Армянские чиновники запретили российской делегации въезд в Ереван

Константин Затулин — зам. главы Комитета Думы РФ по делам СНГ Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Утром в пятницу состоялось онлайн-заседание Лазаревского клуба — российско-армянской дискуссионной площадки. Председательствовал Константин Затулин — зам. главы Комитета Думы РФ по делам СНГ. Начал он с шутки:

— По дороге я был вынужден объясняться с сотрудником ГАИ. Когда он узнал, что я еду на русско-армянский круглый стол, то сразу отпустил. ГАИ на нашей стороне!

Хотя на самом деле смеяться не о чем. Заседание клуба должно было пройти в Ереване — однако в последний момент чиновники из «страны-родины абрикоса» фактически запретили въезд Затулину и некоторым другим членам делегации. Притом, что он, повторим, депутат Государственной Думы и один из немногих искренних друзей Армении за рубежом. Кстати, когда в сентябре в Ереван прилетала спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси — то её визит почему-то никто не запрещал.

Но мнение чиновников — это ещё не вся страна. Свыше ста участников Лазаревского клуба в столицах двух стран всё равно провели заседание — в онлайн-формате.

— У наших врагов есть искушение окончательно уничтожить Карабах, вытеснить Россию и демонтировать армянскую государственность. Допустить это нельзя, — заявил экс-президент самой горячей точки Закавказья, Нагорного Карабаха — Бако Саакян.

Причины конфликта — травмы прошлого и своеобразные границы внутри республик СССР, не всегда соответствовавшие этническим.

— В советское время были придуманы такие механизмы, чтобы удерживать одну нацию против другой, — объяснил первый премьер-министр Армении Вазген Манукян.

Но главное неизменно: отношения наши во все времена оставались хорошими. «Пётр I и Екатерина II поощряли переселение армян из Закавказья в Российскую Империю, считая это инвестиционным проектом — что армяне будут развивать экономику», — рассказал участник клуба — публицист Станислав Тарасов.

Сейчас Закавказье — вновь на перепутье. В треугольнике «Москва-Ереван-Баку» на следующей неделе должны состояться консультации по заключению долгожданного мира меж двумя закавказскими соседями. В прекращении многолетнего кризиса заинтересованы все… кроме, пожалуй, западных игроков, мечтающих открыть против России «второй фронт». Поэтому российские гуманитарные проекты наподобие Лазаревского клуба и вызывают у кого-то неприятие. Ведь они продвигают в регион наши принципы стабильности, а не чужую агрессию.