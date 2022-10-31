Банкротство — не клеймо, а новый шанс

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Национальная Служба Банкротства»

ЕДИНСТВЕННОЕ СПАСЕНИЕ

С каждым годом процедура банкротства становится все более популярной среди россиян. За 11 месяцев этого года банкротами были признаны почти 172 тысячи человек, сообщили «Комсомольской правде» в Федресурсе — это почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. И по-прежнему в большинстве случаев инициаторами банкротства физлиц становятся сами граждане. Но если в 2017 г., таких было 82%, то в нынешнем уже более 95% случаев — люди распробовали выгоду.

Так благо это или дно и кабала — стать банкротом? «Комсомолка» несколько раз писала о ловкачах, которые, назанимав денег у знакомых, вдруг объявляли себя банкротами. Или про горе-строителей — подрядится такой индивидуальный предприниматель дом строить, возьмет деньги, и все — ни денег, ни дома. Но с него и взятки гладки. Квартиры, дачи и машины записаны на многочисленную родню. Кредиторы и клиенты таких жуликов получали лишь часть своих денег, да и то не сразу. А те благополучно разъезжают на дедушкиных мерседесах и живут в родительских хоромах.

Конечно, налицо злоупотребление человеческой добротой и доверием. Совет тут прост: не давайте в долг кому попало, пусть идут в банк и берут ссуды под проценты. И крупные заказы, тем более, по предоплате давайте только известным компаниям или проверенным работникам.

Но есть и другая сторона медали. Многие люди, особенно, молодые, живут в долг, никуда от этого не денешься. Ипотечная квартира плюс машина, купленная в кредит, — типичные атрибуты современного работающего человека. Все рассчитано, денег хватает и на погашение долгов, и на жизнь. Но стоит системе дать сбой — закроется предприятие из-за пандемии или просто уволят человека, и он не сможет делать обязательные выплаты, долги перед банком начнут расти как снежный ком. Вот в таких случаях банкротство становится единственным спасением. Кстати, это выручает не только самих должников, но и их поручителей.

- Процедура банкротства — достаточно молодой для нашей страны правовой механизм, и он окружен рядом мифов, - говорит юрист компании Росбанкрот Александр Михеев. - Например, по поводу того, что будет в случае банкротства с ипотечной квартирой, если это единственное жилье. Отберут в счет долгов или оставят? Некоторые считают, что оставят — все-таки единственное жилье. Они где-то слышали, что на единственное жилье не накладываются долговые обязательства. В принципе, да, но те, кто более внимательно изучал юридическую литературу, скажут, что увы, закон суров: даже единственное жилье, если оно оформлено в качестве залога, а именно так действует ипотека, может быть отобрано банком — это вытекает из ст. 446 ГПК России. Но и они не до конца правы. На самом деле есть в законодательстве о банкротстве некоторые тонкости, зная которые можно сохранить ипотечную квартиру. И наша компания этим вполне успешно занимается.

КАК СОХРАНИТЬ ИПОТЕЧНУЮ КВАРТИРУ

Юрист согласился раскрыть читателям «Комсомолки» некоторые тайны своей профессии.

Оказывается, для того, чтобы банк отобрал во время процедуры банкротства ипотечную квартиру, которая является единственной, она, эта квартира, должна быть внесена в реестр требований кредиторов. Не внесена — значит никто ее не тронет. И саму квартиру не отберет, и не выставит ее на торги, чтобы расплатиться с остальными кредиторами.

- В процедуре банкротства есть такой этап - включение в реестр требований кредиторов, - объясняет Михеев. - И мы в своей работе неоднократно сталкивались с ситуациями, когда банк, у которого находится в залоге квартира, по каким-то причинам забывает или не успевает вовремя включить свои требования в реестр. А в Постановлении Пленума Верховного Суда от 25 декабря 2018 г. «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» четко говорится: если банк пропустил 2-месячный срок с момента опубликования финансовым управляющим сообщения о несостоятельности (банкротстве) должника (такое сообщение должно публиковаться в газете «Коммерсант» или на сайте Федресурса), он лишается права на удовлетворение своих требований за счет стоимости квартиры. То есть квартира остается у должника.

Не смогут претендовать на эту квартиру и другие кредиторы. Например, есть у человека, объявившего о банкротстве, еще и долг перед другим банком за кредит, потраченный на турпоездку. Так вот, этот банк никак не может потребовать от должника выставить на продажу ипотечную квартиру, чтобы вернуть долг. Придется ему искать деньги среди другого имущества и доходов должника.

- Для других кредиторов эта квартира будет уже считаться единственным жильем, на которое не может быть наложен арест или применены другие санкции по долгам, - растолковал юрист.

И ПЛЮС НЕМНОГО ВЕЗЕНИЯ

Есть, правда, в этом всем одно «но». Как-то повлиять на то, чтобы банк хотя бы в течение 2 месяцев не вспомнил об этом несчастном должнике и его единственной ипотечной квартире, невозможно. Во всяком случае, закон такого не предусматривает. Так что приходится уповать на везение.

- Мы своим клиентам так сразу и говорим, когда заключаем договор об оказании услуг по проведению процедуры банкротства, обманывать нет никакого смысла, - говорит Михеев. - И люди, хоть и не получают таких гарантий, все равно соглашаются. Потому что получают надежду.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Национальная Служба Банкротства»

Счастливый случай помог сохранить квартиру и жительнице Саратовской области.

- Женщина попала в очень тяжелую жизненную ситуацию и обратилась к нам за помощью, - рассказали «Комсомольской правде» в компании Росбанкрот. - После смерти мужа она осталась одна с тремя детьми. Денег на оплату ипотеки не оставалось, поскольку по решению суда у нее вычитали 50% от зарплаты в счет оплаты других долгов, которые были взяты еще при жизни мужа и тогда не представляли большой нагрузки для семейного бюджета.

Но со смертью кормильца все изменилось. Денег оставалось ровно на прожиточный минимум. Женщине предложили пройти процедуру банкротства. Да, был риск лишиться ипотечной квартиры, но появлялся бы шанс выйти из этой бесконечной кабалы и на оставшиеся деньги приобрести другую квартиру, пусть подешевле.

И тут женщине, несколько лет крутившейся как белка в колесе, вдруг неслыханно повезло. Банк, у которого находилась в залоге ипотечная квартира, внес в реестр требований кредиторов простое денежное требование в размере что-то около 340 тысяч рублей.

Юристы поверить не могли в такую удачу. Это означало, что квартира остается в распоряжении их клиентки. Они-то ожидали, что банк воспользуется своим правом включить в реестр не просто деньги, а именно квартиру. Что сыграло роль — невнимательность банковского юриста либо его сердобольность, осталось за кадром.

- Практика показывает, что банки не всегда внимательно отслеживают судьбу заложенного у них имущества, в том числе ипотечного жилья, - поделились в Росбанкроте. - Это дает возможность при процедуре банкротства сохранить квартиру в собственности нашего клиента.

ПОЛУЧИТЕ СДАЧУ!

Еще один тайный механизм в процедуре банкротства — возможность получить своеобразную сдачу после реализации на торгах единственного жилья — ипотечной квартиры.

- Если квартира будет продана с аукциона, полученные за нее деньги полностью погасят долг перед банком (залоговым кредитором) да и еще что-то останется, то этот остаток возвращается должнику, - пояснил юрист Александр Михеев. - Не уходит другим кредиторам - даже если банкрот не сумел им возместить долг. Это его неприкосновенные деньги. Логика законодателя в том, чтобы предоставить человеку, который лишился единственного жилья, купить хоть что-то на оставшиеся от продажи этого жилья деньги. А вот если с молотка уйдет ипотечная квартира, не являющаяся единственной, то деньги, оставшиеся после погашения долга перед банком, могут быть направлены на погашение других долгов банкрота.

РОДНЯ ВАМ В ПОМОЩЬ

Очень велика в делах о банкротстве роль близких людей.

- Они могут погасить перед банком долг за ипотечную квартиру, которая является единственным жильем, - говорит Михеев.

Казалось бы очевидная вещь. Оказывается, не совсем.

- Дело в том, что у банкрота есть и другие кредиторы, - продолжает Михеев. - И они могут опротестовать такие целевые выплаты, потребовать, чтобы деньги, поступившие от третьих лиц, равномерно распределялись среди всех кредиторов, а не шли только банку за ипотечную квартиру. Верховный суд внес ясность. В одном из своих определений он разъяснил, что третьи лица, то есть родственники и друзья имеют право погасить залог за единственное жилье. В этом случае у должника появляется единственное жилье, на которое не может быть обращено взыскание, а остальные кредиты можно списать через процедуру банкротства. А вот если речь идет об ипотечной квартире, не являющейся единственной, то выкупить ее на ранней стадии, игнорируя других кредиторов, не получится — деньги будут распределяться между всеми пропорционально сумме долга.

Но такое жилье можно выкупить, когда финансовый управляющий выставит его на аукцион. Вообще «долговых» квартир на рынке жилья становится все больше. И их достаточно быстро раскупают поскольку они продаются ниже рыночной цены.

Механизм ценообразования действует так.

- Когда заключается договор залога, определяется стоимость жилья, она называется залоговой стоимостью и по этой цене выставляется на торги, - объясняет юрист. - Как правило, эта цена мало чем отличается от рыночной, и на этом этапе квартиру редко выкупают. На следующем этапе цена понижается - это предусмотрено законом о банкротстве. Вот тогда родственники могут выкупить ипотечную квартиру и сохранить ее в своем кругу.

ПОЧЕМУ НЕ НАДО ЗАТЯГИВАТЬ С БАНКРОТСТВОМ

Многие люди, попав в сложную жизненную ситуацию, бьются до последнего, чтобы сохранить квартиру. На то, чтобы обслуживать все свои кредиты, денег нет, и они сосредотачиваются только на ипотечных платежах. С остальными, думают они, потом разберемся, главное квартиру спасти.

- Это самый типичный случай, и это самая неправильная стратегия, - комментирует Михеев. - Потому что тяжелые ситуации имеют свойство продолжаться достаточно долго. Человек держится только за ипотеку, не платит по другим кредитам три месяца, потом еще три, а потом банк или МФО, которые не получают выплат, подают на него в суд. И приставы по исполнительному листу начинают удерживать половину дохода. В результате у человека не остается денег уже и на ипотеку. Потому что когда, например, у мамы с двумя детьми зарплата 40 тысяч, она как-то выкраивает 15 тысяч на ипотеку. Но когда у нее остается лишь 20 тысяч, то тут лишь бы выжить, а на ипотеку денег нет. И как правило в такой ситуации квартира вскоре тоже уходит. Так что это просто оттягивание неизбежного. К сожалению, в момент, когда только зарождается кредитная неплатежеспособность, люди этого не понимают.

- Как же быть? Специалисты считают, что не стоит строить иллюзий.

- Как только возник личный финансовый кризис, и человек не видит реальных путей быстрого возврата к прежнему уровню доходов, нужно подавать на банкротство, - советует юрист. - Да, в этой ситуации есть риск потерять квартиру, хотя есть и шанс ее уберечь. Но главное, человек не будет нести лишних расходов, не будет впустую тратить деньги на оплату кредитов. Чем больше времени проходит с того момента, как человек понимает, что не сможет платить, до начала процедуры банкротства, тем больше денег он теряет. С таким же успехом их можно просто сжечь.

А применив процедуру банкротства, человек получает возможность закрыть старые долги и копить на новую квартиру. Более того, процедура позволяет по сути бесплатно пользоваться ипотечной квартирой еще достаточно долгое время.

- Банкротство предполагает два этапа — реструктуризацию долгов и реализацию имущества, - поясняет юрист. - При реструктуризации процедура будет идти дольше, и должник сможет проживать в ипотечной квартире еще хоть год - инструменты банкротства дают такую возможность.

СПРАВКА «КП»

Компания Росбанкрот начала свою деятельность в 2015 г. практически сразу после введения в действие новых положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», которые позволили освобождать граждан от кредитов и других долгов. Первый офис был открыт в Пензе, а сейчас представительства компании располагаются в 16 регионах страны. Успешно завершено более 7000 дел о банкротстве — тысячи клиентов компании освободились от бремени кредитов, микрозаймов и других долгов.

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