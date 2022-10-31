Модельные библиотеки: технологии, инновации и индивидуальный подход к читателям

Робот- библиотекарь. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Четвертый год по всей России идет активная модернизация библиотек: из обычных муниципальных они преображаются в модельные – современные, креативные и очень яркие. Сегодня в них делают дизайнерские ремонты, пополняют книжные фонды, закупают роботов-библиотекарей, организовывают кружки для лингвистов и блогеров, открывают арт-кафе и музыкальные гостиные. У посетителей появляются более широкие возможности для культурного досуга и развития талантов. Эксперты отмечают, что такие учреждения становятся настоящими культурными пространствами в малых поселках и городах.

О некоторых из них мы расскажем подробнее.

ПО СЛЕДАМ АННЫ КАРЕНИНОЙ

…Железнодорожный – один из районов крупнейшего города Московской области – Балашихи. Место по-своему легендарное. Именно здесь у Льва Толстого бросалась под поезд Анна Каренина («Железка» основана на месте станции Обираловка), здесь же находится дом-музей Андрея Белого – яркого писателя и поэта, который считается одним из столпов русского символизма. Там же находится и библиотека № 4 имени Андрея Белого, которая прошла модернизацию всего два года назад.

Не буду скрывать – я бываю здесь довольно часто. Раньше, лет 10 назад, книги брал только для себя. Потребовался «Капитал» Карла Маркса по работе? Бегу «в Белинского» – точно найдут. Хотя, признаюсь, без необходимости посещать ее особо не хотелось: давно не мытые стекла окон, старые книги, гулкое эхо в пустых коридорах. А вот в последнее время все чаще прихожу с детьми. Сейчас это библиотека-праздник: новый ремонт, яркие краски… Там появилось много иллюстрированных изданий для школьников, удобные кресла, в которых можно поваляться с книжкой в руках.

Современные библиотеки выглядят так. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А еще там сейчас проходит большое количество мероприятий. Из последнего: 16 октября ученики третьего класса православной гимназии имени Иоанна Кронштадтского приняли участие в акции «Чудо в хлебном зерне созревает». А накануне прошел вечер поэзии, посвященный 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой и 127-летию со дня рождения Сергея Есенина. 12 октября мы ходили в библиотеку на творческий вечер гитариста Александра Фельдберга и его учеников…

В библиотеке есть VR-зона, которая позволяет всем желающим окунуться на дно морское, полететь в космос или оказаться на МКС. Также там работает кинозал, есть возможность выйти в интернет. Кстати, сотрудники библиотеки помогут молодым посетителям оформить «Пушкинскую карту», благодаря которой молодежь от 14 до 22 лет может бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии, кинотеатры и другие учреждения культуры.

Думаете, это потому, что библиотека находится в двух шагах от Москвы? Ошибаетесь. Работа модельных библиотек строится по единым стандартам, в каких бы отдаленных уголках они ни находились.

ГОРОДСКАЯ ГОСТИНАЯ

В августе 2022 года, после обновления, в городе Уварово Тамбовской области снова открылась Центральная библиотека города. По словам главы города Владислава Денисова, она изменилась кардинально.

«Наша библиотека стала «городской гостиной», – говорит мэр города Уварово. – Все пространство – дизайн помещений, мебель, оборудование – современное. Прежде всего новые возможности появились для тех, кто любит работать с электронными вариантами книги, так как в библиотеке есть подписки на них. Есть возможность для работы на компьютерах. Дети очень радуются мультимедийной игровой зоне, она стала востребованной с первых дней открытия. Они при этом не только играют, а обращают внимание на новые книги, охотно берут их читать, то есть формируется читательский интерес юных уваровцев».

Глава города отметил, что школьники среднего и старшего возрастов приходят сюда делать уроки. Кроме того, там образовалась еще и творческая площадка. Для творческой молодежи в библиотеке есть арт-студия, где они занимаются фотографией, обработкой снимков и видеомонтажом.

Теперь можно работать и с электронными вариантами книги. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Похожие метаморфозы произошли и с Нижнеилимской центральной межпоселенческой библиотекой имени А. Н. Радищева в Иркутской области. Ее модернизация закончилась в конце 2021 года. И с тех пор ее стены ни разу не пустовали. По словам директора учреждения Татьяны Меснянкиной, библиотека стала абсолютно народной.

«Сегодня у нас каждый день – аншлаг, очень много посетителей. Очень приятно, что мы стали так востребованы. Кстати, жители города Железногорска-Илимского отмечают, что у нас изменился книжный фонд – из старого осталась только отраслевая литература, пополняем его регулярно», – отмечает директор.

Также в учреждении работает стационарный планетарий с хорошим набором фильмов. Для детей открыли медиастудию – в ней ребята учатся ставить свет, снимать, размещать фотографии в блогах. Также там есть большое количество настольных игр, или «настолок», как называется их молодежь. Есть и место для игры в них – подростки приходят играть целыми компаниями. А еще любят использовать шлемы виртуальной реальности, а также проходят курсы робототехники и 3D-моделирования.

«Даже те ребята, у которых и дома есть 3D-ручки, все равно приходят к нам. Им интереснее заниматься этим друзьями, со сверстниками, – говорит Татьяна Меснянкина. – А иногда девчонки и мальчишки приходят просто полежать в наших креслах-коконах, чтобы подумать о чем-то и побыть наедине с собой».

Похоже, что для этих детей «запах библиотеки» свой. Теперь здесь пахнет не пылью, а будущим...

НОВЫЙ РЕНЕССАНС

На сегодня в России открыто более 800 модельных библиотек. Проект развивается гораздо активнее, чем планировалось изначально. В начале октября президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. Она сообщила главе государства об успешном развитии национального проекта «Культура», в том числе о поддержке муниципальных краеведческих музеев, сельских домов культуры и создании модельных библиотек.

В течение пяти лет ежегодно будут обновлять по 110 учреждений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Три года назад мы думали, как модернизировать библиотеку, как ее сделать популярной для молодых людей? Сейчас они превратились и в интернет-кафе, и в место встречи, и это возможность привести маленького ребенка, который впервые знакомится с книжками. С другой стороны, туда приходят и пожилые люди, которые вместе читают стихи, празднуют юбилейные даты, встречаются с артистами из региональных театров, – отметила Ольга Любимова. – Сейчас модельные библиотеки, краеведческие музеи и, пожалуй, дома культуры – это наша основа работы с регионами, куда потом мы можем на гастроли кого-то посылать. А главное, что они становятся местами силы, где собираются люди самого разного возраста».

Экспертное сообщество тоже позитивно оценивает изменения, которые происходят в отечественных библиотеках. Например, генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда считает, что библиотеки России сейчас переживают ренессанс, у них происходят перемены, которые в корне меняют подход к культуре, делают ее доступной и инклюзивной.

«Мы координируем мероприятия по модернизации библиотек в рамках реализации нацпроекта «Культура» с 2019 года. В нем утвержден график – в течение пяти лет ежегодно обновлять по 110 учреждений. В итоге мы уже не просто достигли этих показателей, а даже превысили их. Уже сейчас в регионах открыто более 780 модельных библиотек, а к концу года их число перейдет планку в 850», – отметил в беседе в корреспондентом «КП» Вадим Дуда.

Руководитель легендарной «Ленинки» отмечает, что в рамках проекта предусмотрены не только ремонт помещений, подключение к современным электронным ресурсам и закупка техники, но и поддержка изменений интеллектуального ландшафта регионов, инновационных подходов к работе с читателями и взаимодействию с книгой.

«В библиотеках нового поколения пользователи разных возрастов попадают в модные пространства с уникальными концепциями, где все спроектировано и для тех, кто хочет усердно поработать, и для тех, кто пришел отдохнуть, – отметил Вадим Дуда. – Например, недавно в Вологде свои двери распахнула модельная библиотека № 8 с теплым названием «Литература и семья» – сокращенно «ЛиС». Он и стал символом учреждения. В этих библиотеках проекта можно заново влюбиться в чтение, в том числе и через ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ) или ее мобильное приложение «НЭБ Свет».

СЛЕДУЮЩАЯ ЦЕЛЬ – 1000

За четыре года развития Национального проекта «Культура» наибольшее количество модернизированных библиотек построено в Севастополе – 13% (от всего количества библиотек в регионе), в Чеченской Республике – 8% и в Республике Ингушетия – 6%.

К концу 2024 года в России планируется открыть не менее 1000 модельных муниципальных библиотек. Найти ближайшую к дому можно на сайте новаябиблиотека.рф. Это не только книгохранилища и читальные залы, а арт-холлы для презентаций или мультимедийные коворкинг-зоны для работы, общения и обучения. Там посетители проводят мастер-классы и театральные спектакли, выходят в виртуальную реальность. При создании новых культурных пространств учитывается месторасположение и пожелания местных жителей. Так, например, некоторые помещения оформлены в соответствии с современными дизайнерскими проектами и ориентированы на народные мотивы региона. Такие учреждения быстро реагируют на вызовы времени, следуют трендам и внимательно прислушиваются к своим читателям. Сотрудники проходят повышение квалификации и теперь не только выдают книги, но и рассказывают о робототехнике и полетах на Луну. И делают это не только с помощью литературы, а с использованием новых технологий – роботов, VR-очков, мастер-классов по 3D-моделированию.

VR-очки и 3D-моделирование уже доступно в некоторых библиотеках. Фото: Евгения ГУСЕВА

КСТАТИ

Инновации на страже культуры будущего

Недавно в Республике Саха (Якутия) появился первый сверхтехнологичный сотрудник. В Анабарской центральной библиотеке он консультирует посетителей и выдает справки. Также может выступать в качестве ведущего мероприятий и беседовать с посетителями на разные темы.

Гостей модельной библиотеки в Ейске (Краснодарский край) встречает робот Борис – он шутит и общается, узнает в лицо постоянных читателей, здоровается и называет их по именам, что всегда вызывает улыбку и хорошее настроение.

В этом году библиотека семейного чтения «Истоки» открылась в Нижней Согре – отдаленном районе города Абакана (Республика Хакасия). Благодаря модернизации здесь запустились новые проекты: «БиблиоТерапия», «Есть такая профессия», «Школа хороших манер», мини-кинозал. Книжный фонд пополнился на 2800 новых экземпляров. Закуплена краеведческая, историческая и художественная литература для взрослых и детей, книги по семейной психологии и воспитанию, издания о хобби и увлечениях. Восторг у маленьких читателей вызовут интерактивные книжки-игрушки, издания с технологиями дополненной реальности.

Библиотека-филиал № 4 в Мурманске после модернизации получила статус «Умной». Здесь автоматизированы почти все процессы: системы освещения, микроклимата, отопления и водоснабжения работают по технологии «умный дом». С помощью новейшего высокотехнологичного оборудования здесь эффективно и быстро оказывают услуги. Грамотное сочетание традиционного чтения, цифровой информации, современных устройств и интеллектуального досуга обеспечивают комфортное пребывание как взрослым, так и детям. Изменился и абонемент для читателей среднего и старшего школьного возраста – он стал современным, просторным, с необычными стеллажами-иллюминаторами, которые сразу же полюбились подросткам.

Одно из важнейших направлений работы модельных библиотек – это обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь формируется инклюзивная среда, закупается специализированное оборудование. Например, для Отрадненской центральной библиотеки в Краснодарском крае приобрели электронный ручной видеоувеличитель, который поможет читать слабовидящим детям, говорящие книги, издания с укрупненным и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Все это делает библиотеку открытым пространством, доступным каждому.