Глава Северной Осетии: Я регулярно бываю на передовой и общаюсь нашими воинами

Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сергей Иванович, как в республике прошла мобилизация?

- Срывов нет. Я провожаю каждый поток. Мы их контролируем, есть обратная связь. Мы держим руку на пульсе.

- Знаю, что вы тоже регулярно бываете в зоне спецоперации.

- Вот был там буквально на прошлой неделе. Посмотрел, где и как наши ребята воюют. Встретился с мобилизованными, которые были отправлены. У них настрой боевой. Ребята работают. Кроме мобилизованных, там и два отряда наших добровольцев - «Алания» (он воюет уже семь месяцев) и «Осетия» (он воюет третий месяц). Ребята себя зарекомендовали хорошо.

- У мобилизованных жалобы есть?

- Этот процесс же шел не только у нас в республике, а по всей стране. И конечно, когда такой объем, сбои бывают. Вот ко мне обратились наши ребята с передовой, сказали, что не хватает разгрузок, еще чего-то. Я к ним приехал буквально на следующий день, мы некоторые вопросы решили прямо на месте: у нас в обоих отрядах есть запас и обмундирования, и экипировки, и вот земляки поделились с ними тем, что необходимо. Даже сверх нормы.

- Помогает же и республика.

- Безусловно. Кроме того, чем экипирует Минобороны, мы обеспечиваем ребят спальными мешками (заказали и пошили 2 тысячи мешков), резиновыми сапогами. Оба наши отряда – «Алания» и «Осетия», плюс отдельный артиллерийский дивизион и отдельная танковая рота, мы их дообеспечиваем сами. У них экипировка одна из лучших. Сейчас мы их подготовили к зиме - отправили им универсальные комплекты. Благодаря неравнодушным людям 500 комплектов пошито, еще 500 заказали – со свитерами, с термобельем.

Вот еще на днях отправили в части тактические перчатки, радиостанции. Отвезли ребятам печки-буржуйки, все, чтобы они не думали о быте, а выполняли поставленные задачи.

- Бойцу спокойнее, когда дома все хорошо. Президент поставил задачу поддержать и семьи бойцов.

- У нас в республике Минтруда и социальной защиты по каждой семье разрабатывает социальный паспорт. По нему наши службы смотрят - что кому нужно. Кто многодетный, кто малоимущий. Мы уже сделали более 800 единовременных выплат по 30 тысяч. Детям - бесплатное питание в школах, сопровождение и так далее. Мы каждую семью сопровождаем. Никто не останется без внимания.

- А теперь давайте о тех, кто отказался от частичной мобилизации. Когда она была объявлена, многие просто бежали. В том числе и в Грузию. А единственная дорога туда – через вас - военно-грузинская дорога. Мы видели огромные очереди, истерики в чатах. Как вам удалось разрешить эту ситуацию?

- Ситуация была неординарная. Это не в компетенции главы региона – регулировать обстановку на пунктах пропуска. Но когда возникает коллапс, пришлось ввести режим повышенной готовности. Ограничить въезд в республику, выставить посты на выезде. По моему решению были выставлены мобильные пункты военкоматов.

- Вы стали одним из первых руководителей, который отказался от новогодних праздников, массовых мероприятий.

- Не отказались, а я дал поручение пересмотреть затраты, убрать шумные мероприятия. Оформление будет, просто не надо закупать чего-то нового. Ну все-таки Новый год есть Новый год. Для социальных учреждений, для детей, для школ, для интернатов, домов престарелых, конечно, Новый год будет. И подарки будут. Но празднества с концертами и народными гуляниями на сегодня это излишество.

- А как люди к этому отнеслись?

- В большинстве, думаю, мое решение поддерживают. Сейчас не время для излишеств и таких широких праздников. Сейчас у всех одна забота, у кого-то дети воюют, у кого-то мужья.

- Раз уж мы заговорили про новый год, можно уже подвести какие-то итоги по республике за год?

- Первое – мы выполняем все обязательства социального характера. В конце ноября сдадим первую очередь по программе «Доступное жилье». Возобновили программу по комфортному жилью для молодых специалистов. В 2006-2007 годах в Осетии была программа «Жилье для молодой семьи». Тогда не все смогли реализовать свои права. На следующий год мы ее возобновим для тех, кто тогда должен был но не смог получить жилье. По стройкам – я думаю, что у нас срывов не будет. Мы сдаем восемь детских садов в этом году. Самый объемный проект у нас в этом году – капитальный ремонт школ.

В общем, работы очень много. И по туристическому направлению и по стройкам, и по социальной сфере. Со всем справимся. Тут я нисколько не сомневаюсь.