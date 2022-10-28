Папа римский считает, что просмотр порнографии ослабляет сердца священников

Франциск убежден, что порнографии не место в жизни священнослужителя Фото: REUTERS

Глава католической церкви папа римский Франциск убежден, что порнографии не место в жизни священнослужителя. По его мнению, просмотр непотребного видео «ослабляет сердца» священников и монахинь.

При этом понтифик отметил, что он ведет речь не о криминальных видах порно с жестокими сценами или участием детей, а самой обычной или, как высказался сам папа, «нормальной» порнографии. Об этом пишет The Washington Post.

– Чистое сердце, сердце, которое принимает Иисуса каждый день, не может принять эту порнографическую информацию, – заявил глава римско-католическое церкви.

Он призвал священнослужителей не использовать свои мобильные телефоны для просмотра подобного контента, а тем, кто подобным грешил, посоветовал удалить провокационные материалы со своих гаджетов во избежание искушения.

Помимо этого 85-летний Франциск сказал, что использование соцсетей с помощью мобильных устройств, а также чтение новостей для людей, посвятивших себя богу, конечно допустимо, но и здесь необходимо иметь чувство меры, а также относиться с осторожностью к публикуемой информации.