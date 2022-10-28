В Китае ученые превратили живого голубя в боевой дрон, подключив провода к мозгу птицы

Ноу-хау опробовали уже на пяти голубях

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и Народно-освободительная армия Китая профинансировали необычный эксперимент – создание голубя-киборга. Ученые превратили живую птицу в дрон. К спине пернатого прикрепили солнечную панель размером примерно с экран смартфона, а к голове - специальный контроллер, который посылал в мозг сигналы, стимулирующие нервы. Благодаря этому птицу можно управлять и направить в любую сторону.

Ноу-хау опробовали уже на пяти голубях. Они выполняли команды с точностью 80-90%. Птицы иногда отвлекались из-за усталости или других непредвиденных факторов в воздухе. В таком виде птицы способны летать до 2 часов. Обычные коммерческие дроны не способны столько находиться в воздухе.

По словам пекинского исследователя в области робототехники животных, который предпочел, чтобы его имя не оглашалось, эта технология управления мозгом имеет большое потенциальное значение в военных миссиях. Таких голубей планируют использовать в поисково-спасательных, разведывательных и антитеррористических операциях. Вместе с тем, сейчас ведется работа над созданием управляемых мозгом животных для перевозки оружия и устройств сбора разведданных в рискованных обстоятельствах, таких как контртеррористические операции или боевые задачи, - пишет South China Morning Post. По данным китайских журналистов, американские военные также профинансировали проект по использованию насекомых в качестве нюхателей бомб, возможно, путем имплантации микрочипа в существо, пока оно еще находится на стадии куколки.