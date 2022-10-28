Поляки ритуально убивают память о погибших советских солдатах

Снос памятника "Благодарности Красной армии", установленного в городском парке в 1945 году в память о красноармейцах, погибших за освобождение Польши от нацизма, в Глубчице. Фото: EPA/ТАСС

В Польше с бесстыдством подлецов продолжают методично стирать правду об освобождении этой страны Красной Армией во время Второй мировой войны. Там предали память о 600 тысячах (!) советских солдат, отдавших за это свои жизни. О тех самых Сережке с Малой Бронной и Витьке с Моховой, которые, как поется в известной песне, «в полях за Вислой сонной лежат в земле сырой».

Им, мертвым, мстят сносом памятников красноармейцам, что в послевоенные годы были установлены во множестве польских городов и поселков. Часто - прямо над братскими могилами. Только что эта позорная кампания отметилась новым кощунственным действом.

Впервые были одновременно снесены сразу четыре памятника в разных польских воеводствах. Сделано это было подчеркнуто глумливо, если не сказать ритуально. Телевидение в прямом эфире транслировало, как обелиски и фигуры воинов сносились бульдозерами, стаскивались с пьедесталов автокранами, а потом остатки памятников в исступлении добивали ломами и перфораторами присланные бригады «утилизаторов».

- Это памятники лжи, - буквально кричал в микрофон глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий. - В 1945 году советы нас не освободили, они принесли новое рабство!»

Слово «ложь» употребил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Только он назвал чудовищной ложью и попыткой оболванить молодое поколение поляков заявления Варшавы о том, что СССР якобы не освобождал Польшу от фашистов.

За последние 20 лет в Польше было уничтожено свыше 450 из 561 имевшихся там советских памятников - от стелы в честь погибшего командующего 3-м белорусским фронтом генерала Ивана Черняховского до скромных обелисков у развилок дорог.

Москва, конечно, каждый раз протестует против этого отвратительного вандализма. Но польские власти эти протесты демонстративно игнорируют и не скрывают расчетов на то, что после завершения сноса тема сойдет на нет.

Так, может быть, стоит забрать у неблагодарных соседей оставшиеся монументы (и так уже измазанные и оскверненные), пока их окончательно не разобьют? Противники этой идеи возражают, что памятники должны стоять там, где совершали свои подвиги герои, в честь которых они установлены. Да только дело в том, что не нужна нынешним полякам, у которых хроническая русофобия, похоже, уже в крови, «неудобная»память о советских героях, которые спасли их родину от тотального уничтожения. Ведь их собственные предки этого сделать не смогли.