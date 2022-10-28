Сергей Степашин о речи Путина на "Валдае": Президент говорил по-честному

Сергей Степашин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

…- Сергей Вадимович, мы все уже второй день обсуждаем выступление Владимира Владимировича, и разные люди отмечают разные фрагменты. Вот вас - как политика с богатой биографией, а также человека, который занимает должность и председателя Российского книжного союза, и главы Императорского Православного Палестинского общества - какие грани этого 4-часового общения с участниками Валдайского форума затронули прежде всего?

- В связи с тем, что я давно знаю президента, хотел бы, прежде всего, ещё раз заметить, что он сегодня - один из лучших ораторов в моей стране, это безусловно.

Ну, а в минувший четверг - это было просто блестящее, эмоциональное выступление.

Несмотря на то, что я не был в зале, а смотрел это по телевидению (я представляю, как в зале люди себя чувствовали) - впечатление очень сильное.

Владимир Путин сформулировал как бы в одном выступлении, в ответах на вопросы, в том числе Фёдора Лукьянова, все то, о чем он говорил уже несколько раз.

Здесь - это такая сфокусированная, очень четкая, жесткая позиция. То есть он расставил все акценты…

- А конкретно на какие моменты вы обратили внимание?

- Если брать по новеллам, то впервые он сказал то, о чем мы все говорили и раньше.

Что мы воюем на Украине не только с нацистами и нацболами, американцами и НАТО.

К сожалению (и Владимир Владимирович правильно сказал), это - гражданская война. Русские воюют с русскими.

Национальности вроде разные, а кровь - одна, мы один народ, это очевидно.

Вот это самая большая трагедия, и президент правильно об этом сказал, чисто по-человечески.

А как руководителю Российской Книжного союза, мне всегда нравится, когда Владимир Владимирович цитирует наших писателей.

Здесь он вновь вспомнил Солженицына и Достоевского. И это все-таки подчеркивает - несмотря на то, что он сказал - дескать, я вышел из низов, он все-таки ленинградец с очень хорошим, фундаментальным образованием.

Это по жизни - факт, это действительно так. Так что, я приветствую выступление президента и очень рассчитываю, что его услышали не только мы в России, но и - там.

- Да! И как вам реакция на выступление Путина? Вы уже о ней знаете?

- Кстати, Саша, да - я посмотрел сейчас, идут любопытные комментарии во многих СМИ, в том числе - в американских газетах.

Услышали. Неплохо было бы Байдену рассказать, но я думаю, что он подзабудет все равно на следующий день.

- Вы много с простыми людьми общаетесь, я знаю, и еще будете общаться. Они такие мероприятия как воспринимают?

- Ну, во-первых, это не просто мероприятие, это такое серьезное политическое выступление главы государства. Я вот сегодня был как раз в нашей замечательной Московской 67-й больнице, мы там открыли выставку, посвящённую Фёдору Ушакову. В больнице!

- И какая же здесь связь?

- Да, Федор Ушаков, известный адмирал, в Херсоне ему памятник был поставлен, сейчас его перевезли за Днепр на всякий случай. Потом вернем его, конечно.

Так вот - он, оказывается, в Херсоне был награжден первой наградой, знаешь, за что? За то, что поборол там чуму. Вот этого я даже не знал.

Вот мы сейчас снова с чумой там и боремся, на самом деле, по жизни, что называется. Конечно, после того, как открыли выставку, мы разговаривали с врачами и с теми, кто пришел. Обсуждали выступление президента…

Ну, все под впечатлением. Именно на таком, знаешь, человеческом, эмоциональном заряде.

Можно ведь говорить-говорить, бубнить-бубнить, как некоторые у нас умеют, по бумажке. Вот смотришь и думаешь: господи, скорее бы ты закончил.

Нет, это - я о выступлении Владимира Владимировича - было эмоционально, по-честному, что называется.

Ну, по-честному. У нас такое понятие было в ленинградских дворах в 60-е годы.

- Спасибо вам огромное, Сергей Вадимович.

- Всего доброго. Счастливо.