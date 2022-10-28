Россияне потратили на антидепрессанты 5 миллиардов: в стране резко выросло количество тревожных расстройств

Чтобы справиться с захлестывающими негативными эмоциями, россияне активно покупают противотревожные лекарства Фото: Shutterstock

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел очередной опрос для измерения уровня тревожности у россиян. В последнее время социологические исследования на эту злободневную тему стали регулярными. Так что эксперты сравнивают показатели и следят, как меняется психологическое состояние людей.

Свежий опрос, данные которого обнародованы в пятницу, 28 октября, проводился с 21 по 23 октября среди жителей 104 населенных пунктов в 53-х регионах страны. В исследовании приняли участие 1 500 человек.

Результаты такие:

- 63% респондентов сообщили, что в течение последней недели среди их окружения - родственников, коллег, друзей, знакомых - преобладало тревожное настроение;

- этот показатель вырос: неделей раньше уровень тревожности составлял 56%;

- доля тех, в чьем окружении больше людей со спокойным настроением, снизилась с 38% до 33% за то же время.

Чтобы справиться с захлестывающими негативными эмоциями, россияне активно покупают противотревожные лекарства. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), отвечающий за цифровую маркировку препаратов, сообщил ТАСС, что с января по сентябрь этого года жители нашей страны потратили на антидепрессанты около 5 млрд рублей. Это на 70% больше, чем за такой же период прошлого года. На успокоительные средства спрос взлетел на 44%.

Не все аптеки оказались готовы к такому ажиотажу. В ряде телеграм-каналов появилась информация о перебоях с одним из наиболее популярных препаратов для терапии депрессии, «Золофтом». Росздравнадзор не отрицает дефицит. В ведомстве сообщили журналистам, что причиной временного отсутствия препарата стал ажиотажный спрос.

Тем временем Центр развития перспективных технологий заявил, что долгосрочных проблем с доступностью антидепрессантов возникнуть не должно. «По итогам девяти месяцев этого года ввоз препаратов зарубежного производства сократился на 12%, однако этот объем был компенсирован ростом отечественного производства - на 21%. Совокупный объем поступлений успокоительных лекарств на российский рынок в 2022 году прирос на 15%», - приводит данные ЦРПТ ТАСС. (https://tass.ru/ekonomika/16182443)

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Что говорят психиатры

Практикующие врачи-психиатры подтвердили «КП», что поток пациентов с тревожными и депрессивными расстройствами заметно вырос.

- Очень многие мои пациенты в панике. У кого-то усилилась тревога, у кого-то усугубилась депрессия. Также немало людей, у которых такое состояние возникло впервые. В состоянии стресса находятся многие мои коллеги, друзья и знакомые, - рассказал врач-психиатр, доктор медицинских наук Юрий Сиволап.

Эксперт отметил, что потребность в антидепрессантах у современных людей в целом очень высока. «Несмотря на стереотипные и не имеющие научного обоснования демонизированные представления об антидепрессантах, препараты последнего поколения способны не только лечить депрессию и тревожные расстройства. Но и серьезно улучшать состояние пациентов при ряде других заболеваний, включая болезни внутренних органов. И в целом продлевать жизнь, сокращая количество преждевременных смертей, причем отнюдь не только суицидов», - говорит Сиволап.

Опытный психиатр, ведущий ютьюб-канала «Видеоблог о психиатрии доктора Гилева» Артем Гилев в интервью «КП» сообщил, что большинство его пациентов мучает сильная, неконтролируемая тревожность. «Все мы сейчас переживаем. Но пациентам, у которых уже есть депрессивные или другие расстройства, в последнее время особенно тяжело», - сказал врач.

При этом сами по себе тревожные расстройства не обязательно сразу лечить именно у психиатра, уточнил Гилев. «Для начала стоит попробовать обратиться к психологу. Вполне возможно, что симптомы уйдут. Если нет, то грамотный психолог отправляет к психиатру для дополнительного назначения лекарств».

НА ЗАМЕТКУ

Главные признаки, что нужна помощь

Юрий Сиволап перечислил четыре основных признака, при которых нужно обращаться за помощью к психологу либо врачу-психиатру:

1. Вас накрывает постоянная сильная тревога, с которой вы не можете справиться. Заливание переживаний алкоголем не в счет!

2. Частые панические атаки: еженедельно и чаще.

3. Стойкое снижение настроения: тоска беспросветно, не радует ничего.

4. Вы обращались к психотерапевту, но не почувствовали эффекта.