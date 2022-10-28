Эксперт расшифровал документы Ксении Собчак: когда телеведущая получила гражданство Израиля

Ксения Собчак. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как только стало известно, что Ксения Собчак из-за проблем с законом скрылась на территории Литвы, возник вопрос: а на каких, собственно, основаниях она туда въехала, когда рядовым россиянам такую возможность закрыли еще в сентябре? Оказалось, что для литовских пограничников Собчак - не россиянка: в страну она попала по израильскому паспорту, наличие которого отрицала еще с весны. Более того, телеведущая не уведомила МВД о втором гражданстве, за что теперь ей грозит крупный штраф.

А накануне в Телеграм-канале Тины Канделаки появились фотографии двух израильских документов Ксении Анатольевны. Помочь разобраться с ними сайт KP.RU попросил главу крупнейшей в Израиле русскоязычной адвокатской коллегии и эксперта по вопросам репатриации Эли Гервиц.

Теудат оле - удостоверение нового репатрианта.

- Первый документ был получен 23 марта. Это так называемый теудат оле - удостоверение нового репатрианта (человека, который возвращается на Родину. - Ред.), - рассказал Эли Гервиц. - Сказать точно, когда Ксения Собчак подала документы на это удостоверение - за месяц или за полгода, по дате выдачи невозможно. Теудат оле также не всегда заканчивается получением гражданства: некоторые репатрианты остаются в Израиле без местного паспорта. Зачем? Например, чтобы не потерять гражданство другой страны - латвийское, немецкое и так далее. Репатриант может находиться на территории Израиля без ограничений.

Временный израильский загранпаспорт Собчак, так называемый лессе-пассе.

Второй документ, куда больше похожий на привычный нам паспорт, Собчак получила 20 сентября.

- Это временный загранпаспорт, называемый в просторечье лессе-пассе. Этот документ выдается только гражданам Израиля. Таким образом, можно сделать вывод, что в период с 23 марта по 20 сентября Ксения получила израильский паспорт. И в Литву Собчак въехала именно по своему лессе-пассе, - отметил эксперт.

Теперь по своему израильскому паспорту Собчак может оставаться в Литве на срок до 90 дней. Виза для въезда гражданам Израиля не нужна.