торжественно и весело. Везде, кроме Турции, где к нему отныне навсегда будет добавлена нотка грусти, связанная с гибелью от руки террориста здесь, в Анкаре в декабре 2016 года посла Андрея Карлова. Кроме этого, профессиональный праздник в этом году в Турции омрачился катастрофическим землетрясением на юго-востоке страны.

Церемония возложения цветов к бюсту подло убитого дипломата проходит в посольстве каждый год, и не по одному разу - все здесь помнят Андрея Геннадьевича, многим посчастливилось с ним работать.

А в этом году случилась приятная для российских дипломатов неожиданность: спустя много лет сюда впервые приехала вдова Карлова Марина Михайловна.

Возлагая цветы к памятнику супруга, она с трудом сдерживала слёзы.

Марина Карлова даёт интервью "Комсомольской правде" Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- Я не посещала Анкару пять лет. Не потому, что меня не приглашали, а потому что мне было трудно, - рассказала Марина Михайловна корреспонденту KP.RU после церемонии. - Я думала, что по прошествии шести лет со дня гибели Андрея Геннадьевича я смогу справиться с чувствами. Оказалось, нет. Когда вчера мы поехали снимать репортаж в галерею, где произошли те события, я увидела это место и, честно скажу, расплакалась. Но у меня хорошее отношение к Турции, я посещаю Стамбул, Анталью, Демре, и там у меня не бывает печальных эмоций. Я всегда говорила и буду говорить, что вина в произошедшем не Турции. Это вина международного терроризма. А терроризм не имеет национальности. Профессия дипломата – это профессия миротворца. То, что после Второй мировой войны мы столько лет живём без глобальных войн – это заслуга дипломатов.

Генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов - один из турецких «долгожителей»: он работает в Турции уже 17 лет. Андрею Вячеславовичу довелось быть в числе тех, кто встречал Андрея Карлова с супругой, когда они впервые прибыли в турецкую командировку летом 2013 года.

- В человеческом плане Андрей Геннадьевич показал себя добрым мягким и отзывчивым человеком, который всегда заботился о своих коллегах, - поведал он. - А в работе он за короткий срок сумел быстро войти в турецкие дела, в наш напряжённый график работы. В период, когда он был послом, росийско-турецкие отношения пережили совершенно непредсказуемые зигзаги. Это был и пик их развития по всем направлениям, и полнейшая заморозка после инцидента с самолётом… И вот наконец, когда во второй половине 2016 года ценой больших усилий, в том числе и Карлова, отношения начали нормализовываться и выходить на новый уровень координации – произошла трагедия, оборвавшая жизнь нашего товарища. Но усилия тех, кто таким образом пытался нанести ущерб нашим отношениям, оказались тщетными.

Сотрудники посольства России в Турции вместе с Мариной Карловой Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Разговор не мог не затронуть животрепещущую тему землетрясения на юго-востоке Турции. Кстати, посольство и представительство Россотрудничества в Анкаре собрали и отправили 60 ящиков с гуманитарной помощью в районы, пострадавшие от стихии, и собираются загрузить ещё один грузовик в ближайшие дни.

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что сотрудники посольства отправились на помощь в зону бедствия.

- Наши ребята вместе с сотрудниками российского МЧС в эти минуты находятся в Кахраманмараше и Хатае, где непосредственно принимают участие в спасательной операции. Символично: наши дипломаты всегда находятся на переднем крае. Мы идём вперед «сквозь револьверный лай», продираемся сквозь хитросплетения политики, бумажной переписки. Мы делаем своё дело, исполняем свой долг, - добавил он.

А Марина Михайловна сказала, что Фонд имени Андрея Карлова также сейчас занимается сбором гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения.

– Выражаю соболезнование всем турецким гражданам в связи с постигшей их бедой - это ужасная катастрофа. Мы объявили на нашем сайте и в соцсетях, что принимаем палатки, тёплые вещи, термосы и остальное для отправки в пострадавшие районы Турции. Надеюсь, народ откликнется, и мы тоже внесём свою посильную лепту в это хорошее доброе дело, - сказала она.