Сергей Лазарев обескуражил поклонников дерзким образом в коже и латексе

Новое шоу Сергея Лазарева больше похоже на драматический спектакль, чем на рядовой концерт.

Хит «Я не боюсь» Сергей Лазарев выпустил год назад. Песня мгновенно взлетела в чартах и дала название новому шоу артиста. Два дня подряд Сергея ждал в Крокусе аншлаг. И это в наши непростые времена, когда зрители неохотно покупают билеты на концерты. А тут даже на балконе не было свободных мест. Посмотреть на новую постановку певца пришли в общей сумме 14 тысяч зрителей.

- Музыка необходима людям. Она помогает, она спасает в такие непростые времена. Она нужна вам, она нужна нам! - обратился Лазарев к фанатам.

Новое шоу Сергея больше похоже на драматический спектакль, чем на рядовой концерт. Эдакий музыкальный двухчасовой «трип» по судьбе артиста. Певец вместе зрителями с помощью новейшей графики окунается в реку времени. Вот его детство, вот его юность. Как одна из вершин становления и зрелости - дети Сергея, которые тоже мелькают на 3D-экранах. Роль машины времени выполняют любимые фильмы артиста.

Особенно неожиданным был образ Нео. В космическом сердце Лазарев парит над залом в костюме главного героя «Матрицы».

Ещё одна «фишка» шоу - живые музыканты. Под звуки гитарных рифов хиты Лазарева звучат по-новому: объёмнее, мощнее.

В вип-ложе Лазарева поддерживает семья: мама, дети, племянница.

Вместе с ними пляшут возвратившаяся на сцену Ани Лорак, певица Асти и Ольга Бузова.

По словам Лазарева, новое шоу он спродюсировал на собственные средства, вложил туда все заработанное в турах. В графике и декорациях преобладание зелёного цвета. Не зря же говорят, что зелёный - цвет трудоголиков. Лазарев и правда большой пахарь. Накануне 40-летия артист показал шоу мирового уровня, вложив туда все свои вокальные и драматические таланты, собрав лучший балет и постановщиков.