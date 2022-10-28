Запад использует доллар как оружие: Мишустин призвал партнеров по СНГ переходить на расчеты в национальных валютах

Мишустин призвал страны СНГ переходить на расчеты в нацвалюте. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В пятницу в Астане Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ. На встречу приехали премьеры России, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также вице-премьеры Армении и Туркмении.

Это второе заседание Совета глав правительств СНГ в этом году. Предыдущая встреча прошла в мае по видеосвязи. На этот раз премьеры решили встретиться «вживую». Обсуждали углубление сотрудничества в торговле, науке, гуманитарной сфере, в технологической и инновационной областях. В прошлом году, несмотря на санкции, товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30%, достигнув 96 млрд. долл. В первом полугодии этого года товарооборот вырос еще на 6%. Почти на четверть увеличился экспорт из России в страны СНГ, а импорт вырос на 25 процентов.

- Россия остается надежным союзником и торговым партнером. Мы внимательно и с уважением относимся к интересам ближайших соседей, - отметил Михаил Мишустин, выступая на заседании.

Премьер отметил, что у СНГ большой потенциал и призвал скорее завершить переговоры по проекту соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций. По словам Мишустина, это соглашение поможет защитить права инвесторов и сформировать благоприятный инвестиционный климат.

Мишустин призвал укреплять технологическую независимость и финансовый суверенитет на пространстве СНГ, быстрее переходить во взаимных расчетах на национальные валюты и отказываться от доллара.

- Используя доллар как оружие, Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов, - отметил Мишустин.

По итогам заседания было принято более 20 документов о развитии сотрудничества на пространстве СНГ.

Вот некоторые из них:

- Подписано соглашение о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, документ нацелен на создание общего сильного эпидемиологического щита на пространстве СНГ.

- Принята Межгосударственная радионавигационная программа на 2023-2026 годы. Она должна повысить безопасность движения транспорта, перевозок пассажиров и опасных грузов, сократить время прибытия бригад скорой и экстренной помощи, улучшить экологическую обстановку, помочь в борьбе с преступностью и терроризмом.

- Одобрен план проведения в 2023 году в СНГ Года русского языка. В плане более 150 пунктов. Будут разработаны специальные программы по повышению квалификации педагогов, поддержке одаренных детей и молодежи в области русистики, привлечению граждан СНГ на обучение в российских университетах, развитию библиотечного дела и книгоиздания.

- Это позволит нам стать еще ближе и сформировать единое экономическое и гуманитарное пространство в Евразии, обеспечивающее безопасность для всех, кто проживает на этом мегаконтиненте, - отметил Мишустин.