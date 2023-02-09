Утверждена концепция нового Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

Фото предоставлены АНО «Национальные Приоритеты»

В 2023 году во всех субъектах Российской Федерации стартуют мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству.

В этом году перечень компетенций ориентирован на востребованные и перспективные направления рынка труда.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что стратегическая цель Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству – содействие в кадровом обеспечении отраслей экономики.

Фото предоставлены АНО «Национальные Приоритеты»

«На чемпионатах профмастерства молодые участники смогут не только показать свои умения, но и поделятся друг с другом лучшими практиками. В дальнейшем они будут внедрены в образовательную программу колледжей и станут замечательным подспорьем в улучшении качества среднего профессионального образования. Это положительно скажется на подготовке студентов, эффективности их обучения с учетом запросов реального сектора экономики», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие компании отечественных производителей. Оно включает в себя мероприятия Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий. Оба чемпионата проводятся по федеральному проекту «Профессионалитет».

Фото предоставлены АНО «Национальные Приоритеты»

Студенты «Профессионалитета» с сентября 2022 года осваивают востребованные профессии в короткие сроки, получают релевантный профессии опыт на производствах, чтобы стать хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда.

Программа «Профессионалитет» — одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки.

Фото предоставлены АНО «Национальные Приоритеты»

В соревнованиях примут участие студенты колледжей и техникумов и юниоры – школьники от 14 лет. Каждого конкурсанта сопровождает эксперт-наставник, который принимает участие во всех мероприятиях, включая оценку работ. Победители и призеры будут иметь возможность пройти стажировку на базе предприятий партнеров чемпионатного движения, иностранных партнеров или получить предложение о трудоустройстве.

Роль наставника и преподавателя сложно переоценить, ведь именно с их помощью студент знакомится с профессией и выбирает себе дело по душе. Одной из ключевых задач национального проекта «Образование» является повышение престижа профессии учителя, а по указу Президента России Владимира Путина следующий год объявлен Годом педагога и наставника.

Фото предоставлены АНО «Национальные Приоритеты»

Студенты «Профессионалитета» занимаются в том числе в современных мастерских, оснащенных благодаря национальному проекту «Образование». Такие мастерские позволяют не только повысить качество обучения студентов, но и сделать обучение более интересным и ориентированным на практику. Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более 3 тыс. мастерских, а к 2024 году таких мастерских будет более 5 тыс.

Если вы хотите узнать больше о федпроекте «Профессионалитет», колледжах и компаниях-участниках федпроекта в вашем регионе, то всю информацию можно узнать на портале ЯПРОФ.РФ.