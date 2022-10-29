«Мозг гибнет от боли, а человек этого не помнит»: как не пропустить «тихий инсульт», опасный даже для детей

Различные виды инсультов входят в число десяти ведущих причин летальных исходов среди людей в возрасте от 5 до 24 лет. Фото: Shutterstock

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, одной из самых распространенных причин смертности и инвалидности в мире. По словам научного сотрудника лаборатории нейрогериатрии РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врача-невролога, кандидата медицинских наук Марии Чердак, заболевание сейчас активно молодеет, и не все инсульты протекают остро.

Большая часть из них – так называемые «молчащие» инсульты, незаметные внешне, но опасные внутренне. При таком поражении головного мозга нет онемения конечностей, асимметрии лица, потери ориентации, нарушения координации и речи. Заболевание развивается незаметно для человека, часть мозга гибнет, но пациент просто не помнит, что ему было плохо. «Тихие» инсульты неожиданно обнаруживаются при проведении магнитно-резонансной томографии и резко увеличивают риск неблагоприятных исходов и постинсультных деменций, потери ясности мышления и остроты памяти.

- Поэтому очень важно уделять внимание не только вторичной профилактике инсультов, когда сосудистая катастрофа уже случилась. Но и проводить первичную профилактику, вести здоровый образ жизни, следить за артериальным давлением, уровнем холестерина. Начинать нужно с раннего возраста, это позволит снизить риск инсульта после 60 лет, - говорит врач – невролог Мария Чердак.

КОГДА БОЛЕЗНЬ ПОРАЖАЕТ МОЗГ ДЕТЕЙ

Инсульты могут случиться в любом возрасте, в том числе у детей и даже младенцев. По словам Саиды Ахметовой, врача-невролога консультативно-диагностического центра РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России инсульт у ребенка может развиться даже внутриутробно или во время его рождения, а также в более старшем возрасте.

Факторы риска инсульта у детей:

- осложненное течение беременности матери;

- внутриутробная гипоксия (недостаточное поступление кислорода);

- врожденные пороки сердца;

- врожденные изменения головного мозга (артериовенозные мальформации, аневризмы).

Кроме того, инсульт угрожает детям с нарушениями системы свертывания крови, различными генетическими заболеваниями или же перенесшим вирусные или бактериальные менингиты.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Показатели ежегодной заболеваемости инсультами у детей в возрасте старше одного месяца составляют 6-13 случаев на 100 000 человек. Тогда как среди взрослого населения — 175-200 случаев на 100 000 человек. Различные виды инсультов входят в число десяти ведущих причин летальных исходов среди людей в возрасте от 5 до 24 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения одна из причин роста числе инсультов – чрезмерные рабочие нагрузки и переработки. При работе в течение 55 или более часов в неделю риск инсульта повышается примерно на 35% по сравнению с работой в течение 35 40 часов в неделю.