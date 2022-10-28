В ФСБ допросили украинских диверсантов

Вооруженная группа террористов планировала взрывы и убийства в Ставрополье

Сотрудники ФСБ России пресекли противоправную деятельность организованной группы лиц (четырех человек), планировавших совершить террористический акт в Ставропольском крае.

«Разделяли идеологию полка «Азов» (террористическая организация запрещена в России), восхищались их действиями, брали с них пример. Имели средства для противоправных диверсий. Следовали призывам к убийству граждан России, силовиков, действующих военных. В случае беспорядков были готовы поддержать силовые структуры Украины», - заявил на допросе один из задержанных.

В ФСБ отметили, что в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что, являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона.

«Реализовать преступный умысел подозреваемым не удалось в связи с их задержанием», - подчеркнули в ФСБ России.

В ходе обысков по местам жительства членов группы, а также оборудованного ими на территории Предгорного района Ставропольского края тайника обнаружены и изъяты: гранатомет, автоматы, взрывчатка, гранаты, а также методическая литература по организации массовых беспорядков.

«В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Подозреваемые задержаны, помещены под стражу.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - уточнили в ведомстве.