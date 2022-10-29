Шок и ужас: 64-летняя Мадонна снялась с голой грудью

Мадонна. Фото: соцсети.

Мадонна продолжает шокировать своих поклонников в соцсетях. Певица выложила серию очень смелых снимков, на которых она позирует с обнаженной грудью. Соски на фото артистка прикрыла смайликами в виде леденца и мешка с деньгами.

- Перешли от конфет к деньгам, - подписала снимок 64-летняя певица.

Певица выложила серию очень смелых снимков, на которых она позирует с обнаженной грудью. Фото: соцсети.

Поклонники от снимков звезды пришли в ужас. «Нам точно надо было на это смотреть?», «Ты сошла с ума», «Зачем публиковать такое», - пишут фолловеры в комментариях.

В последнее время Мэдж, и без того не стеснявшаяся в выборе гардероба, и вовсе слетела с катушек. Певица покрасила волосы в розовый цвет и покупает наряды, которые больше подходят тинейджерам. Очевидно, артистка решила соответствовать вкусам своего нового парня. Недавно таблоиды сообщили о новом романе поп-звезды. Мадонна повсюду появляется с манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Нынешний избранник певицы младше ее на 41 год. Эндрю всего 23 года. Слухи о новом романе звезды появились после того, как Мадонна выложила несколько совместных снимков с Дарнеллом в соцсетях.

В недавнем интервью артистка призналась, что 60 лет - это не повод ставить крест на личной жизни. Певица говорит, что в свои годы просто одержима сексом. Она чувствует себя сексуальной и привлекательной, а своей главной ошибкой в жизни называет два замужества.

- Перешли от конфет к деньгам, - подписала снимок 64-летняя певица. Фото: соцсети.

Артистка не скрывает, что не раз ложилась под нож пластического хирурга. Причем банальной подтяжкой лица дело не ограничилось: поп-дива вставила импланты в грудь и в ягодицы. Теперь Мадонна с удовольствием показывает усовершенствованную «пятую точку» и бюст, в которые ее хирург вложил душу и весь имевшийся в наличии силикон.