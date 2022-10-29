Вероноский Форум будет продвигаться вглубь Евразии

Фото: Валерий ЧУМАКОВ

Завершился прошедший в этом году в Баку юбилейный XVВеронский Евразийский экономический форум. За два дня в главном зале Бакинского Конгресс-Центра в 8 тематических и 5 специальных сессиях с докладами выступило более 60 спикеров. Среди главных спикеров:

- президент фонда международного сотрудничества, экс президент Еврокомиссии и экс премьер-министр Италии Романо Проди;

- Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук,

- Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев

- Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоуссов

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Италия Сергей Разов

- министр экономического развития России Максим Решетников,

- министр экономики Азербайджана Михаил Джаббаров,

- президент Ассоциации "Познаём Евразию" профессор Антонио Фаллико.

- Президент Форума и Генеральный директор компании «Роснеть» Игорь Сечин

- Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин

- Директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая,

- Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин,

- Академик РАН, президент Российского философского общества Андрей Смирнов,

- министр по интеграции и макроэкономике ЕАЭК Сергей Глазьев и другие авторитетные спикеры.

Фото: Валерий ЧУМАКОВ

По завершении мероприятия участники приняли Резолюцию XV-го Веронского Евразийского экономического форума в Баку. Приводим основные её положения.

1. За полтора десятилетия Форум превратился в очень важную, необходимую, авторитетную площадку общения между предпринимателями, правительственными представителями и экспертным сообществом наших стран. Он расширился свою географию. В начале к его работе подключались заинтересованные круги всего нескольких государств. Теперь его охват неизмеримо вырос. Рассказать о себе, своих планах, подходах, возможностях и потребностях стремятся все те, кто верит в Большую Евразию, к какому району нашего суперрегиона они бы ни принадлежали: от Европы и Большого Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии, от Закавказья и Средней Азии до Индо-Тихоокеанского региона. Так, в этом году мы получили возможность познакомиться с мнением наших коллег из Монголии, Индии, Китая, других государств.

2. В начале стержневой темой Форума служило положение дел в области энергетики, энергетической безопасности и взаимодействия в рамках Большой Европы, которая, к сожалению, так и не состоялась. И сейчас мы уделяем будущему энергетики первостепенное внимание. В Баку ее обсуждению были посвящены несколько секций. Но не меньше времени мы отвели дискуссии в отраслевом разрезе – финансам, технологии и промышленности, транспортной индустрии, логистике. В более широком плане мы говорили о судьбах мира, деградации международных отношений, месте человека в современном мире и заботе о его благополучии, реалистичности климатической повестки и нарождающейся новой социально-экономической модели развития, ее несовместимости с волюнтаризмом и безответственностью в международных делах.

3. Широкому равноправному инклюзивному международному сотрудничеству нет альтернативы. Большую роль в этом играет экономическая дипломатия. В таком сотрудничестве в равной степени нуждаются все страны, все регионы планеты. Еще недавно государства это прекрасно понимали, ценили и поддерживали его. Благодаря такому сотрудничеству Группе 20 удалось относительно быстро купировать Первый глобальный финансово-экономический кризис 2008 года. Сейчас по такому сотрудничеству нанесены тяжелые удары. Его необходимо восстанавливать. Это безусловный императив. Призываем все страны, все народы, которые дорожат общим будущим, объединить усилия в налаживании широкого равноправного инклюзивного международного сотрудничества. Диалог, а не конфронтация, развитие, а не регресс.

4. Ценой бесконечных жертв и потерь, многочисленных войн и конфликтов в качестве высшей ценности международного общения человечество утвердило максиму «pacta sunt servanda» – договоры должны исполняться. Неукоснительное следование этой максиме, обязательное выполнение заключенных контрактов, святость данного слова создают ситуацию правовой определенности, уважительного отношения друг другу, взаимного доверия. Без них, без неприкосновенности частной собственности, защиты принципов открытой рыночной экономики невозможны ни долгосрочные экономические проекты, ни нормальное предпринимательство, ни планирование обычной человеческой жизни. Требуем, чтобы здравый смысл восторжествовал и какие-либо посягательства на соблюдение международных договоров, исполнение заключенных контрактов и частную собственность были оставлены.

5. Во главу экономического развития должен быть поставлен человек, его интересы, нужды и потребности. Все поддерживают утверждение о том, что нормальное экономическое развитие должно идти рука об руку с развитием человеческой личности, духовным, интеллектуальным, нравственным. Но делается для этого недопустимо мало. В большинстве случаев провозглашаются лишь красивые лозунги, за которыми ничего не следует. С этим больше нельзя мириться. Призываем всех объединиться вместе с нами и во главу угла народной дипломатии, общественной дипломатии, предпринимательской дипломатии поставить заботу о человеке. Наша цель – чтобы при принятии любых политических решений этот критерий являлся определяющим.

6. Баку в качестве места проведения нынешнего Форума был выбран далеко не случайно. Он находится в самом сердце Евразии. По своей культуре, традициям, истории и политической географии Баку расположен одновременно и в Азии, и в Европе. На протяжении многих лет Азербайджану удается проводить многовекторную политику сотрудничества и взаимодействия с самыми разными странами и группами государств суперрегиона. Этими же соображениями мы будем руководствоваться при выборе других мест проведения Форума. Он будет идти вглубь Евразии. Благодаря данному начинанию планируем мобилизовать самую широкую общественную международную поддержку нашему обращению. Уверены –у Большой Евразии огромный созидательный потенциал. Наша задача – сообща поставить его на службу мирному созидательному развитию.