Почему Россия победит: 85% жителей планеты объединились против богатства и диктата США

Президент России Владимир Путин на заседании Международного клуба "Валдай". Фото: Михаил ФРОЛОВ

«То, что мы делаем - очень привлекательно для многих стран и народов. Запад делает все, чтобы оболгать и унизить Россию. И когда мы боремся за свои интересы и делаем это открыто, честно и, прямо скажем, так мужественно, этот пример является чрезвычайно заразительным и привлекательным для миллиардов людей на планете.

Вы посмотрите: в некоторых странах Африки российские флаги. Сейчас в Латинской Америке то же самое происходит, в Азии. У нас очень много друзей, и нам ничего не нужно никому навязывать.

И, когда они видят пример нашей борьбы с этим диктатом, они и внутренне, и внешне на нашей стороне. И эта поддержка будет только расширяться», - заявил президент.

Кроме того, российский лидер сделал акцент на «антиэлитарном компоненте». Он на, казалось бы шутливый вопрос «он себя относит к низам или верхам», он очень искренне и душевно ответил – «а к кому же еще? Вот моя семья – пама, мама – из простых людей».

Мало кто из современных политиков и лидеров западных может похвалиться такой славной биографией. А вот остальные шесть с половиной миллиардов человек на планете это явно оценят.

О том, что стоит за словами президента на главном международном российском форуме, в эфире Радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан поговорил с политологом Алексеем Чадаевым:

- Мне на глаза попалось интересное исследование, кажется, Кембриджского университета. Они говорят примерно следующее: «Произошла консолидация ряда стран запада вокруг США по отношению к России, но при этом в значительной части остального мира произошел обратный процесс…» И они нарисовали картину, где 1,2 миллиарда (15% населения Земли) - свободный мир, а все остальное человечество – 6,8 миллиардов (85%) – это мир, поддерживающий авторитаризм. Но что интересно, это разделение носит не только страновой характер, но и социальный. То есть, условно, чем лучше живут люди, тем в большей степени они склонны поддерживать Америку, и наоборот.

Политолог Алексей Чадаев. Фото: Елена Афонина/ТАСС

- Итак, богатые страны за Америку, а бедные – за…

- Скажем так – против Америки. Не то чтобы за Россию, но против Америки.

- Как говорил Жириновский – я за русских, я за бедных.

- И это разделение просматривается во всех странах. То есть, элиты даже незападных стран, скорее, проамериканские и наоборот. А низы даже в западных странах - пророссийские. То есть, мы имеем дело со страновым разделением (да, золотой миллиард против всех остальных), а с другой стороны - с разделением классовым (бедные против богатых). И бедные так или иначе в этом конфликте по всему миру симпатизируют России. Причем, даже плохо что-то о нас представляя, не зная где эта Украина и в чем там идет конфликт. Но инстинктивно симпатии именно вот бедной части человечества оказываются на стороне России.

- Нам надо с этим что-то делать.

- Как минимум, осмыслить. Как-то встроить в свою картину мира и в свой, если хотите, пропагандистский нарратив. Что мы, может быть, сами того и не желая, стали знаменем борьбы угнетенных против угнетателей в глобальном масштабе. И что важно - без озвученной идеологии, без озвученного лидерства, без флагмана. А просто потому, что так сложился контекст, мировой расклад.

- А российские элиты сами верят в этот тезис? Они же очень богатые. С миллиардерами и мультимиллионерами все в порядке. Они ведь относятся именно к группе «чем богаче, тем лучше относятся к Америке».

- А у нас и по части поддержки спецоперации именно в элитах хуже всего дела обстоят. У нас если взять нашу собственную социологию, то в верхней квинтилии самый плохой расклад. И наоборот.

- То есть, те, кто ездили на Кот-д’Азур (Лазурный берег - ред.), себя чувствуют пострадавшими и ограбленными. А те, кто в Крым никогда не ездили - тем норм…

- Те, кто не ездил, чувствуют, что восторжествовала какая-то справедливость и все вернулось в нормальный порядок вещей. Это просто социологический факт.

- Предположим, тезисы, которые озвучивает Путин - для внешнего потребления. Но в стране же должна формироваться хотя бы некая квазиидеология, консенсус. Я представляю эти рожи, которые смотрели трансляцию на Рублевке через свои гигантские телевизоры и как они хохотали при слове «справедливость».

- Вы знаете, я в данный момент нахожусь в городе Сочи, на мероприятии, куда съехались представители гуманитарных вузов со всего Отечества. Обсуждают тему под названием «ДНК России». Имеется в виду – за что мы исторически и кто такие мы? И самое главное, как это объяснять потом… Основная мысль – что главное свойство России, важнейшее, базовое – она позволяет всем быть собой. Никого не вкладывает в какое-то прокрустово ложе, в какой-то шаблон. И это главное, что нравится другим в нас и это то, почему симпатии такого количества жителей планеты, несмотря на всю пропаганду, на нашей стороне.