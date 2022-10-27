Герой спецоперации «Z» лейтенант Ищенко лично уничтожил 5 самолетов и 3 вертолета ВСУ

Герой России лейтенант Анатолий Ищенко.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Доброе и имя есть принадлежность каждого честного человека, но я заключил доброе имя в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил обращать внимание даже на мелочи: «Великие приключения происходят от малых причин»!

ТОЧНО ВЫСЧИТАЛ ПОЗИЦИИ ВРАГА

Капитан Александр НИКИТИН

«В ходе освобождения одного из населенных пунктов от подразделений украинских националистов, капитан Александр Никитин осуществлял контроль нанесения огневых ударов по позициям противника. Ведя корректировку огня российских артиллеристов, Александр попал под встречный огонь артиллерии противника, но, несмотря на полученную в ходе обстрела контузию, продолжил выполнение боевой задачи, корректируя огонь при помощи беспилотных летательных аппаратов. В результате оперативно передаваемых капитаном Никитиным координат объектов неонацистов личным составом артиллерийских подразделений были уничтожены артиллерийские и минометные позиции, а также бронированная техника и живая сила противника.

Грамотные и умелые действия капитана Александра Никитина позволили мотострелковым подразделениям выдвинуться на указанные рубежи и выбить противника с занимаемых позиций».

ВОССТАНОВИЛ РАБОТУ РАДИОСТАНЦИИ

Старший прапорщик Алексей ЧЕРНЯК

«В период проведения специальной военной операции в районах ведения интенсивных боевых действий начальник аппаратной взвода связи старший прапорщик Алексей Черняк выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы. Колонна российских подразделений, в составе которой находился Алексей со своими подчиненными, совершая марш в заданный район, подверглась массированной атаке со стороны украинских националистов. В ходе одного из залпов разрывом артиллерийского снаряда была повреждена станция связи. Несмотря на постоянный артиллерийский огонь националистов, экипаж под командованием старшего прапорщика Алексея Черняка, проявляя мужество и самоотверженность, восстановил работоспособность станции и обеспечил командование подразделений связью с вышестоящим штабом.

По организованным каналам связи оперативно были переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный артиллерийский залп. Мужественные и профессиональные действия старшего прапорщика Алексея Черняка позволили не допустить потерь среди личного состава и техники, отразить атаку противника и обеспечить продвижения российских войск на заданные рубежи».

ОДНИМ УДАРОМ УНИЧТОЖИЛ ВЗВОД

Младший сержант Дмитрий БУРЫЛОВ

«Командир боевой машины реактивного артиллерийского взвода младший сержант Дмитрий Бурылов, действуя в составе расчета боевой машины реактивной артиллерийской батареи, выполнял задачу по огневой поддержке российских Вооруженных сил, ведущих наступление на позиции украинских националистов. Продвигаясь по маршруту, передовая группа разведки обнаружила вооруженное формирование националистических сил, готовящих нападение на российские подразделения, о чем командир группы незамедлительно проинформировал артиллеристов по средствам радиосвязи и сообщил координаты подразделения противника. Приняв информацию, Дмитрий Бурылов, проявляя профессионализм и мастерство, оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском ракет нанес огневой удар по позициям противника украинских радикалов.

Благодаря профессиональным навыкам младшего сержанта Бурылова, его своевременным и точным расчетам, огнем боевой машиной были уничтожены две боевые машины пехоты противника и до 20 боевиков. Оперативные и профессиональные действия младшего сержанта Дмитрия Бурылова позволили обеспечить прорыв оборонительных позиций и продвижение поддерживаемого подразделения вглубь обороны противника».

НАСТРОИЛ ПОВРЕЖДЕННЫЕ БЛОКИ

Лейтенант Николай ЮРЧЕНКО

«Командир взвода связи лейтенант Николай Юрченко, выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы российских войск. В ходе очередной попытки украинских националистов атаковать позиции наших подразделений с применением артиллерии и минометов, станция спутниковой связи получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, лейтенант Юрченко незамедлительно выдвинулся на позицию, где находилась поврежденная техника, и приступил к ее восстановлению. Рискуя жизнью, Николай восстановил поврежденные осколками блоки, а также отремонтировал антенну спутниковой связи, после чего заново настроил станцию. Благодаря смелости, отваге и профессионализму лейтенанта Николая Юрченко связь была оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление батальонно-тактической группой в бою и отразить атаку националистов».

УНИЧТОЖИЛ 12 ВРАЖЕСКИХ САМОЛЕТОВ

Лейтенант Анатолий ИЩЕНКО

«В ходе специальной военной операции командир зенитного ракетного взвода лейтенант Анатолий Ищенко осуществлял захват и производил пуски ракет по воздушным целям из переносного зенитного ракетного комплекса. Прикрывая объекты российской группировки войск от воздушного нападения противника, Анатолий атаковал пару вражеских Су-25, появившихся в его зоне ответственности. В результате первого выстрела из ПЗРК прямым попаданием Анатолий Ищенко сбил самолет. Пилот второго самолета, опасаясь быть подбитым, прекратил атаку и покинул воздушное пространство, контролируемое взводом Анатолия Ищенко. Также офицер в ходе удержания батальонно-тактической группой российских войск стратегически важного рубежа обнаружил в небе вражеский самолет Су-25 и точным выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса уничтожил его.

Спустя несколько дней, лейтенант Анатолий Ищенко обнаружил еще пару самолетов Су-25 украинских националистов. Офицер оперативно среагировал на появление воздушных целей и выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса поразил первый самолет противника, после чего произвел прицеливание и подбил второй самолет Су-25 противника. Управлявший вторым самолетом пилот катапультировался и приземлился на территории, контролируемой российскими Вооруженными Силами.

Летчик бы пленен и доставлен на командный пункт полка. От пленного были получены важные сведения о базировании тактической авиации противника и площадках стоянки вертолетов. Всего за период ведения боевых действий взводом лейтенанта Ищенко было уничтожено 12 самолетов Су-25 и 4 вертолета Ми-8 противника, из них лично офицером – 5 самолетов и 3 вертолета. На днях, министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной лейтенанту Анатолию Ищенко высшую государственную награду страны - медаль «Золотая Звезда»».