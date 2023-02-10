«Я у мамы цветочек»

А мужчины на тренинги «как сделать жену счастливой» ходят? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Помню, раньше было много тренингов для женщин с посылом «как выйти замуж», «как станцевать стриптиз с кухонной табуреткой», «какие супы сделают мужчину вашим навек» и т. д.

Меня, юную и мятежную, это всегда возмущало. Хотелось знать: а мужчины на тренинги «как сделать жену счастливой» ходят? Оказывается, ходят! Там вполне брутальные тренеры убеждают их в том, что мужчина - опора и охотник за мамонтами, а женщина - уют, вдохновитель и в юбке. И в том, что жена - главная женщина в жизни.

И я вдруг поняла, что некоторые мужчины, которых мне когда-то посылала судьба, тоже ходили на тренинг! К своей маме.

Божественное начало

И мама им там говорила: сына, женщина нужна, чтобы приносить тебе пользу. Ты - божество. Пусть суп тебе варит на мясном бульончике. И пусть стиркой своей тебе спать не мешает.

Обеспечивать ее?

Щас! Я тебя таким ладным вырастила, чтоб ты какой-то чужой бабе деньги свои отдавал? Ты же устанешь работать!

У нее что, рук нет? Детьми заняты? Так дети не должны мешать заботе о главном сокровище.

Ой, подумаешь, устала она. Чего она устала-то? Не должна уставать! У нее машинка стиральная есть? Если нет, пусть купит.

А ты, главное, себя береги. Жизнь одна. Живи для себя. У нее тоже одна? Ну так жизнь ее уже наградила - она тебя заполучила .

И помни, сына, что все бабы расчетливые и хитрые. Им всем надо что? Правильно. Твоя квартира им надо. И подчинить тебя себе и своим детям. Внимательно, сына! Никаких подвигов! Ты что, хочешь стать подкаблучником?

И мама для наглядности красным маркером рисует основные пункты:

1. Мужчина в семье - боххх!

2. Если муж порезал хлеб, жена аплодирует.

3. Если муж искупал однажды младенца, нужно запечатлеть это на фото и сверстать в альбом. Пусть дети потом посмотрят, кто их на самом деле растил.

4. Если жена высказывает претензии - пресекать сразу. Претензии разрушают брак, делают мужчину несчастным и портят ему сексуальную жизнь.

5. Жена должна молчать и улыбаться. И бесконечно восхищаться.

6. Жена должна всегда быть красивой. Треники - неуважение к мужу.

Любовь? Какая такая любовь, сына?! Никто не будет любить тебя, как мама. А жену всегда себе найдешь, ты же у мамы цветочек, женщины должны в очередь вставать, чтобы быть рядом с тобой!

Почему они делают это?

Потому что мама боится потерять сына (назовем вещи своими именами: боится потерять контроль над сыном).

Потому что сын, в жизни которого главной женщиной станет жена, перестанет быть маминым пирожком? Ага, а потом эта жена его вообще в другой район заставит переехать, а то и в другую страну! И мама тогда… останется одна.

Вот оно. Маме просто страшно. Перестать быть главной. Перестать контролировать. Перестать чувствовать, что в ней нуждается ее малыш. Перестать заполнять свою жизнь жизнью своего ребенка… А может быть, ее собственной жизни никогда и не было?

Ведь в этом все дело!

Мама вырастила сына, чтобы он научился летать и полетел строить свое собственное гнездо. Она растила его и учила быть сильным, смелым, крепким. Учила его заботиться о других…

Учила? Заботиться о других? Или она не давала ему шагу ступить самостоятельно, всегда все сама, всегда все для него.

Мама старалась быть ему всем миром. Ради него? Не-е-ет! Ради себя и своей безопасности. Чтобы быть незаменимой. Чтобы он нуждался в ней, чтобы он никогда ее не бросил.

А можно и по-другому

Сразу оговорюсь, что такие «тренинги» организуют не все мамы. И я благодарна тем великим женщинам, которые растят сыновей добрыми, любящими, заботливыми, сильными мужчинами.

Как они это делают, эти мамы-волшебницы?

Просто.

Во-первых, они думают о своем сыне. Как помочь ему вырасти сильным? Чему научить, чтобы он смог сам?

Во-вторых, они думают о его будущей семье (и о своих счастливых внуках, конечно). О том, как он будет строить отношения с хорошей женщиной.

В-третьих, они показывают сыновьям нормальный пример отношений между мужчиной и женщиной. Тут средства могут быть разными. Лучший вариант - это здоровые отношения и крепкий брак мамы с папой. Но бывает и иначе. Даже если мама одна растит сына, она может быть в семье женщиной, которая не все может и хочет делать сама и ценит помощь мужчины. Она может окружить сына мужскими занятиями, спортом, друзьями, родными (дедушками, дядями и т. д.).

И тогда будет не «отдыхай, Митя, а мама сейчас уработается до смерти, чтоб ты оценил, похвалил и никогда не бросил», а «Митя, сходи, пожалуйста, за сметаной и погуляй с собакой, а мама очень устала и, пока ты ходишь, испечет блины».

И тогда у Мити будет шанс встретить прекрасную женщину, показать ей, что он умеет любить и заботиться, что он не пуп земли и не божество, и создать свою отдельную семью.

А к маме он будет приходить на блины и радоваться, каким прекрасным тренером-коучем она для него была!

А мамин цветочек… он будет счастлив, конечно, с той женщиной, которая принесет ему пользу, которая возьмет на себя все, которая станет ему… мамой. Но какими будут их отношения - это уже отдельная история.