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Звезды28 октября 2022 20:55

Сергей Лазарев обескуражил поклонников дерзким образом в коже и латексе

Сергей Лазарев удивил поклонников образом Нео в своем новом шоу
Мария РЕМИЗОВА
Мария РЕМИЗОВА
Новое шоу Сергея Лазарева больше похоже на драматический спектакль, чем на рядовой концерт.

Новое шоу Сергея Лазарева больше похоже на драматический спектакль, чем на рядовой концерт.

Хит «Я не боюсь» Сергей Лазарев выпустил три года назад. Песня мгновенно взлетела в чартах и дала название новому шоу артиста. Два дня подряд Сергея ждал в Крокусе аншлаг. И это в наши непростые времена, когда зрители неохотно покупают билеты на концерты. А тут даже на балконе не было свободных мест. Посмотреть на новую постановку певца пришли в общей сумме 14 тысяч зрителей.

- Музыка необходима людям. Она помогает, она спасает в такие непростые времена. Она нужна вам, она нужна нам! - обратился Лазарев к фанатам.

Новое шоу Сергей Лазарев спродюсировал на собственные средства, вложил туда все заработанное в турах.

Новое шоу Сергей Лазарев спродюсировал на собственные средства, вложил туда все заработанное в турах.

Фото: Личный архив героя публикации

Новое шоу Сергея больше похоже на драматический спектакль, чем на рядовой концерт. Эдакий музыкальный двухчасовой «трип» по судьбе артиста. Певец вместе зрителями с помощью новейшей графики окунается в реку времени. Вот его детство, вот его юность. Как одна из вершин становления и зрелости - дети Сергея, которые тоже мелькают на 3D-экранах. Роль машины времени выполняют любимые фильмы артиста.

Особенно неожиданным был образ Нео. В космическом сердце Лазарев парит над залом в костюме главного героя «Матрицы».

Ещё одна «фишка» шоу - живые музыканты. Под звуки гитарных рифов хиты Лазарева звучат по-новому: объёмнее, мощнее.

Накануне 40-летия артист показал шоу мирового уровня

Накануне 40-летия артист показал шоу мирового уровня

Фото: Личный архив героя публикации

В вип-ложе Лазарева поддерживает семья: мама, дети, племянница.

Вместе с ними пляшут возвратившаяся на сцену Ани Лорак, певица Асти и Ольга Бузова.

По словам Лазарева, новое шоу он спродюсировал на собственные средства, вложил туда все заработанное в турах. В графике и декорациях преобладание зелёного цвета. Не зря же говорят, что зелёный - цвет трудоголиков. Лазарев и правда большой пахарь. Накануне 40-летия артист показал шоу мирового уровня, вложив туда все свои вокальные и драматические таланты, собрав лучший балет и постановщиков.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИСергей Лазарев: досье KP.RU