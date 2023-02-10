Посол России в Лаосе: Вьентьян занимает взвешенную позицию в отношении украинского кризиса

Посол РФ в Лаосе Владимир Калинин Фото: Предоставлено "КП"

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают российские дипломаты.

Посольства и консульства Российской Федерации есть в большинстве стран мира. KP.RU в канун Дня дипломатического работника решила связаться с российским послом в Лаосе, и выбор этот был совсем не случаен.

Во-первых, Лаос – давний и добрый партнер нашей страны. Об этом государстве, расположенном в Юго-Восточной Азии, в последнее время говорят и пишут много: Лаос становится все более активным участником международных процессов. Во-вторых, посольство РФ во Вьентьяне возглавляет Владимир Калинин – один из опытнейших российских дипломатов, работавший в Монголии, Индонезии, Таиланде, Гонконге.

- Владимир Анатольевич, а ведь уже более шести десятков лет, как Россию и Лаос связывают дипломатические отношения…

- В этом году наши страны будут отмечать 63 года с момента установления дипотношений. На протяжении всех этих лет Лаос остается надежным партнером и близким другом России.

Сегодня российско-лаосские отношения строятся на основе Декларации о стратегическом партнёрстве, принятой 13 октября 2011 года.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19, изменениями, протекающими в мировых и региональных процессах, сотрудничество и дружеские связи между Россией и Лаосом продолжают поступательно развиваться и укрепляться на благо народов наших стран. Совпадение или близость подходов к основным мировым проблемам позволяет нам успешно взаимодействовать на международной арене, в первую очередь в ООН. Лаос неизменно поддерживает российские внешнеполитические инициативы и разделяет с нами подходы по ключевым мировым и региональным проблемам, взаимодействуя на разных международных площадках. Вьентьян занимает взвешенную позицию в отношении украинского кризиса и не поддерживает санкции против Российской Федерации.

В последние годы Россия активно участвует в оказании содействия социально-экономическому развитию Лаоса через ряд гуманитарных проектов. По линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН с 2018 года мы выделили $3 миллиона на оказание продовольственной помощи Лаосу и предоставили этой стране около 300 тонн растительного масла. А в 2022 году подключились к осуществляемой совместно с ВПП Национальной программе школьного питания, которая охватывает 140 тыс. учащихся в восьми лаосских провинциях. С 2019 года в связи с продолжающимися в Лаосе неблагоприятными погодными условиями Российская Федерация поддерживает проект «Продовольствие в обмен на активы», в рамках которого ВПП осуществила ряд инфраструктурных проектов в северных провинциях Лаоса, пострадавших от наводнений. Средства были направлены в том числе на закупку продуктовых ваучеров, которые были предоставлены жителям этих провинций, принявших участие в реализации этого проекта. А он помог 28 тысячам лаосцев.

Продолжают развиваться наши взаимоотношения и на гуманитарном треке. Активную деятельность осуществляет Российский центр науки и культуры, действующий во Вьентьяне. Нашими усилиями была увеличена ежегодная квота для лаосцев, получающих высшее образование в российских вузах. Способствуем налаживанию прямых связей между учебными заведениями; наиболее активны вузы из Владивостока, Томска, Калуги.

Причем межвузовские связи - это не только студенческие, преподавательские обмены или учебно-методическая помощь, но и научное сотрудничество. Российскими учеными были открыты новые виды растений, насекомых и пресмыкающихся во время их экспедиций в джунгли Лаоса. Развивается научное сотрудничество по наблюдению за климатическими изменениями.

- Чуть ли не все высшее руководство Лаоса знает русский язык. Среди простых лаосцев есть интерес к изучению русского?

- Безусловно. И мы росту этого интереса способствуем. Так в наших ближайших планах - открытие классов русского языка в лаосских школах с дальнейшей перспективой создания «Русской школы во Вьентьяне».

Знание русского языка лаосцами, в т.ч. лидерами государства, руководителями многих министерств и ведомств, получивших высшее образование в СССР, не просто помогает нам в работе. У российской стороны сложились и поддерживаются тесные и доверительные отношения с руководством ЛНДР, членами правительства и партии, характеризующиеся полным взаимопониманием. У нас схожее понимание процессов, происходящих в мире, и общие пути противостояния вызовам, встающих перед нашими странами. Мы с искренней признательностью относимся к теплому отношению лаосцев к России и к россиянам.

- Лаос входил в т.н. соцлагерь, в котором немаловажную роль играло военное сотрудничество. Как обстоят дела на этом направлении?

- Военное и военно-техническое сотрудничество Москвы и Вьентьяна является традиционным, и оно получает свое развитие. В последние годы мы наблюдаем поступательное наращивание нашего взаимодействия в области обороны и безопасности. Начиная с 2018 года российские саперы начали работы по очистке территории Лаоса от неразорвавшихся боеприпасов времен Индокитайской войны. Именно гуманитарное разминирование стало одной из главных составляющих нашего сотрудничества в военной сфере. Помимо этого ведется обучение профильным специальностям лаосских военнослужащих инженерных войск, уже подготовлено 90 квалифицированных специалистов в области противоминной деятельности.

В конце прошлого года прошли российско-лаосские антитеррористические учения «ЛАРОС-2022», в них приняли участие 800 военнослужащих Восточного военного округа нашего Приморского края и Народной армии Лаоса.

- Какие важные события из числа последних, произошедшие на своеобразной оси Москва-Вьентьян, стоит особо отметить?

- Трижды на полях различных международных саммитов в прошлом году встречались министры иностранных дел России и Лаоса, Сергей Лавров и Салэмсай Коммасит. В июле 2022 года было проведено XVI Заседание Межправительственной российско-лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в ходе которого обсуждалось текущее состояние и дальнейшие перспективы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям, включая энергетику, использование мирного атома, взаимодействие в области медицины, туризма, воздушного сообщения, а также в банковской сфере.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Лаоса Саленсай Коммасит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Активно развиваются российско-лаосские отношения по линии Обществ дружбы. В рамках визита делегации Общества российско-лаосской дружбы в декабре 2022 года во Вьентьяне и провинции Сиенгкхуанг были открыты памятники советским лётчикам, погибшим в Индокитайскую войну. А прямо сейчас проходит визит Группы дружбы Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с Национальным собранием Лаосской Народно-Демократической республики, призванный придать динамику межпарламентским связям.

- Что значится в ближайших планах?

- В конце 2021 года Россия возобновила проект по комплексной реновации госпиталя советско-российской дружбы «Миттапхаб» - одного из основных медицинских учреждений Лаоса и символа братских связей между нашими народами, выделив на эти цели порядка $12,9 миллионов. В этом году планируется начать этап строительных работ. Кстати, ежегодно Российская Федерация также организует курсы повышения квалификации для медиков, полицейских и сотрудников МИД Лаоса.

Уже работает над увеличением турпотоков: Владивосток и Вьентьян с октября связывает прямой авиарейс.

Прорабатываются вопросы расширения контактов между бизнес-сообществами двух стран, проведения различных форумов и выставок.

- Как в Лаосе относятся к россиянам, к российским бизнесменам, инвестирующим в лаосскую экономику? Насколько эта страна благоприятна для российских инвестиций?

- Лаос продолжает оставаться интересной, но во многом ещё неосвоенной территорией для российских инвесторов и бизнесменов с учётом имеющегося потенциала: на территории ЛНДР сегодня успешно ведут свою деятельность несколько российских компаний, работающих в сфере горной добычи и финансов. Добрые отношения между нашими странами и знание русского языка многими лаосцами существенно упрощают многие процессы и выгодно отличают Лаос от других государств региона. Уверен, что популярность Лаоса у российских инвесторов и дальше будет расти.

- А что вам лично больше всего нравится в Лаосе?

- Доброжелательные люди, экзотическая природа и неизменно дружественное отношение к России сделало мою лаосскую командировку особенной. Лаос очаровал и мою супругу Татьяну Михайловну: она написала стихи, изданные в 2021 году отдельным сборником, который получил название «Очарованная Лаосом». Это единственная книга о Лаосе на русском языке, написанная в стихах. В прошлом году ее перевели и на лаосский язык. Надеюсь, что все, кто прочитает эти стихи, равно как и все, кто побывает в Лаосе, смогут полюбить эту страну так же, как любим его и мы.