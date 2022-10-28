IT-индустрия в России: опять кого-то догнать и перегнать?

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Дискуссия в режиме онлайн транслировалась в YouTube и социальных сетях радио КП.

В мероприятии приняли участие:

- Владимир Маслов, директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ;

- Сергей Власов, директор научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук, доктор технических наук;

- Светлана Терехова, руководитель проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» президентской платформы «Россия — страна возможностей»;

- Тимур Баязитов, руководитель направления Медиа и Цифровых Сервисов Яндекс;

- Владимир Карпенко, руководитель бизнес юнита On Premise & Meetings, компания Webinar;

- Дмитрий Маркин, основатель и генеральный директор компании Corteos;

- Максим Остроумов, коммерческий директор компании RDW Technology;

- Алексей Попов, руководитель направления программных систем Группы компаний NBZ;

- Светлана Ляпина, д.э.н., профессор, начальник отдела IT-магистратуры IT-Центра МАИ;

- Анатолий Панов, технический директор Авито Товары и Авто;

- Дмитрий Естенков, руководитель комитета по информационным технологиям Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья;

- Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу компании-разработчика МойОфис.

Открыл деловую встречу Владимир Маслов сообщением о том, что Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ осуществляются серьезные меры поддержки для развития собственного рынка IT: во многих регионах айти-компании освободили от налогообложения и ипотеки, предоставили отсрочку от частичной мобилизации и прочее. И все равно кадров по разным причинам не хватает. Поэтому многие разработчики начинают плотно работать с вузами. Кроме того, отрасль в кратчайшие сроки должна обеспечить отечественным компаниям кибербезопасность, используя собственное программное обеспечение. Для обычного потребителя офисные приложения у нас есть, но со специализированным продуктом пока сложно. В связи с тем, что большие возможности для развития рынка открываются в очень тяжелых условиях, спикер призвал специалистов не топить друг друга, а объединяться для всеобщей пользы.

Светлана Терехова рассказала, что за последние полгода количество желающих работать в ИТ-сфере выросло в полтора раза. Но сами компании сократили свои вакансии, что объясняется сокращением рынка. Тем не менее в сложившихся обстоятельствах резко возрос дефицит квалифицированных специалистов. Для их подготовки сейчас в стране образовалось множество учебных программ и сервисов. «В частности, в рамках проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" мы проводим большое количество образовательных и соревновательных хакатонов и чемпионатов, где молодые ребята из разных регионов могут заявить о себе, а компании или администрации увидеть кадровый потенциал своего региона- пояснила спикер. – К концу года мы проведем 36 таких мероприятий».

Тимур Баязитов представил российскую компанию Яндекс, где трудится 10000 сотрудников, задача которых на сегодняшний день – создание облачных интеллектуальных продуктов и сервисов, которые бы помогли всем компаниям любого размера и уровня технологически осуществлять свою деятельность, начиная с дефицитных инфраструктурных сервисов (серверы, интеллектуальные машины, жесткие диски), платформенных сервисов, заканчивая бизнес-приложениями, когда используется практически готовый продукт. «В течение четырех лет работы мы регулярно выпускали все новые и новые сервисы», - подчеркнул выступающий.

Кроме того, Тимур Баязитов отметил принципиальные преимущества облачных сервисов – они предоставляют удобные средства для быстрой миграции и доступную финансовую модель. Компаниям не требуется производить значительные инвестиции, чтобы решить насущную проблему. Напоследок спикер дал ряд полезных рекомендаций, как оптимально использовать продукты и возможности IT-индустрии, чтобы не переплачивать и в полной мере обеспечить физическую и информационную безопасность любой компании, любого бизнеса.

Анатолий Панов тоже говорил о кибербезопасности: «На нашу платформу ежемесячно заходит 56 млн человек, и мы всегда переживаем за то, насколько надежны и доступны для них. Мы строим надежную децентрализованную ИТ-инфраструктуру: у нас 4 дата-центра, которые находятся в России, мы никогда не использовали публичные облака. Даже если один дата-центр выйдет из строя, пользователи этого не заметят. Также мы регулярно проводим тестирование систем на предмет поведения при повышенных нагрузках.

Что касается внешних атак, то они никак не сказываются на работе платформы, потому что мы к ним готовы. Нам удалось этого добиться благодаря использованию принципа «security by design», когда безопасность интегрирована в сам процесс разработки. В каждой команде есть «security champion», разработчик, который является проводником между центром экспертизы по разработке и информационной безопасностью. Они постоянно проходят обучения и транслируют современные подходы по работе с безопасностью прямо в команды».

Владимир Карпенко проинформировал собравшихся о принципах функционирования знаменитой платформы, которой пользуется огромное количество людей, в первую очередь, удаленно работающих.

«Мы являемся неким аналогом ZOOM, - пояснил спикер. – Сервис активно рос во время пандемии и интенсивно развивается сейчас. Мы инвестировали большие средства в поддержку внешних протоколов авторизации, вкладываемся в госкомпании и в те продукты, которые клиенты могут поставить у себя в инфраструктуре, не прибегая к облаку. Рынок видео-конференц-связи чрезвычайно перспективен».

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Дмитрий Маркин не без юмора обозначил современные задачи и вызовы, стоящие перед отечественной IT-индустрией, которые обязывают строить что-то новое вокруг технологий «времен фараонов». «Занимаясь автоматизацией крупнейшего бизнеса, мы решаем проблемы (большие и маленькие), которые запускают - ни много, ни мало - российскую промышленность, - уверенно заявил выступающий. – Отечественным промышленным компаниям мы предлагаем продукт с открытым кодом, то есть он может быть размещен на оборудовании заказчика и закрыт от внешнего мира. Таким образом сразу снимается проблема кибератак и информационных утечек».

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Светлана Ляпина подчеркнула необходимость сохранения конкуренции на рынке IT и сокращения государственного диктата на использование тех или иных софтов. Иначе, по ее мнению, предпринимательство в IT-индустрии не будет развиваться в неблагоприятном бизнес-климате, поскольку предприниматели еще более чувствительны к внешней среде, чем «айтишники».

Участники дискуссии возразили – на Западе существует тяга к монополизации платформ – есть ли решение у этого противоречия? И существует ли оно само? В процессе общей дискуссии присутствующие пришли к единому мнению, что ограничение конкуренции недопустимо.

В ходе своего выступления спикер сообщила, что МАИ давно перешел к реформированию IT-подготовки за счет привлечения бизнеса к учебному процессу. В 2017 года в вузе создан IT-Центр – экспериментальная образовательная площадка для развития цифровых компетенций у выпускников. За последние 5 лет МАИ превратился из инженерного вуза университет по подготовке инженерных кадров с IT-компетенциями. В 2022 году – вместе с другими 114 вузами страны МАИ участвует в реализации проекта «Цифровая кафедра», призванного в течение учебного года подготовить около 100 тыс. специалистов с развитыми цифровыми компетенциями.

Но есть опасения, что вузы слишком опережают промышленность по уровню развития цифровых знаний, умений и навыков, и сформированный потенциал IT-компетенций окажется не в полной мере востребованным, когда обученные студенты придут на работу.

Максим Остроумов говорил о необходимых предпосылках для скорейшего отечественного развития производства «железа» для электроники и вычислительной техники. Как считает выступающий, в данный момент происходят очень важные изменения в законодательстве, которые могут простимулировать этот процесс. «В прошлом году наша компания произвела первую отечественную материнскую плату на AMD, - с гордостью подчеркнул гость «КП». – Есть доля рынка, компании, которым интересны решения на базе AMD, и эту часть спроса мы успешно закрыли. Параллельно сейчас разрабатываем материнскую плату на базе Intel. Производственные мощности компании расположены в Москве, Калининграде и Арзамасе. Если все развернутся в сторону российского производства, то будут загружены заводы, будут открываться новые предприятия, и спустя время объем российского «железа» в России сможет вырасти».

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Сергей Власов подхватил тему единения науки и производства, а также существующих перед ними вызовов: «В последнее время государство не формировало заказ на разработку крупных автоматизированных систем. Этот рынок был занят западными компаниями. Все они в этом году от нас ушли вместе с технической поддержкой и лицензионным сопровождением. На сегодня это даже не проблема импортозамещения, а жесткая необходимость обеспечения технологической независимости стабильной работы российских отраслей промышленности. Спустя время это задача будет выполнена. Нам нужно ориентироваться на ключевые российские решения, которые покроют критические задачи. Все алгоритмы, физические и математические модели должны быть разработаны российским коллетивом. Основной объем программного обеспечения тоже должен быть создан российскими компаниями».

Петр Щеглов дополнил выступления предыдущих ораторов собственными наблюдениями. «На рынке ПО происходит все то же самое, о чем говорилось выше, - сказал спикер. – Иностранные разработчики отказываются от новых поставок, от расширения контрактов, и отечественные компании активно переходят на «родные» операционные системы и офисное ПО. Более того, мы разрабатываем и корпоративные почтовые системы, а частным пользователям предоставляем наши продукты бесплатно».

Дмитрий Естенков затронул тему стыка двух технологий – HoReCa и медицины, совмещающихся в санатарно-курортной области здравоохранения. Этот рынок представлен 1800 объектами на территории страны и 500 объектами за ее пределами, 70% которых до сих пор не автоматизированы и столько – 70% - не автономны в финансовом отношении. Причем люди сюда приезжают не на один-два дня, а на три недели минимум. То есть в перспективе предстоит огромная работа. На это, в частности, на импортозамещение до декабря 2022 года выделены 116 млн рублей, взят курс на интеграцию санаториев, на их цифровизацию, выделяются гранты на разработку собственных IT-решений.

Алексей Попов разъяснил аудитории специфику собственной деятельности на рынке IT в области СМИ и производства печатной продукции. Первое внедрение подобных систем в России произошло в 1995-96 годы. Редакционные издательская система и фотобанк – очень дорогие продукты, если их приобретать за рубежом. Уже 12 лет назад стало ясно, что потребуется создать что-то свое. «И мы взялись за собственные разработки. Главная цель компании сейчас – дотянуть наши продукты до 95% функциональности западных аналогов», - подытожил выступающий.