Ленин любил пиво, Сталин вино, Брежнев и Ельцин – водку. Что предпочитает Путин?

Президент России Владимир Путин пьет чай во время Большой итоговой пресс-конференции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осенью 1902 сначала в Ярославле, а позже в Туле открыли первые в России вытрезвители. Потом их сеть покрыла всю страну. Но те, кто рулил огромной державой, разумеется, в вытрезвители не попадали. При том, что они не говорили бы про трезвость, сами могли махнуть рюмашку-другую. Это касалось и стоявших у руля империи, и генеральных секретарей, и тех, кто руководил Россией после крушения СССР.

Николаю II везли портвейны

Последний российский император любил портвейн. Этот сорт сладкого крепкого вина, а также мадеру Николаю Александровичу Романову доставляли из Португалии. И на приемах царю наливали только из «его» бутылки.

С начала 1900-х годов к царскому столу подавалась «Ливадия» - красное крымское крепленое вино, произведенное на юго-восточном берегу Крыма в хозяйстве «Массандра» из винограда сорта каберне совиньон. Что касается шампанского, к российскому императорскому двору ежегодно поступало несколько тысяч бутылок эксклюзивного кюве Heidsieck & Co Monopole. Этот дом был официальным поставщиком Его Величества. При том в 1913-м на торжественном ужине в честь 300-летие дома Романовых подавалось шампанское «Абрау-Дюрсо». Вопреки легендам о том, что именно Николай II ввел моду закусывать шустовский коньяк долькой лимона, посыпанной сахарной и кофейной пудрой, последний император не слишком жаловал данный напиток, и, тем более, подобную «закуску».

Ленин смаковал баварское

Вождь мирового пролетариата и вершитель Октябрьской революции спиртным не злоупотреблял. Но и не избегал его. Работая в 1892-1893-х годах в Самаре помощником у местного адвоката Хардина, где участвовал в рассмотрении 16 уголовных дел, Владимир Ильич Ульянов любил пропустить кружку-другую «Венского» от местного Жигулевского пивоваренного завода, основанного австрийцем Альфредом фон Вакано (на основе его рецепта, правда, подкорректированного, 42 года спустя начнут выпускать «Жигулевское»). Будучи в эмиграции, заглядывал в популярные у местных пролетариев пивные. Известно, что в 1901-1902 годах Ульянов-Ленин в Мюнхене бывал в пивной «Хофбройхаус». Ильич предпочитал светлое пиво Hofbrau Original. Этот сорт найти можно и сейчас. Это немецкий лагер. Вкус данного сорта посложнее, чем у прочих европейских лагеров. И горчинка не столь интенсивная.

Позже родилась легенда, что в лондонском пабе The Crown Tavern в районе Клеркенвелл за пинтой светлого Ленин встречался с Иосифом Джугашвили ( Сталиным) в 1905-м. Известно, что жена вождя, Надежда Крупская, ворчала по поводу пивных пристрастий Владимира Ильича (которые впрочем, были весьма умеренными) .

Сталин предпочитал грузинские вина

Многочисленны свидетельства, что любимым вином Иосифа Джугашвили много лет была «Хванчкара». Готовят его из виноградных сортов «александреули» и «муджуретули». У него светло-рубиновый окрас, на вкус – бархатистое с доминированием клубничных ноток. А брожение происходит в специальной глиняной посуде, которая называется «квеври». Менее известный факт — вождю нравилось и вино Usahelaouri (Усахелаури) из Цагейкого района Грузии. Впервые этот сорт был разлит и доставлен в Кремль в 1934 году. Напиток отличался потрясающим природно сладким вкусом, исключительной нежностью и изысканностью.

Иосиф Сталин всем алкогольным напиткам предпочитал вина.

В музее Сталина Гори вы услышите, что Сталин очень уважал «Чхавери»(по имени сорта гурийского винограда) - это полусладкое, светло–соломенное, с розовым оттенком вино, плоды для которого собирали… с деревьев. Виноградные лозы крестьяне специально заплетали в ветки деревьев, наподобие дикого винограда. И собирали урожай, когда ударит первый морозец. Красное полусладкое «Киндзмараули», которое начали производить в 1940-м году, входил в сталинские топ-пять красных вин. Готовят его из редких виноградных сортов «саперави», которые произрастают лишь в нескольких районах Грузии. Имеет обволакивающую и бархатистую структуру, с ярко выраженным оттенком вишни. На Сталинских застольях появлялось и белое вино Tsinandali. Для его изготовления использовали два сорта винограда, выдерживали в дубовых бочках, благодаря чему вино приобретало характерный горьковатый привкус цитрусовых ноток.

В 1952-м и начале 1953-го, в последний год его жизни Сталину доставляли «Маджари» - молодое домашнее вино первой выжимки, которое вождь называл «соком». Охранник Лозгачев вспоминал о мартовских днях 1953-го: «В ту ночь Хозяин вызвал меня и говорит: «Дай нам сока бутылки по две».

Хрущев любил горилку

Первый секретарь ЦК КПСС, взошедший на советский престол в 1953-м, с молодых лет предпочитал крепкие напитки. На застольях, которые устраивал на своих подмосковных дачах Сталин, на столе всегда были, помимо красных и белых вин, графины с водкой и коньяком — и Никита Хрущев обычно пил водку. Позже, когда он сам возглавил партию, Никита Сергеевич на людях использовал «хитрую рюмку», в которую входило не 50 или 70 грамм напитка, а в два раза меньше. Есть свидетельства, что он любил украинскую горилку (он жил на Украине до революции, потом работал там первым секретарем партии). В начале 1960-х в Беловежской пуще после охоты (которую Хрущев не особенно любил), егеря угостили главу страны местной настойкой крепостью немногим более 40 градусов — она пришлась по душе и позже ее специально доставляли в Кремль. Приезжавшего в СССР лидера Кубы Фиделя Кастро Хрущев в Завидово угощал крепкими русскими напитками, а Фидель его — кубинским ромом и текилой (последняя понравилась Хрущеву больше). После отставки, сидя на государственной даче за мемуарами, бывший лидер страны готовил настойки по собственному рецепту.

Никита Хрущев и Мао Цзе Дун на торжественном обеде. Фото: EAST NEWS

Брежнев уважал «зубровку»

Когда генерал-майор Леонид Брежнев был в действующей армии в составе 4-го Украинского фронта, он на территории Чехословакии впервые попробовал и чешское пиво, и тамошние вина - берегсасское, траминер и токай, который доставляли из соседней Венгрии. Но их горячим поклонником не стал. Как не принял близко к сердцу и желудку и домашние молдавские вина в Кишиневе, где после войны стал 1-м секретарем партии. А вот на освоении целины в Казахстане, который позже возглавил, с удовольствием за обедом принимал пару-тройку рюмок водки «под пельмени». То, что дорогой Леонид Ильич получал удовольствие от «беленькой», в 1970-м отмечал и посол СССР в США А. Добрынин, и старый большевик А.Ковалев, запомнивший, как на новогоднем приеме в Минске в 1968-м генеральный секретарь призывал всех пить до дна, укоряя главу Белоруссии Петра Машерова, что тот не следует этому совету и примеру самого Брежнева. На приемах в Кремле в 1970-е годы сортов водки насчитывалась дюжина! Но, когда здоровье стало пошаливать, особенно после инфаркта в 1975-м, Леонид Ильич по настоянию врачей вынужден был ограничивать себя. Однако его любимым напитком в последние 15 лет жизни оставалась настойка «Зубровка», ( актриса Марина Влади вспоминала про подаренные ей Брежневым две бутылки «Старки» и брежневский совет выпивать последовательно 50, 100 и финальные 150 грамм этого «лекарства»).

Тост Леонида Брежнева и президента США Никсона, 1972 г. Фото: EAST NEWS

Горбачеву нравился «Юбилейный»

Последний генсек, вошедший в историю одной из самых шумных антиалкогольных компаний во второй половине 1980-х годов, сам отнюдь не был трезвенником. На студенческой свадьбе Михаила Горбачева и Раисы Титоренко в диетической столовой общежития МГУ на столах помимо простых закусок была русская водка ( при том брат Раисы Максимовны страдал от алкоголизма — как утверждал позже сам Горбачев). На 20-ю годовщину свадьбы, которую Горбачевы отмечали в Кисловодске, в самом дорогом ресторане города-курорта, Раиса Максимовна пила советское шампанское, а Михаил Сергеевич — «беленькую». А во время августовского путча 1991-го Горбачев на президентской даче в крымском Форосе сам попросил одного из сотрудников охраны привезти большую бутылку водки «Московская». При всем при этом предпочитал он все-таки не этот крепкий напиток, а армянский коньяк «Юбилейный» (десятилетняя выдержка в бочках из кавказского дуба, крепость 43%, создан в 1937-м году на Ереванском коньячном заводе знаменитым виноделом Седракяном), а также французские и итальянские красные сухие вина - особенно после ухода с поста президента СССР.

Михаил Горбачев общается с супругой президента Рейгана на торжественном приеме в Кремле, 1988 г. Фото: EAST NEWS

Ельцин не отказывался от водки

Будучи 1-м секретарем свердловского обкома, Борис Ельцин исправно «чистил сосуды» водкой. С 1985-го, после переезда в Москву, перешел на дорогие сорта армянского коньяка (доставляли из Еревана). От которого долго не отказывался, несмотря на гипертонический криз 1986-го года и предупреждения врачей о пагубном влиянии алкоголя на его организм. В конце 1993-го из-за обострения подагры и стрессов, связанных с событиями вокруг Белого дома и разрастающимся кризисом в стране отказался от коньяков и вернулся к старой доброй водке. Глава ельцинской охраны Александр Коржаков утверждал, что утро в Кремле у Ельцина в то время начиналось с завтрака, в который входили черный хлеб с икрой, яичница и 100 граммов водки. В зарубежных поездках пил виски. После первого инфаркта миокарда в 1995-м ( на переговорах с Клинтоном в октябре Ельцин пил только калифорнийское вино) сократил потребление крепких напитков. А после последующих инфарктов и операции на сердце осенью 1996-го со временем перешел на «символические дозы» красного сухого вина — как правило, сорта из Бургундии.

Борис Ельцин на торжественном вечере в Кремле, 1997 год. Фото: ТАСС

Путин угощал пивом немцев

Хорошее легкое пиво будущий президент России оценил по достоинству, работая в конце 1980-х на территории Восточной Германии (тогда — ГДР). И свои вкусы не менял. В ноябре 2000-го президент Владимир Путин и британский премьер Тони Блэр вели беседу в столичном ресторане «Пивнушка». Хозяин пил светлое пиво, гость - русскую водку, на столе были молочный поросенок, гусь с яблоками, селедка и картошка с белыми грибами. Летом 2005-го на переговорах в Челябинске с Нурсултаном Назарбаевым Путин предложил заглянуть в ирландский паб «Fox & Goose», где на летней веранде заказал кружку светлого ирландского «Харпа». В 2011-м, 2013-м и 2014-м годах Путин с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером встречались на газокомпрессорной станции «Портовая», в Подмосковной резиденции и в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге — и дружеский ужин также сопровождало светлое пиво. Когда экс-премьер Италии Сильвио Берлускони прилетал в 2015-м на Алтай, а в 2016-м в Крым, Путин угощал его напитками местного производства ( в случае с Крымом это были вина). В апреле 2019-го на острове Русском во Владивостоке на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном российский президент вместе с гостем подняли бокалы с белым российским вином «за укрепление дружбы и процветание России». Хотя, конечно, под борщ, пельмени из оленины, говядину с запеченными баклажанами и салат из краба и трески, казалось, требовалось что-нибудь покрепче...